Zlatko Dalic: "Felicitaciones a los muchachos por la lucha, el esfuerzo y todo lo que hicieron por Croacia"

Croacia empató 2-2 ante Rusia en Sochi, se impuso 4-3 en la tanda de penaltis, y se enfrentará a Inglaterra en la segunda semifinal el miércoles 11 de julio en Moscú. La selección croata estará después de 20 años entre las cuatro mejores y Zlatko Dalic se mostró muy emocionado e insistió que apuntarán alto en la última semana de competición: "felicitaciones a los muchachos por la lucha, el esfuerzo y todo lo que hicieron para llevar a Croacia a la semifinal. Tenemos que estar todos orgullosos, aquí y en nuestro país porque ha sido espectacular. También a Rusia por su entrega. No ha sido un partido bonito, pero fue intenso, una batalla por la semifinal, somos muy afortunados" decía.

Croacia celebrando la clasificación a la semifinal | Foto: Premier League

La sucesora de Yugoslavia tendrá una oportunidad dorada para integrar la selecta lista de los campeones del actual ciclo competitivo (2015/2018). Zlatko Dalic se quebró emocionalmente por la épica hazaña y admitió que en la primera parte la selección rusa fue superior: "estuve muy concentrado en el partido, pero cuando Rakitic marcó el penalti afloraron todas las emociones. Estamos muy felices, pero también hemos hecho que mucha gente regrese feliz a Croacia. Todas esas emociones salieron. No suelo llorar, pero esta vez había una buena causa, Croacia está en semifinales. Es un gran éxito y un gran resultado" comentaba. El técnico croata describió el partido como "duro y difícil". "Jugaron de forma agresiva, lucharon mucho y no nos dejaron jugar como queríamos. Luego, entramos mejor en el segundo tiempo y merecimos la victoria. Fue un partido intenso, frente a 50.000 personas animando. No queremos parar aquí. Queremos jugar dos partidos más y estamos muy motivados. Sería una pena no llegar a la final de Moscú" explicaba.

Croacia junto a Bélgica y Francia es el único equipos mundialista que se mantienen invicto. Los franceses e ingleses tienen experiencia, mientras que los croatas y los diablos rojos continúan afianzándose como las nuevas "outsiders".