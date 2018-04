Once ideal SofaScore jornada 33 Premier League: el aplazo de un campeón anunciado

En esta recta final de la Premier League, en la jornada 33 del campeonato ha habido partidos muy interesantes como el derbi de Mánchester, donde el United evitó que el City se proclamara campeón al remontar un resultado de 2-0.

Nuestros compañeros de SofaScore han confeccionado un XI ideal de la jornada donde en una formación de 4-2-3-1 destacan por encima de todos nombres como el de Alexis Sánchez, Paul Pogba o Christian Eriksen.

Team of the Week provided by Sofascore LiveScore