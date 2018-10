Victoria y flojo rendimiento

Los dirigidos por Bruno Génesio tuvieron un partido flojo y apático, transmitiendo signos de desidia e inexpresión creativa junto a una falta de identidad de juego atípica en este equipo. De no ser por Memphis Depay, Lyon hubiese dejado puntos en Angers, pero su actuación permitió a “Les Lions” obtener una victoria muy importante de cara a la lucha por el tercer lugar.

Algunas ausencias importantes en los leones, complicaron mucho la historia en la visita a Angers. La lesión de Fekir y la suplencia de Depay adentraron y maximizaron la falta de creatividad del conjunto de Lyon. El equipo de Génesio sufrió muchísimo para generar peligro al combinado de casa, que quedó en inferioridad numérica desde el minuto 33.

Dembélé. Photo: Getty images

Punto de inflexión

Hasta los 33 minutos del primer tiempo -antes de la expulsión de Ismael Traoré- el partido lo gobernaba el Angers, que había tenido las ocasiones más claras a través de la presión alta y el juego directo. Anthony Lopes fue clave para mantener el resultado en cero con un par de intervenciones destacadas. La entrada innecesaria e irresponsable del central marfileño hizo que el cotejo se pusiera muy cuesta arriba para su equipo, que se dedicó a defender y aguantar el empate hasta que se abrió el marcador.

Campo en mal estado

El clima no ayudó mucho a los protagonistas, el césped estaba extremadamente húmedo y resbaloso. Los frenos en velocidad eran prácticamente imposibles, y las conducciones con el esférico dominado se hacían muy complicadas. Eso sí la rapidez con la que suele viajar un balón no fue para nada afectada, todo lo contrario; la distribución del juego se hacía mucho más veloz, el problema fue que los jugadores no aprovecharon esta oportunidad que dio el estado de la cancha.

El clima. Photo: Getty images

Depay la figura

No habían transcurrido ni cinco minutos cuando ya el holandés le había cambiado la dinámica al encuentro, el talento mata toda falencia y carencia que puede tener un conjunto. Gambeta, asociación, visión de juego y contundencia; todo eso aportó Memphis Depay en poco más de 35´que participó. Metió la asistencia de la primera anotación (grosero error del arquero Butelle incluido), dio otra para un gol de Dembélé invalidado a instancias del VAR, y sentenció el partido con una anotación a puerta vacía gracias a una corrida del mismo Dembéle. Impacto inmediato del jugador de la selección holandesa.

Memphis celebra: Getty images

La irregularidad no termina

Los leones han tenido una temporada rara, la irregularidad manda en el equipo fundando en Lyon. En Champions ganaron en el Etihad Stadium, ante uno de los mejores equipos de Europa; Manchester City. En el torneo local encajaron una tremenda goleada contra el Paris Saint Germain, pero superaron con autoridad al Olympique Marseille en el clásico francés. También se dejaron puntos contra equipos como Nantes, Niza, Caen y Reims. Al City lo vencieron en Inglaterra, pero no pudieron con Shakhtar de local y fueron dominados por Hoffenheim en Alemania. El Lyon es la irregularidad en estado puro.

Un párrafo para N´Doye

Si hubo un jugador del Angers que merece una notita, ese es el senegalés Cheikh N´Doye. Fue el que siempre creyó y nunca se rindió, él fue el quién envió el centro para el descuento de Cristian López, y se puso el equipo al hombro aunque sus compañeros no respondieron del todo. Sobre el final los dueños de casa pusieron en problemas a la visita, estuvieron cerca de rescatar un empate épico, y esto fue en gran parte gracias a N´Doye.

N´Doye y su frustación. Photo: Getty images

Próximos compromisos

A Angers le toca ir a visitar el miércoles al Guingamp en el marco de la Copa de la Liga, y en “Le Championnat”, jugará el domingo 4 de noviembre contra Saint-Étinne. Por su parte en la Ligue 1, el Lyon recibirá al Bordeaux, y el miércoles 7 de noviembre al Hoffenheim, partido correspondido a la cuarta fecha de la Champions League.

Ubicación en la tabla

Con el 2-1 de la jornada de hoy, el Lyon trepa hasta el tercer puesto de la tabla con 20 puntos. Angers por su lado, quedó en el decimoprimer lugar con 12 unidades. Todo esto es momentáneo mientras se disputa el resto de la jornada.