El Borussia Dortmund supera al City de Guardiola

Google Plus

La International Champions Cup dio inicio con un partido entre dos equipos propios de las etapas finales de la prestigiosa Champions League, el Manchester City y el Borussia Dortmund. Con el Soldier Field de Chicago como escenario, los equipos de Pep Guardiola y de Lucien Favre se enfrentaron cara a cara con planteles rotados y con ausencias notorias, pero que no decepcionaron ante las expectativas de un encuentro de pretemporada.

Además del interés que existía por ver dos conjuntos de primer nivel enfrentarse, también se daban eventos que llamaban a los espectadores. Por un lado, ver a todos los jugadores jóvenes y prometedores de ambas escuadras; por otro lado, ver el debut de Riyad Mahrez con la elástica azul; y por otro, ver los primeros pasos de Favre con el BVB, así fuese un amistoso.

Emociones contadas, pero intensas

El encuentro, como suele ocurrir con los primeros partidos de una nueva temporada, comenzó de manera tranquila, con los dos equipos estudiando a su rival y dosificando los esfuerzos físicos. En los primeros minutos del partido, se vio a un Manchester City que tenía la intensión de manejar el balón y ser peligroso desde las bandas con la velocidad de Harrison por izquierda y Mahrez por derecha. Por su parte, el Dortmund asumió un papel más conservador, en el que replegaba sus líneas e intentaba jugar directo y rápido para dañar a la defensa rival.

Mahrez en su estreno como jugador del City | Foto: @ManCity

Los 25 minutos iniciales se desarrollaron de tal manera, el City controlaba la posesión del esférico en el medio del campo con Foden y Douglas Luiz y aprovechaba los movimientos entre Zinchenko y Harrison en la banda izquierda para distraer a su rival y acercarse al área. Tuvo varias excursiones de su extremo por la banda derecha llegando a fondo con peligro, aunque no generaron ningún remate a portería que inquietara a Hitz. El Dortmund de a poco se acomodó en la cancha y empezó a manejar con mejor criterio sus ataques, siendo mucho más efectivo que el equipo de Guardiola. Precisamente, la primera chance del partido fue un remate de zurda de Mario Götze que controló de buena manera el portero Bravo.

En el minuto 27 llegó la acción que desequilibró el marcador. El estadounidense Pulisic recibió el balón y encaró al ucraniano Zinchenko con tal suerte que la jugada terminó en la sanción de un penal a favor de los alemanes. El capitán Götze fue el encargado de lanzarlo y de cambiarlo por gol con un remate potente que Bravo no pudo sacar.

A partir del gol, los alemanes mejoraron mucho, mientras que el equipo inglés no supo revertir la situación y fue cada vez menos punzante en sus ataques. El joven delantero sueco, Isak, tuvo la chance de poner el 0-2 después de regatear a Bravo y sacárselo de encima, pero su remate se estrelló contra el exterior del palo.

Götze anotó el gol de la victoria para el Borussia | Foto: @BVB

La última ocasión del encuentro vino por parte del City que aprovechó la pelota parada para salir de su atasco creativo. Mahrez remató con potencia, el balón se desvió en la barrera y obligó a Hitz a hacer una gran atajada. Así terminó el primer tiempo, con un 0-1 que demostró la efectividad del Dortmund y que presagiaba un segundo tiempo con montones de cambios.

Cambios y más cambios

Favre decidió darle un vuelco total a su equipo haciendo ingresar diez cambios a la salida del descanso, todo el equipo varió a excepción del portero Hitz que terminó el partido. En cambio, Guardiola hizo lo contrario, solamente hizo una sustitución y fue el ingreso de Hart por Bravo en portería.

A pesar de que suele ser normal ver al equipo que realiza más cambios demorarse más en acomodarse en la cancha, el Borussia Dortmund fue el dueño total del segundo tiempo. Los alemanes salieron con una disposición más ofensiva y más atractiva al ojo del espectador, mientras que los ingleses no encontraban los caminos ni el juego para poder herir a Hitz. El conjunto de amarillo y negro tuvo varias oportunidades desde la media distancia, pues la apertura de banda que dieron Sancho y Wolf hacia que el City dejara muchos espacios en el centro de la cancha.

El Dortmund mostró mejor cara con los cambios del segundo tiempo | Foto: @BVB

Ante los remates del Dortmund siempre hubo una gran respuesta de Joe Hart que despejó varios remates de Dahoud y, cuando no pudo, el juez salvó a equipo de Guardiola que realizaba cambios, pero no lograba hacer diferencias. De hecho, esa ocasión anulada por el árbitro fue la ocasión más clara de la segunda mitad. Un remate que rebotó en la defesa quedó picando dentro del área y Philipp la mandó a guardar, no obstante, el juez de línea tenía la bandera levantada y canceló los festejos.

Poco más ocurrió en el encuentro. El City tuvo dos remates a través de Mahrez y Nmecha que no inquietaron en demasía al portero Hitz y el Borussia Dortmund dejó unos destellos de calidad interesantes por medio de la impecable habilidad de Sancho.