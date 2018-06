Mladen Krstajic: “ Va ser un partido feroz”

Google Plus

El viernes, Serbia enfrentará la selección de Suiza en su segundo partido del Mundial 2018 en Rusia. Tras la 1-0 victoria contra Costa Rica gracias a un tiro libre de Aleksandar Kolarov, el conjunto de Mladen Krstajic están ilusionados a jugar y conseguir su pase al siguiente fase de la competición más grande del mundo. Por lo momento, Serbia está encima de todos en su grupo con tres puntos, mientras ambos Suiza y Brasil tienen un punto y Costa Rica con cero.

El técnico de Serbia pasó por rueda de prensa para comentar sobre el partido y sus rivales. "Nos conocemos”, explicó Krstajic. “Sabemos de su fortaleza pero también de sus puntos débiles. Será un partido feroz", destacó el entrenador, que describió a su equipo como "un conjunto de ensueño".

"Todo el mundo animaba a Rusia", añadió el técnico. "Es normal animarles son nuestros hermanos y ellos o animan también. Así es y así será", dijo en la rueda de prensa previa al duelo importante de Serbia ante la selección de Suiza este jueves 21 de junio en Kaliningrado.

Además, el técnico de 44 años, solo quería hablar del fútbol y evitar hacer comentarios sobre la disputa política de Kosovo.

"No me gusta la política”, concluyó el técnico. "Tenemos nuestros objetivos. Estamos aquí para que los deportes representen a nuestro país de la mejor manera posible y no estamos interesados en nada más".

Después de ser exitoso ante Los Ticos en su primer compromiso de la competición, el técnico y sus jugadores buscarán una nueva victoria para hacer historia para el conjunto serbio. El equipo de Mladen Krstajic están situado en una muy buena posición en grupo E y una victoria contra los hombres de Vladimir Petković significará su calificación a la siguiente ronda en la Copa del Mundo de Rusia 2018.