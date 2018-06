Hernán Darío Gómez: "No fue un partido en el que nos hayan pasado por encima"

Google Plus

Panamá perdió 3-0 ante Bélgica en Sochi en la jornada inaugural del grupo G, los canaleros debutaron con una derrota en la última justa mundialista de la década y se enfrentará a Inglaterra el domingo 24 de junio en Nizhni Nóvgorod. Hernán Darío Gómez se quedó muy pensativo y cuando se le preguntó sobre sus sensaciones fue directo: "Panamá tuvo un buen primer tiempo, en el complemento cometimos errores puntuales y no estuvimos concentrados. No fue un partido donde nos hayan pasado por encima. Bélgica es un rival con mucha jerarquía, nos marcaron tres goles y también pudimos acortar distancias. Los muchachos se entregaron hoy y no tengo nada que reprocharles ".

El experimentado entrenador colombiano insistió que fue arriesgado haber adelantado las líneas frente a una de las principales candidatas: "Con un rival de esta magnitud, no fue descabellada nuestra estrategia, necesitamos mayor contundencia en el área y el balance parcial es positivo puesto que nos quedan dos partidos por disputar". Los canaleros acumulan una victoria, un empate y cuatro derrotas en sus últimas seis presentaciones, el "Bolillo" es consciente que deberá repleantear su esquema a dos jornadas para que concluya la primera ronda.

el "Bolillo" pensativo tras la derrota con Bélgica en Sochi | Foto: Getty Images

La tercera mejor clasificada de la CONCACAF mostró algunas cosas interesantes y mantiene sus opciones intactas para acceder a la segunda ronda. Panamá en la Copa Oro Estados Unidos 2017 alcanzó los Cuartos de final y quedó eliminada con Costa Rica en Filadelfia (0-1). El combinado centroamericano anhela hacer historia en la actual Copa del Mundo. Tampoco tendrá margen de error, a seis días para su segundo examen oficial continuará apostando por la combinación entre juventud y experiencia. Hernán Darío Gómez nunca superó la fase de grupos como entrenador y siempre hay una primera vez en este hermoso deporte.

¿Los panameños podrán dar el batacazo en sus próximos dos encuentros? el panorama es complicado, con tres goles en contra deberá recuperar la confianza con miras hacia momentos cruciales.