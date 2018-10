Emery: “Ahora la dificultad es no relajarse”

Está por ver cómo le ha sentado el parón internacional al Arsenal. Tras sumar su noveno triunfo seguido derrotando al Fulham en Craven Cottage, los Gunners vuelven a la competición para medirse al Leicester el lunes. Llama la atención el horario, más después de un parón internacional y por tratarse de un partido que involucra a un equipo que tiene que jugar partido de UEFA Europa League el jueves, pero la decisión está tomada y parece que Unai Emery no lo ve con malos ojos. O, al menos, eso ha dado a entender en la rueda de prensa previa al partido.

El de Hondarribia asume que hay que acostumbrarse y amoldarse a este tipo de decisiones, favorezcan en mayor o menor medida: “Prefiero jugar el sábado o el domingo, pero jugar el lunes te da la ventaja de tener más tiempo para preparar el partido. Luego vamos a jugar el jueves y el domingo, así que serán dos partidos muy rápidos tras el del Leicester”. Sin querer poner esta decisión como excusa, Emery añade que el encuentro ante los Foxes “tiene la misma importancia que los otros partidos, sobre todo porque ahora la dificultad es no relajarse”. “Después de ganar seis partidos seguidos en la Premier League tenemos que seguir siendo exigentes y pensar en el próximo partido como el más importante”, sentenció.

Sobre el conjunto de Puel, Emery destaca el hecho de tener “una identidad clara”. “Es un partido muy difícil. El Leicester es un gran equipo, muy competitivos y con muy buenos jugadores, así que necesitamos lo mejor de cada uno de nuestros futbolistas”, asumió un técnico que no ve con malos ojos a Jamie Vardy: “Es un muy buen jugador. Tiene talento y su velocidad es clave para ayudar a las contras. El lunes tenemos que evitar darle oportunidades de que siga anotando ante nosotros”.

"Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que tras los dos primeros partidos"

Esta buena racha de resultados ha disparado la confianza de un equipo que quién sabe dónde puede llegar. Devolviendo los pies al suelo, Emery prefiere ser cauto y no modificar los objetivos del inicio del curso: “Necesitamos seguir trabajando con calma. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que tras los dos primeros partidos, cuando perdimos ante Manchester City y Chelsea. Después de seis victorias no cambia nada. Necesitamos calma porque estamos venciendo a muchos rivales y debemos quedarnos entre los grandes equipos de la Premier. Para eso, tenemos que hacerlo mejor y mejorar mucho”. En esa mejora, subraya el último partido ante el Watford en casa, en el que su equipo no jugó bien: “Si recordamos el último partido en el Emirates contra el Watford, ganamos, pero no jugamos como queremos jugar, con el control del balón y del rival”.

A nivel individual, varios han sido los nombres que se han puesto sobre la mesa. El primero el de Aaron Ramsey, que parece estar decidido a continuar en el equipo, al menos, hasta final de temporada. Su no renovación con el conjunto Gunner podría precipitar una venta en enero con el objetivo de conseguir dinero para el equipo de Londres, aunque todo esto son conjeturas que no entran en los planes de su entrenador: “Para mí, enero está muy lejos. Estoy pensando en el partido del lunes y quiero que los jugadores estén bien en ese partido, con la mentalidad adecuada para jugar. Me centro en cada partido y el futuro es mañana”. Destaca, eso sí, la gran contribución del galés cuando está sobre el terreno de juego: “En el último partido comenzó desde el banquillo y jugó 25 minutos dejando una buena actuación. El lunes puede entrar en el once o entrar desde el banquillo, pero su labor es ayudarnos”.

Los otros protagonistas están relacionados con el parón por selecciones. El primero es el alemán Mesut Özil, que no ha viajado con Alemania tras su negativa a volver al combinado nacional tras recibir insultos racistas. Cuestionado por cómo puede influir esto en su rendimiento, Emery asume que “cada jugador tiene que tener una gran motivación cada día y en cada entrenamiento para seguir mejorando y continuar ayudando”. El otro caso es el de Aubameyang, que sí jugó con Gabón el primer partido, pero no lo hizo el segundo, regresando antes de su internacionalidad. El técnico vasco desveló que jugó “cuarenta y cinco minutos con el equipo sub-23” para mantener la forma física.

Peor suerte ha corrido Sokratis, titular con Grecia, pero con un problema físico que parece apartarle del encuentro del lunes: “Tiene un pequeño problema. Seguramente será difícil estar en el partido del lunes”. Terminando con el parte de bajas, Emery valoró la recuperación de Petr Cech y su posibilidad de volver a ser el portero titular ante los Foxes: “Está mejorando de su lesión, pero no está entrenando con el grupo. Está cada vez más cerca de volver a estar con nosotros”. Así pues, con ambos, parece, descartados para el encuentro frente al equipo del King Power Stadium, el Arsenal deberá concentrarse para seguir manteniendo su buena racha de resultados.