Fin de la incursión vikinga

Google Plus

Los vikingos se han quedado sin poder conseguir su botín. Las hordas islandesas han demostrado estar a la altura en la competición mundialista pero han terminado sucumbiendo ante Croacia, poniendo así fin a su incursión en Rusia. La carismática selección del norte de Europa había conseguido conquistar el corazón de muchos de los seguidores del Mundial y la primera gesta que consiguieron al empatar ante Argentina sumó aún más adeptos a su causa, pero los vikingos no han podido hacerse con una victoria ante los croatas que les habría clasificado para los octavos de final y les hubiera medido a otro país con pasado normando, Dinamarca.

El partido ha comenzado con los islandeses formando su particular muro defensivo. Una Croacia con bastantes cambios ha tratado de encontrar la grieta en la defensa norteña pero en los primeros compases ha sido imposible. La selección de Sigurdsson se ha prodigado valientemente en ataque en cuanto ha tenido la ocasión y en el minuto 25 ha llegado el primer aviso. Magnusson ha peinado un saque de banda pero la jugada clásica de los islandeses no ha dado resultado aunque sí ha metido el miedo en el cuerpo de los croatas, pero esa peinada ha terminado por no encontrar rematador.

Tras esta primera advertencia, los islandeses se han hecho con el control del partido por unos momentos y han colgado varios balones peligrosos al área de Kalinic. En el 34 Bjarnason ha tenido un disparo desde la frontal que parecía peligroso pero ha terminado impactando en un compañero. Los croatas han tratado de responder a los ataques islandeses pero las ocasiones de Perisic y Pjaca no han conseguido el gol para los croatas. Ha llegado entonces una ocasión clarísima para los vikingos: Finnbogason y Sigurdsson han realizado una pared al borde del área, pero el disparo del primero se ha marchado lamiendo el poste.

La primera parte ha terminado con los islandeses siendo mejores y llegando varias veces más al área croata, pero pese a las continuas acometidas de la vanguardia norteña, el gol no ha llegado en los primeros 45 minutos. Croacia ha terminado pidiendo la hora y el descanso les ha venido bien para cortar el ritmo de Islandia. La segunda mitad ha comenzado igual que ha terminado la primera e Islandia ha tenido algunas aproximaciones a la portería croata, sin embargo, la ocasión más clara la ha tenido Croacia en el 52. Badelj ha disparado a la portería vikinga pero su lanzamiento se ha encontrado con el larguero. En la siguiente jugada de ataque para los croatas, el propio Badelj ha batido a Halldorsson con una volea imparable desde el punto de penalti tras un balón rebotado.

Badelj ha anotado el primero de Croacia con esta espléndida volea | Foto: Getty images

Los vikingos han respondido con fuego. La primera ocasión de los del norte la ha desviado Kalinic y en el 56 el poste se ha aliado con los croatas. En un lanzamiento de esquina botado por Sigurdsson, Ingason ha conseguido rematar pero su balón se ha encontrado con el larguero. El partido se ha enfriado un poco tras el larguero y han llegado los primeros cambios de ambas selecciones, en el caso de Islandia más ofensivos buscando el gol y en el caso croata en defensa debido a la lesión de Pjaca. Han llegado después una serie de jugadas ofensivas para cada equipo pero ninguna ha conseguido el premio del gol.

La esperanza ha vuelto para los islandeses, que han tenido la oportunidad de empatar el encuentro desde el punto de penalti. La mano de Lovren ha sido clara y Sigurdsson no ha desaprovechado la ocasión. Ha lanzado cerca del larguero y ha sumado el primer gol para Islandia. Un gol que ha dado ánimos a las hordas vikingas pero que la entrada de Rakitic por Kovacic y el paso del tiempo han conseguido frenar esos ánimos islandeses.

Las ocasiones de Croacia se han sucedido y en el minuto 90 ha terminado por llegar el gol. Perisic ha recibido en el área y con su pierna izquierda la ha cruzado para dar la victoria a Croacia. Los vikingos no se han rendido y han tenido alguna oportunidad a través del balón parado pero no han conseguido el gol. El grupo D ha terminado pues con Islandia con un punto como colista, Nigeria con tres puntos, Argentina finalmente clasificada para octavos de final, donde se medirá a Francia, con tan solo cuatro puntos, y la selección de Croacia se enfrentará a Dinamarca tras terminar la fase de grupos encabezando este grupo D con un pleno de victorias.