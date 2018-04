Allegri: "Merecíamos al menos la prórroga"

Allegri ya avisaba en las declaraciones previas al partido que sus “pocas opciones” de clasificarse para la siguiente ronda pasaban por hacer un gran partido, en el que tendrían que rendir a un altísimo nivel tanto en ataque como en defensa. Y no le faltaba razón al técnico bianconero, ya que la Juventus se quedó muy cerca de consumar una machada que sin duda habría sido histórica, todo ello gracias a una gran actuación de los turineses: "La Juventus hizo un gran partido y quiero felicitar a mis jugadores."

Un gran rendimiento que finalmente no tuvo recompensa por el penalti señalado sobre Lucas Vázquez en el minuto 93. Allegri mostró en rueda de prensa su disconformidad con la decisión arbitral a la hora de señalar la pena máxima: "Después de un partido de este tipo, que el colegiado pite un penalti así es duro", lamentaba Allegri. El técnico aprovechó sus declaraciones para hacer un nuevo llamamiento a la UEFA para que implante el sistema VAR que ya funciona en la Serie A: "El VAR no está y hemos perdido. No hay mucho más que decir. Son problemas de la UEFA, siempre he dicho que es una herramienta muy importante y que puede ayudar a tomar decisiones correctas."

Satisfecho a pesar de la eliminación

El técnico italiano quiso dejar claro que, a pesar del “sabor amargo” que deja la eliminación, se encontraba muy satisfecho con el trabajo de su equipo: "El partido ha sido muy bueno. Hay que felicitar a los chicos y esto hace crecer la confianza en nosotros mismos." Además, Allegri añadió que el partido de ayer demostraba claramente el crecimiento de la Juventus en estos últimos años. En lo que respecta a su rival de ayer, el Real Madrid, el técnico de la Juventus señaló que le considera un justo semifinalista, si bien recalcó que ambos conjuntos habían sido merecedores de pasar de ronda.

Por último, Allegri llamó a los suyos a levantar el ánimo lo antes posible ante el inminente partido que disputarán este fin de semana frente a la Sampdoria, en el que buscarán una victoria que les permita incrementar la distancia frente al Napoli dentro la pugna por el Scudetto que mantienen ambos equipos.