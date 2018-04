'O Clássico' del futuro: las promesas de Benfica y Porto

Google Plus

Se avecina el momento. El partido más importante del año en el país vecino. Sólo un punto separa a Benfica y Porto. O Clássico regresa una temporada más al Estádio da Luz en un partido que puede terminar el campeón de la Liga NOS. Los dos equipos más laureados de Portugal. Entre ambos suman 63 ligas, 42 Taças, 27 Supertaças, 4 Copas de Europa y 2 Europa League. Un duelo que va más allá de los colores, más allá del fútbol, más allá del deporte. Un choque de titanes que levanta pasiones.

Tanto Porto como Benfica quieren tener el monopolio absoluto en Portugal. No vale sólo con ganar la Liga NOS, hay duelos en todas las temporadas por ver qué equipo llega más lejos en Europa, cuál de los dos aporta más jugadores a la Seleção...y también hay una sangrienta competición para comprobar qué club tiene una mejor cantera. Los dos conjuntos tienen a sus filiales en la Segunda Liga y este particular mini Clássico también tiene bastante repercusión en el país vecino.

Pero, ¿qué equipo tiene a las mejores promesas? ¿Cuáles pueden convertirse en las estrellas portuguesas del futuro? Todos los duelos en todas las posiciones. Porteros, defensores, mediocampistas y delanteros. Que comience el mini Clássico.

El duelo en la portería

Ivan Zlobin (SL Benfica B, 21 años)

No suele el Benfica pescar jóvenes promesas en tierras rusas. Zlobin es la excepción. Canterano del CSKA de Moscú, el guardameta de Tyumen ha sido titular en las categorías inferiores de su selección, llegando a participar en la Eurocopa sub-17. Llegó a Lisboa en 2014, siendo suplente de André Ferreira en el Benfica. Esta temporada, con su competidor en la portería en el Leixões, Zlobin se ha hecho intocable en el filial encarnado. 32 jornadas disputadas y 29 titularidades para el ruso.

Nombre: Ivan Zlobin Edad: 21 Nacionalidad: Rusia Valor de mercado: 400.000 euros Partidos jugados: 29 Goles encajados: 47 Portería a cero: 7 Contrato hasta: 2021

Diogo Costa (FC Porto B, 18 años)

Con sólo 18 años, Costa está en el top 10 de los guardametas más valiosos del fútbol portugués. Si Iker Casillas decide abandonar el Porto a final de temporada, todo apunta a que los dragones darán la ficha del primer equipo al portero de Santo Tirso. Sus grandes actuaciones en el filial le valieron para formar parte de la plantilla portista de la UEFA Youth League. Ahora, es su futuro internacional el que está en entredicho. Titular en la Seleção sub-20, tiene la doble nacionalidad lusa y suiza. Ojeadores del país helvético lo han estado sondeando. No le conviene a Portugal perder a una de sus mejores perlas en la portería.

Nombre: Diogo Costa Edad: 18 Nacionalidad: Portugal/Suiza Valor de mercado: 1.000.000 euros Partidos jugados: 36 Goles encajados: 43 Portería a cero: 11 Contrato hasta: 2019

El duelo en el lateral

Alex Pinto (SL Benfica B, Lateral Derecho, 19 años)

Tuvo que reinventarse el Benfica en el lateral diestro tras la salida de Nélson Semedo y en vez de optar por la cantera buscó y encontró en el mercado a Douglas, ex del Barcelona. Sin embargo, el brasileño no ha dado la talla y es Alex Pinto el que está dando pasos de gigante en el filial encarnado. Empezó en las águilas como central pero su gran velocidad hizo que cambiara de posición hacia la banda. No es canterano 100% de los lisboetas, ya que llegó al Benfica B esta misma temporada procedente del Vitória de Guimarães.

Nombre: Alex Pinto Edad: 19 Nacionalidad: Portugal Valor de mercado: 750.000 euros Partidos jugados: 26 Asistencias: 1 Internacional: sub-20 Contrato hasta: 2023

Diogo Dalot (FC Porto, Lateral Derecho, 19 años)

Llamado a ser el lateral derecho del futura Seleção junto a Nélson Semedo. Tanto es así que Sérgio Conceição ya le ha dado minutos con el primer equipo, siendo incluso titular contra el Liverpool en la Champions. Es el futbolista con mayor valor de mercado del Porto B y no cabe duda que la próxima temporada, ya con la ficha del primer equipo, será importante en el Dragão. También formó parte del equipo portista en la UEFA Youth League.

Nombre: Diogo Dalot Edad: 19 Nacionalidad: Portugal Valor de mercado: 1.750.000 euros Partidos jugados: 33 Goles: 4 Asistencias: 8 Contrato hasta: 2019

El duelo en el defensa central

Francisco Ferreira 'Ferro' (SL Benfica B, 21 años)

Capaz de jugar en el centro de la zaga como en los dos laterales, Ferro es el capitán del Benfica B. Se ha ganado el derecho de ser el corazón del filial y sus sólidas actuaciones la defensa le han valido para ser indiscutible en la Seleção sub-21. Los encarnados saben de la importancia que puede tener el futuro y el pasado mes de febrero ampliaron su contrato hasta 2022. Y ojo, con una cláusula de rescisión que asciende a los 60 millones de euros. Blindaje total para un jugador que está llamado a ser el líder de la zaga del primer equipo.

Nombre: Francisco Ferreira Edad: 21 Nacionalidad: Portugal Valor de mercado: 700.000 euros Partidos jugados: 27 Goles anotados: 2 Asistencias: 4 Contrato hasta: 2022

Rui Moreira (FC Porto B, 21 años)

Un central al uso debe destacar por ser un futbolista alto, corpulento, capaz de ganar en el salto a cualquier rival. No es el caso de Rui Moreira. El capitán del Porto B apenas mide 1,72 metros, aunque no le impide ser un defensor de garantías. Destaca por su polivalencia, siendo capaz de jugar en el lateral zurdo e incluso de mediocentro. Ese rol de multiusos le podría valer la ficha con el primer equipo en un futuro no muy lejano.

Nombre: Rui Moreira Edad: 21 Nacionalidad: Portugal Valor de mercado: 500.000 euros Partidos jugados: 32 Goles anotados: 1 Asistencias: 2 Contrato hasta: 2020

El duelo en el pivote

Luizão Novaes (FC Porto B, 20 años)

Llegó procedente del São Paulo siendo un desconocido pero ya es imprescindible para el filial. Siguiendo los pasos de Casemiro, Luizão ya ha debutado con el primer equipo en la Taça de Portugal. Aunque destaca como pivote, puede también adaptarse a la posición de centrocampista más creativo. Costó 3 millones de euros traerlo desde Brasil y ya es conocida la habilidad del Porto para multiplicar esa inversión con traspasos récord. Luizão no será la excepción.

Nombre: Luiz Gustavo Novaes Edad: 20 Nacionalidad: Brasil Valor de mercado: 1.000.000 euros Partidos jugados: 32 Goles anotados: 2 Asistencias: 3 Contrato hasta: 2022

Keaton Parks (SL Benfica, 20 años)

No es habitual ver a un americano jugando en la Liga Portuguesa pero Parks se ha ganado el derecho de ser titular en el Benfica B. El de Texas llegó a Portugal de mano del Varzim y aterrizó en Lisboa esta misma temporada, cuando su valor de mercado apenas superaba los 100.000 euros. Ahora, el estadounidense tiene un valor que sobrepasa el millón y medio de 'kilos'. Una proyección espectacular y poco común para un futbolista donde en su país, el soccer sigue siendo un deporte de segunda fila.

Nombre: Keaton Praks Edad: 20 Nacionalidad: Estados Unidos Valor de mercado: 1.500.000 euros Partidos jugados: 29 Goles: 5 Asistencias: 6 Contrato hasta: 2022

El duelo en el centro del campo

Bruno Costa (FC Porto B, 20 años)

Tener un centrocampista creativo es la gran cuenta pendiente del Porto. Sólo Bruno Costa destaca por encima del resto, aunque quizás le queda mucho terreno de recorrer para ser importante para los dragones. Esta temporada ya ha debutado con el primer equipo en la competición con mayor prestigio, la Champions. Internacional sub-20, es capaz de jugar en el centro de la sala de máquinas como en el interior diestro.

Nombre: Bruno Costa Edad: 20 Nacionalidad: Portugal Valor de mercado: 250.000 euros Partidos jugados: 28 Goles anotados: 4 Asistencias: 3 Contrato hasta: 2019

João Félix (SL Benfica B, 18 años)

El único mediapunta convocado por Portugal en su última lista fue João Mário. La figura del 10 apenas cuenta para Fernando Santos, más partidario del 4-3-3. Si un centrocampista ofensivo quiere ser internacional absoluto, debe ser capaz de retrasar su posición o ser capaz de caer a la banda. João Félix reúne esas características y no es casualidad que su cláusula ascienda también a los 60 millones de euros. Clase exquisita, regate, polivalencia y gol. Dará que hablar en el futuro.

Nombre: João Félix Edad: 20 Nacionalidad: Portugal Valor de mercado: 1.000.000 euros Partidos jugados: 22 Goles anotados: 5 Asistencias: 5 Contrato hasta: 2022

El duelo en los extremos

Santiago Irala (FC Porto B, 19 años)

Una de las grandes esperanzas del fútbol paraguayo. Está cedido con opción de compra por parte del Rubio Ñú de su país y todo apunta a que los portistas ejecutarán ese derecho hacerse con sus servicios de manera definitiva. Su rápida adaptación hizo que formara parte del equipo que compitió la UEFA Youth League. Con apenas nueve meses en Portugal, ya ha cuadriplicado el valor de mercado con el que llegó. Apunta buenas maneras.

Nombre: Santiago Irala Edad: 19 Nacionalidad: Paraguay Valor de mercado: 200.000 euros Partidos jugados: 23 Goles anotados: 3 Cedido por: Rubio Ñú Contrato hasta: 2018

Heriberto Tavares (SL Benfica B, 21 años)

No ha terminado el año deportivo en Portugal y Rui Vitória ya ha afirmado que cuenta con él para la pretemporada en verano. Es uno de los ya habituales trasvases de jugadores en Lisboa. Tavares se formó en la cantera del Sporting de Portugal, pasó por Belenenses y ahora despunta en el filial del Benfica. Nacido en Amadora pero con pasaporte de Cabo Verde, este veloz extremo ya ha tenido minutos con la sub-21 y es uno de los máximos artilleros de la Segunda Liga.

Nombre: Heriberto Tavares Edad: 21 Nacionalidad: Portugal/Cabo Verde Valor de mercado: 1.000.000 Partidos jugados: 31 Goles anotados: 12 Asistencias: 3 Contrato hasta: 2023

El duelo en la delantera

Gonçalo Paciência (FC Porto, 23 años)

La eterna promesa en la delantera que ahora sí está cogiendo importancia. Estaba cedido hasta junio en el Vitória de Setúbal pero Sérgio Conceição decidió rescatarlo en enero. En temporadas anteriores la falta de oportunidades en el Dragão hizo que desde muy temprana edad se marchara a préstamo a equipos como Olympiakos o Rio Ave, mientras que a nivel internacional se hacía importante hasta el punto de debutar con el combinado absoluto. Temporadas después, ahora sí que el atacante tiene su oportunidad y que está en Porto para quedarse.

Nombre: Gonçalo Paciência Edad: 23 Nacionalidad: Portugal Valor de mercado: 2.000.000 euros Partidos disputados: 33 Goles anotados: 10 Asistencias: 7 Contrato hasta: 2019

Zé Gomes (SL Benfica, 19 años)

No conoce otro equipo que no sea el Benfica. Realizó las pruebas siendo apenas un niño y desde entonces se ha hecho un nombre en todas las categorías del fútbol base. Ha llegado hasta la selección sub-20, aunque tiene pasaporte guineano que podría hacer valer para jugar con el cuadro africano. Esta temporada formó parte del cuadro encarnado en la UEFA Youth League y apunta buenas maneras, aunque necesita ganar algo más de rodaje antes de dar el salto al primer equipo.