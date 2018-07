Este Arsenal ya es el de Unai Emery

En la mayoría de los casos, 62 días son simplemente dos meses. Un periodo de tiempo intrascendente, en el que no hay nada que destacar. Sin embargo, hay casos en los que 62 días dan para mucho, y el del Arsenal es uno de ellos. Esa es la cantidad de días que han transcurrido desde del fin de la era Wenger hasta el comienzo de la etapa de Unai Emery, un proceso tan necesario como nostálgico al que todavía le quedan muchos capítulos. El francés salió del John’s Smith Stadium de Huddersfield ovacionado por la afición rival, mientras que el vasco apareció en el terreno de juego de Meadow Park aplaudido por la afición Gunner que se había desplazado a ver su debut al frente del equipo. El 0-8 conseguido por los londinenses ante el Boreham Wood, un equipo que milita en Conferencia Nacional, es lo de menos, pues se presumía una victoria cómoda de un conjunto que, sin embargo, sí ha mostrado una nueva cara.

Comenzando por su esquema, el cual parece va a ser el 4-3-3, y terminando por su movilidad, no son pocos los aspectos que el sustituto de Wenger ha aportado en sus pocos días al frente del cuadro Gunner. La confianza en los jóvenes se sigue manteniendo como ya sucedía con el francés, mientras que los problemas en defensa parecen no estar del todo corregidos. En definitiva, se antoja necesario desgranar el que ha sido el inicio de una nueva etapa en un club legendario como el Arsenal.

No eran pocas las voces que apuntaban a un cambio sobre la colocación de los futbolistas en el terreno de juego, aún más teniendo en cuenta la llegada de Lucas Torreira. El uruguayo, que adopta a la perfección el rol de mediocentro de contención, se mueve por delante de la línea de cuatro centrales, ejerciendo de escudero de dos centrocampistas que aportan mucha más llegada al área. Se podría decir que del 4-2-3-1 de Wenger se pasa al 4-3-3 de Unai Emery, algo que abre diversas incógnitas.

La primera y más evidente es la que tiene que ver con los tres del medio. Dejando una plaza para Torreira, por el cual parece haberse cambiado el esquema, los otros dos puestos parecen destinados a Granit Xhaka y Aaron Ramsey. Si bien el primero está de vacaciones por su participación en el Mundial, el segundo sí ha tenido la oportunidad de probar su nueva demarcación. El galés ha saltado al terreno de juego en la segunda mitad, formando parte de un once alternativo que bien podría ser considerado de suplentes a excepción de Mustafi y Mkhitaryan. En ese momento era Chambers el que actuaba como pivote defensivo, algo que, particularmente, también ha llamado la atención. Guendouzi, el que hasta el momento es el último fichaje, también se ha vestido de corto, siendo el acompañante de Ramsey en las labores de creación de juego.

La otra incógnita que abre este nuevo sistema de juego tiene que ver con la zona atacante. Parecen ser cuatro hombres para tres posiciones, por lo que no tardará el vasco en tener que hacer su primera elección importante. Aubameyang, Lacazette, Özil y Mkhitaryan se repartirán un trío de ataque que ha brillado con luz propia en lo que al primer encuentro de pretemporada se refiere. Toma ventaja de forma clara el gabonés, que apenas ha necesitado un cuarto de hora para hacer un hat-trick con el que encarrilar el encuentro y su candidatura a uno de los puestos. Junto a él, aunque ocupando la posición central, ha comenzado el francés, que ha hecho el quinto gol a pase del ex del Borussia Dortmund.

En la segunda parte, ya con los dos protagonistas fuera del terreno de juego, ha llegado el turno de Mkhitaryan, que ha hecho el octavo y último tanto tras una gran jugada de Eddie Nketiah. Y ese ha sido el otro gran protagonista del encuentro. El jugador de la Academia, que en total ha aportado cinco integrantes a este encuentro, cuatro de ellos entre los once titulares –Osei-Tutu, Willock, Nelson y Smith Rowe-, no solo ha habilitado al armenio, sino que ha movido el marcador en la segunda mitad haciendo el sexto para los Gunners. Nketiah ya dejó buenas sensaciones la pasada campaña y ahora parece volver a acaparar unos focos que cada vez lucen menos para Mesut Özil.

