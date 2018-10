Emery: “Nuestro proceso es simplemente seguir mejorando las cosas”

De feroces se pueden catalogar las críticas que recibió Unai Emery tras la derrota del Arsenal frente al Manchester City en el primer partido liguero. Las mismas parecen no desfallecer tras el nuevo tropiezo del conjunto gunner, en esta ocasión en Stamford Bridge ante el Chelsea. La imagen del equipo sigue sin ser buena y, sobre todo en defensa, la plantilla del vasco deja muchas dudas. Aunque es cierto que se sobrepusieron al 2-0 inicial de los dirigidos por Sarri, una segunda parte en la que propusieron lo justo les llevó a estar de nuevo por debajo en el marcador. El nuevo entrenador del equipo londinense pide “calma” tras haber conseguido cero puntos de seis posibles en este inicio de campeonato.

"Creo que debemos mantener a los jugadores tranquilos y seguir trabajando"

“Creo que debemos mantener a los jugadores tranquilos y seguir trabajando. Sé que tenemos que mejorar cosas, que debemos presionar a los jugadores para que trabajen con nuestras ideas, pero, para mí, hay muchas cosas positivas desde el primer partido ante el Manchester City. Está claro que hay una gran diferencia con ellos, pero hoy el equipo ha trabajado y ha tenido oportunidades”, añadió un entrenador que destacó a los jugadores jóvenes: “Con los jóvenes tenemos que continuar con su proceso. Están jugando y están creciendo en cada partido”. Finalizando con este último tema, el de Hondarribia destacó el hecho de haber finalizado el partido con Guendouzi y Torreira en el centro del campo: “Al final hemos terminado con dos centrocampistas que eran Lucas con 22 años y Mattéo con diecinueve”.

Sintiendo ya la necesidad de ganar, Unai Emery se quedó con una reacción que catalogó de “muy buena”. “Creo que hoy el equipo tras el 2-0 ha tenido una reacción muy buena. En la primera mitad hemos creado más oportunidad y creo que el 2-2 en un shock para nosotros porque tuvimos opciones de anotar algún gol más”, añadió un entrenador más preocupado por lo mostrado por su equipo en la segunda mitad: “En la segunda parte tuvimos menos momentos de superioridad y concedimos más oportunidades al Chelsea. Por eso necesitamos más equilibrio, pero el resultado es el que es. Nuestro proceso es simplemente seguir mejorando las cosas”.

Unai Emery sobre Özil: "Lo necesitamos"

Ese segundo tiempo dejó tocados a dos jugadores, Mesut Özil y Granit Xhaka. El alemán fue sustituido tras un nuevo partido apático, en el que no tuvo nada de incidencia en el juego del equipo. Sobre él, Unai Emery destaca su trabajo: “Lo necesitamos. Nos ayuda con su calidad y también quiero presionarlo para que sea competitivo en cada partido. Estoy feliz con él porque trabajó mucho, pero decidí cambiarlo porque necesitábamos más empuje en el medio para no permitir al Chelsea que progresara tan fácil con el balón”. En cuanto al suizo, el vasco expone únicamente motivos tácticos, a pesar de que su partido también fue realmente malo: “Es una decisión táctica porque además también tenía una tarjeta amarilla”.

De esta manera terminó la comparecencia de prensa de un entrenador que no ha logrado ganar en partido oficial con el Arsenal. Ahora tiene por delante un partido ante el West Ham que ya se antoja como un ser o no ser en la Premier League, pues una nueva derrota no solo dejaría muy tocado al equipo, sino que empezaría a poner en el disparadero a un Unai Emery que no ha comenzado con buen pie su andadura gunner.