Cúper: "El equipo mañana va a estar bien, no tenemos excusas"

Egipto cayó eliminada de esta Copa del Mundo de Rusia de 2018 el pasado martes, cuando cayó derrotado por tres goles a uno ante la selección anfitriona, y Uruguay se imponía a Arabia Saudí por un gol a cero. Precisamente contra los saudíes se enfrentará Egipto en la última jornada de la fase de grupos en este grupo A, estando ambas selecciones ya eliminadas sin haber conseguido obtener un sólo punto.

Buscarán ganar a Arabia Saudí

En la rueda de prensa previa al encuentro, el seleccionador del equipo de los faraones, Héctor Cúper, atendió a los medios de comunicación en la que sería su penúltima rueda de prensa en este Mundial. En primer lugar se le preguntó sobre cómo afrontaba el equipo el enfrentamiento ante Arabia Saudí. "El equipo se está recuperando", contestaba el míster. "Había expectativas, habíamos hecho una buena preparación y siempre una eliminación es un golpe importante. Yo creo que el equipo mañana ya va a estar bien, no tenemos excusas".

Alineará a los mejores para obtener el triunfo

Más tarde, respondió a cerca de si introduciría algún cambio en el once inicial con respecto a los encuentros anteriores: "Yo no sé de dónde puede salir que vaya a hacer cambios, pero yo voy a formar un equipo para ganar. Todos pueden jugar, todos están preparados, pero yo pienso en el partido tratando de hacer lo mejor".

Cúper buscará despedir el Mundial con victoria | Foto: gettyimages.com

El técnico argentino también tuvo tiempo de hablar sobre su futuro en el combinado egipcio, y de si el partido contra Arabia Saudí sería el último suyo al frente del mismo: "No sé, hoy no lo sé. Puede depender de muchos factores. Los objetivos se han cumplido, tal vez no en su totalidad. Me gustaría haber ganado la Copa de África, y hoy nos gustaría haber pasado de ronda. Pero a veces en el fútbol eso no alcanza. Se pueden lograr objetivos, pero no todo el mundo piensa de la misma manera".