Previa Sassuolo - Inter: primera prueba para de Zerbi, Inter a demostrar de qué están hechos

Para el presidente del Sassuolo y su equipo este no es un partido más, la sociedad presidida por Giorgio Squizi (reconocido tifosi del AC Milan) juega este partido como un “derby”. No solo por la preferencia de Squinzi que viene mucho antes de presidir al Sassuolo, si no por la cercanía entre las dos ciudades y los buenos resultados de su equipo ante el Inter.

Tanto a si que es el Inter la escuadra a la cual más le ganan en Serie A el Sassuolo, seis de ellas su terreno y las otras tres como local. Pero el los dirigidos por Spalletti archivan par de goleadas estratosféricas ante los Emilianos de siete por cero una a domicilio y la otra en San Siro.

Sin dudas será un partido trampa para los visitantes, pues si hablamos de buenos inicios de campaña los dirigidos por Roberto de Zerbi solo han perdido uno de cinco partidos en la primera jornada. Desde la llegada la temporada pasada al banquillo interista Luciano Spalleti a dado mas equilibrio en todas las líneas y logró llevar a sus dirigidos a la Champions League, torneo que les fue esquivo en las ultimas siete temporadas.

Hacer del Mapei Stadium un fortín

Para nada buena fue la renta del Sassuolo la temporada pasada en casa, en realidad fue un desastre, pues solo pudieron sacar tres puntos en cuatro ocasiones en toda la temporada, la escuadra comandada por Mauro Icardi sin embargo fue de las mejores jugando lejos de casa, logrando un balance positivo y solo cayendo derrotados en tres oportunidades lejos de casa.

En el Mapei Stadium los fanáticos asistirán felices por el nuevo campeonato, pero también sentirán añoranza ya que las filas rivales estará el que fue el mejor jugador para ellos en la temporada anterior Matteo Politano el extremo cambio de camiseta este verano, pero sin dudas dejo buenos recuerdos en sus noventa seis apariciones en liga con el Sassuolo. Los tifosi neroverde tiene hoy un nuevo jugador en el que fijarse, Kevin Prince Boateng que se ha enfrentado al Inter en siete oportunidades, esperando que hoy se el día de su primer gol ante los que fueron sus rivales de ciudad cuando era jugador del AC Milán.

Se acaban las excusas para el Inter

El Inter para muchos entendidos del Calcio en el país de la bota será la escuadra que le disputará, o al menos le hará, más resistencia a la Juve por el Scudetto. La realidad es que este nuevo Inter ilusiona, desde la secretaría técnica aprovecharon bien el verano y trajeron varias incorporaciones para redondear el plantel. El holandés Stefan de Vrij llego para apuntalar la defensa que en momentos puntuales del anterior certamen se vio sin alternativas validas para Skriniar y Miranda. Ahora el técnico de Certaldo incluso puede implementar la defensa a tres para dar más seguridad al fondo. No solo tendrán alternativas en defensa sino en ataque con el arribo de Lautaro Martínez, que puede ser sola eso una alternativa desde el banquillo o acompañar a su escopetero mayor Mauro Icardi. El partido de hoy nos dará una idea de que tiene el míster entre manos para su segundo año con las riendas del equipo de Milán

Declaraciones en la Previa del Partido:

En la rueda de prensa previa al partido Luciano Spalleti dijo: "Nuestro equipo es más fuerte ahora y nos conocemos mejor. Tenemos que mejorar nuestra posición en la tabla, comparado con la temporada pasada". Pues su equipo llegó hasta ser primero en la tabla la temporada anterior, pero de apoco se desmorono tanto que a la ultima jornada llego en el quinto escaño luchando in extremis el boleto Champions. Ahora van a por más, “Podemos intentar luchar por el Scudetto", apuntó el técnico.

Roberto de Zerbi fue mas conservador y medido, conociendo sus limitaciones y las pretensiones del rival comento el técnico: "El Inter inicia la temporada a luchar por el Scudetto con sus nuevas incorporaciones, nosotros sabemos que son un rival peligroso" el preguntaron como se encontraba su equipo para el inicio de la temporada y como afrontarían el partido: "El equipo esta bien, solo espero que partamos fuerte la temporada y que los jugadores juegan con la ambición justa, nosotros también tenemos jugadores fuertes", dijo el DT.

Árbitro:

Maurizio Mariani será el colegiado del partido. El árbitro de treinta seis años nacido en Aprilia, silbó la temporada anterior dieciséis encuentros de Serie A donde mostró 76 tarjetas amarillas y 3 cartones rojos. En la 2017/2018 solo estuvo en un encuentro del Inter donde también los neroazurri visitaban en aquella ocasión al Udinese en el Dazia Arena donde fueron derrotados 1-3. Mariani no estuvo en ningún partido del Sassuolo.

Probable Alineación:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, G. Ferrari, Magnani, Rogerio; Djuricic, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. Técnico: Roberto De Zerbi

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Martinez, Perisic; Icardi. Técnico: Luciano Spalletti