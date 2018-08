Guía VAVEL Premier League 2018/19: Wolverhampton, una jauría amenaza a la Premier

Google Plus

Regresan los Lobos a la máxima categoría del fútbol británico tras una década con varios descensos, habiendo formado un bloque competitivo, sólido y realizando una labor en el mercado de fichajes bastante provechosa para apuntalar una plantilla que tiene razones para el optimismo en esta Premier League 2018-2019.

El equipo de West Midlands, históricamente es muy relevante, más de lo que normalmente se conoce, debido a que son los fundadores de la Football League y, lo que es más importante, ayudaron a crear la actual UEFA Champions League, por aquel entonces conocida como Copa de Europa.

En la década de los 80 sufrieron tres descensos consecutivos debido a la mala gestión económica del club, siendo una de las etapas más negras del equipo.

Pero este año, con la vuelta a la Premier, finalizan del mismo modo una serie de malas temporadas, concretamente seis, donde han vagado por categorías inferiores de Inglaterra, perdiendo el prestigio obtenido antaño.

Con todo, la ilusión está de vuelta en el Molineux Stadium, y los hinchas llegan exhuberantes de emoción por el curso pasado, donde lograron el objetivo propuesto tras años sin demasiada suerte.

Los Lobos cazaron todo el año pasado, y no quieren dejar de hacerlo contra los mejores equipos del país, asegurando garantías de feroz lucha, tras lo acontecido en su pasado año en la Championship, donde no dieron opción a sus rivales de arrebatarles la primera plaza.

Un año de ensueño

Como su apodo indica, el equipo llega a la Primera División con hambre de cazar presas, como un equipo aguerrido y batallador que, de la mano de Nuno Espirito Santo, alcanzó la pasada campaña la primera posición en la tabla de la Championship, alzándose con el título con 99 puntos, a 9 del Cardiff, segundo clasificado.

30 victorias en 46 partidos consiguieron los Wolves en una temporada que salió perfecta para los aficionados del Molineux Stadium, que vieron un conjunto de jugadores comprometidos que seguirán gran parte de ellos en el equipo en su regreso a la Premier League.

El entrenador portugués dio la tecla sacando provecho a los jugadores que tenía practicando un fútbol atractivo pero sobre todo efectivo, consiguiendo una cifra de 82 goles a favor, siendo el equipo más goleador de la competición, a la vez que el que menos recibió con un total de 39 (empatado con el Cardiff), demostrando el equilibrio en ambas zonas de la cancha que aportó Nuno en los Wolves.

Con un Diogo Jota que lideró al club en el apartado goleador con hasta 17 tantos en liga, y un Ivan Cavaleiro que fue un puñal en la banda a base de asistencias, registró un total de 12, los Lobos firmaron un curso semi-perfecto, dominando con mano de hierro la Liga casi de principio a fin, llegando a ganar el título con 3 jornadas de margen con el final de la competición.

La forma obtener el ascenso de manera matemática no fue todo lo hortodoxa que debería, debido a que no se dio sobre el césped si no tras la derrota del Fulham en la jornada 43, en vísperas de que jugará contra el Birmingham City.

Ruben Neves merece un espacio a parte si se analiza al equipo el año pasado, habiendo sido el santo y seña de un Woverhampton que dio las riendas y galones a un adolescente de 20 años que pinta para estrella y que promete dar mucha guerra liderando al club en su andadura en la Premier League, tras completar 42 partidos ligueros la pasada campaña.

Otro de los descubrimientos del campeonato, fue el escocés Barry Douglas, que fácilmente puede ser considerado uno de los mejores fichajes en relación calidad-precio de los últimos años en Inglaterra, debido a que se le fichó procedente de liga turca por millón y medio, aportando 14 asistencias siendo defensa pero jugando de carrilero, siendo una autentica potencia descomunal en la banda, sumado a un golpeo de balón poderoso, que le ha ayudado a añadir 5 goles a su cuenta personal. 14 asistencias un defensa, hablan por si solas estadísticas de este calibre y de la influencia de este descubrimiento.

Helder Costa celebrando el título conseguido. Fuente: Zimbio.

Roman Saiss por su parte se hizo un hueco de pareja de baile de Neves, cubriendo las espaldas del centrocampista portugués, aportando un trabajo en la sombra crucial para la consecución del título, haciendo que el marroquí sea pieza indispensable en la llegada a la Premier League.

Palmarés

Con este trofeo de Segunda División, obtuvieron su cuarto título de liga de plata en su palmarés, añadiéndolo a los conseguidos en 1932, 1977 y 2009.

Este club con 128 años de historia, vivió su época de mayor esplendor en la década de los 50, concentrándose en sus vitrinas en esta etapa un total de 3 títulos de Premier League (los únicos que tiene), 2 FA Cup y 2 Community Shield.

Tradicionalmente asentado en la Premier League, ha sufrido a su vez un gran número de descensos y ascensos por las categorías inferiores de la liga inglesa, siendo al mismo tiempo un club sin demasiada tradición en competiciones europeas donde ha visto limitadas sus participaciones en las mismas, no teniendo gen de equipo de la zona noble de la clasificación a lo largo de su historia.

Caracterizados por su equipación amarilla, ejercen de local en el Molineux Stadium con capacidad para 30.000 aficionados que acuden al estadio con asiduidad teniendo una grada con una fidelidad que les ha acompañado en los suburbios de las divisiones más baja para ayudar a reflotar a un equipo que por fin está de vuelta y quiere quedarse.

Jorge Mendes y la directiva

La gestión del Wolverhampton en los despachos ha sido uno de los puntos clave para la vuelta a la Premier League tras pasar hasta por la League One (Tercera División) hace escasos años, habiéndose invertido dinero, ilusión y marketing a un equipo que parecía vagar sin rumbo.

La llegada en el año de una nueva directiva comandada por el grupo chino Fosun, asociada a su vez a la empresa Gestifute, de manera indirecta, del famoso representante de jugadores Jorge Mendes, consiguió acumular fondos invertidos en fichajes de relumbrón para un equipo de Championship, rompiendo su propia banca al traer primeramente a Helder Costa del Benfica a precio record para la entidad, por 13 millones de euros, y en el mismo verano a Ruben Neves por 18 millones para volver a superar la cuantía, apostando fuertemente por un ascenso inmediato a la Premier e instalando una filosofía de plantilla que ya se podía vislumbrar el rumbo que tomaría por influencia del agente luso.

El grupo Fosun compró el Wolves en julio de 2016, a la vez que está, a través de otra empresa de su propiedad, la Shanghai Foyo, contaba con el 20% de Gestifute, la empresa de representados de Jorge Mendes, de la que curiosamente han salido varios jugadores de actuales de la plantilla en las últimas dos temporadas: Tomás Reymao, Roderick Miranda, Diogo Jota, Helder Costa,Ruben Neves y, el fichado este verano Raúl Jimenez.

Este hecho, levantó la sospecha de fraude por conflicto de intereses por parte de diferentes equipos como el Leeds, donde su presidente Radrizzani ha realizado críticas a la política del equipo dirigido por el también representado por Mendes, Nuno Espirito Santo.

En las firmas con jugadores de la representación de Mendes, no aparece el nombre del mismo, habiendo asegurado la directiva que se trata de un mero consejero del club en la política de fichajes.

Jeff Shi, presidente del equipo, ha reiterado su tranquilidad por la conciencia de que las autoridades saben que sus acciones están siguiendo la política adecuada de las competiciones que juegan.

Por otro lado, la plantilla cuenta con un núcleo duro de jugadores portugueses, contando con hasta 6 futbolistas lusos más el entrenador, siendo otro de los focos polémicos del club: Rui Patricio (llegado este año), Helder Costa, Cavaleiro, Ruben Neves, Joao Moutinho (llegado este año) y Diogo Jota.

Directivos del Wolverhampton en un partido de liga. Fuente: Zimbio

Mercado de fichajes veraniego

Sin lugar a dudas, el equipo de Waterloo Road ha sido uno de los más activos en el periodo estival, realizando incorporaciones ilusionantes para que el regreso a la Premier League sea con garantías y con posibilidades más que reales de mantener la categoría.

Una de las operaciones de mayor relevancia, fue la renovación del técnico Nuno al frente del equipo el pasado julio, que firmó su prolongación hasta el 30 de junio de 2021, debido al buen rumbo llevado por el equipo, a quien le dotó de una identidad y mensaje que caló entre los jugadores, haciendo que se apueste por el luso en la andadura en la Primera División.

Para acompañar al míster, el equipo recién ascendido buscó orientar su política de incorporaciones a la retención en plantilla del núcleo duro de jugadores, del eje vertebral del equipo que consiguió la promoción de manera arrolladora la pasada temporada.

El movimiento de mayor trascendencia llegó con el pago de la opción de compra de Diogo Jota al Atlético de Madrid por 14 millones de euros, manteniendo al goleador de la plantilla, estando el portugués adaptado como anillo al dedo al sistema de los Lobos donde además es una pieza capital. A buen seguro continuará llevando el peso ofensivo junto a Cavaleiro o Raúl Jiménez.

De manera simultánea se procedió a atar a otros dos jugadores de peso de la plantilla del curso anterior, como fueron el central Bolly, por quien se ingresaron 12 millones de euros en las arcas del Oporto para hacerse con un central que, pese a perderse los primeros meses de competición, se acabó imponiendo en el 11 ideal de la temporada, para hacerse a la idea de la magnitud de su relevancia en el rendimiento del equipo que fue inmediato.

El otro jugador que se adquirió en propiedad, fue el delantero congoleño de 25 años, Benik Afobe que, tras marcar 6 goles en 17 partidos desde que llegara en la segunda mitad de la temporada, convenció a la directiva para que se procediera a su compra, por más de 10 millones de euros.

Con 19 años en su haber y mucho futuro por delante, Ruben Vinagre fue, al igual que los anteriores, comprado por los Wolves al Mónaco hasta 2023 para despuntar en la categoría reina del fútbol británico, al igual que el delantero centro que diputó 43 partidos el pasado curso Leo Bonatini, quien aportó 12 goles, siendo estos dos hombres determinantes en el ascenso.

Tras la toma como propiedad de estos 5 pesos pesados del vestuario y de la entidad inglesa, la continuidad del proyecto se aseguraba con éxito, si no fuera por una baja sufrida, que por su cuantiosa importancia ha dejado con mal sabor de boca a los aficionados Wanderers, que vieron como se hacía oficial una noticia desoladora tras este cúmulo de buenas operaciones: Barry Douglas, partía al Leeds United de Marcelo Bielsa.

La baja del potente carrilero izquierdo dejó boquiabierta a la grada que ve como se pierden las 14 asistencias que repartió jugando en la defensa, gracias al buen trato de balón que tiene el escocés que fue un puñal en su banda.

Los movimientos de nuevas incorporaciones al equipo, no tardaron en llegar, ya que los nuevos propietarios quieren llegar y asentarse en la Premier mediante una política de fichajes en la que la mano de Mendes parece haber tenido mucho que ver.

Raúl Jiménez sorprendía en pleno Mundial incorporándose a los Lobos en calidad de cedido con opción de compra procedente del Benfica, uniéndose a la amplia gama de delanteros de los Lobos que tendrán diferentes variantes arriba. El 50% de su propiedad, posesión de Jorge Mendes.

Tras el mexicano, llegaría Rui Patricio a la portería gratuitamente, desde Portugal, un meta de nivel para dar seguridad atrás aportando además su experiencia, dando un salto de calidad en esta zona del campo dada la categoría atesorada por el internacional luso.

Saltó una nueva sorpresa en las filas Wolves con la contratación hasta el 2020 del Campeón de Europa en 2016 con Portugal, Joao Moutinho, quien abandonaba el Mónaco donde jugó 33 partidos la pasada Ligue 1 y 6 de Champions League, siendo a sus 31 años un jugador con recorrido excelso en Portugal (Sporting de Lisboa y Oporto) y en las últimas 5 temporadas en el equipo monegasco, acumulando un gran número de partidos allá donde ha jugado en la última década.

Con este balance de incorporaciones y bajas, el equipo se ha consolidado como uno de los mejores operadores en el mercado de fichajes, atrayendo a jugadores que hace años parecerían impensables como Moutinho, Rui Patricio o Raúl Jiménez, al mismo tiempo que han dado confianza a los héroes del curso pasado, ofreciéndoles el contrato fijo, solo queda esperar y ver si este conjunto que tantas expectativas ha generado en verano, termina por ser una realidad de la mano de un Nuno, que se encuentra ante el reto más optimista de su carrera, al contar con total apoyo de plantilla y directiva.

Moutinho pondrá la calidad en el medio de los Wolves. Fuente: Wolverhampton

Altas y bajas

Altas Wolverhampton 2018-19 NOMBRE POSICIÓN ORIGEN DESTINO TIPO DE TRASPASO Benik Afobe Delantero Centro Bournemouth Wolverhampton Compra (11,50 M) Diogo Jota Extremo Izquierdo Atlético de Madrid Wolverhampton Compra (14 M) Willy Bolly Defensa Central Oporto Wolverhampton Compra (12M) Léo Bonatini Delantero Centro Hilal Wolverhampton Compra (4 M) Ruben Vinagre Lateral Izquierdo Mónaco Wolverhampton Compra Raúl Jiménez Delantero Centro Benfica Wolverhampton Préstamo (O.C 3M) Rui Patricio Portero Sporting de Lisboa Wolverhampton Libre Joao Moutinho Mediocentro Mónaco Wolverhampton Compra (5,6 M) Jonny Castro Lateral Izquiedo Atlético de Madrid Wolverhampton Cesión