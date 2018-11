Pochettino: "La personalidad de este equipo es fantástica"

La difícil visita al Crystal Palace terminó felizmente para un Tottenham que tras el 1-0 de hoy ya sabe que retendrá el cuarto puesto de la tabla al menos por una jornada más. Una vez finalizado el partido, el que dio su parecer fue Mauricio Pochettino, quien no ocultó su felicidad por los tres puntos obtenidos luego del desgaste que significó jugar cinco encuentros -entre Premier, Copa de Liga y Champions- en menos de dos semanas.

En cuanto al partido, Poch resaltó la capacidad competitiva de los suyos para mantener el ritmo a pesar de la cantidad de partidos en tan poco tiempo: "El carácter y la personalidad de este equipo son fantásticos. Vinimos aquí luego de jugar cinco partidos en trece días y mostramos de qué estamos hechos. Eso es lo que más satisfecho me deja". Sobre lo que fue el partido ante el Palace en particular, el entrenador resaltó el logro de hoy remarcando lo difícil que resulta sacar victorias en Selhurst Park: "Se ha vuelto algo clásico cada vez que venimos aquí: 1-0, peleando, sufriendo... Hoy además llovió mucho y se hizo difícil jugar como queríamos, pero en un partido así siempre es muy importante sacar los tres puntos".

El argentino también expresó su felicidad por su compatriota Juan Foyth, el autor del gol del triunfo: "Estoy muy contento por él, hoy jugó muy bien, al igual que ante Wolves, y ayudó a ganar al equipo con su actuación". Además, fue determinante respecto de la confianza que depositó en el central de 20 años pese a los dos penales que cometió en el encuentro anterior: "No hubo dudas de ponerlo nuevamente de titular. Tenemos experiencia en estas situaciones porque también fuimos futbolistas, y sabemos que sólo se puede mejorar a partir de cometer equivocaciones. Fue una enorme victoria y le servirá a él para sentirse que es un jugador del nivel de la Premier League".

Por último, Pochettino dio una actualización sobre Erik Lamela y Kieran Trippier, ambos convocados por Argentina e Inglaterra respectivamente, y que tuvieron que dejar el campo por lesión: "Erik está bien, sólo tiene algunos puntos abajo del ojo. Lo de Kieran aún no sabemos, hay que hacerle estudios para ver cuán grave es la lesión muscular y desde ahí los médicos decidirán si puede o no jugar con Inglaterra".