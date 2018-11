Inglaterra remonta, deja a España fuera de la Final Four y manda a Croacia a la Liga B 

Es el partido decisivo de la Liga A del Grupo 4 de la Liga de las Naciones. Inglaterra vs Croacia, dos selecciones en busca de entrar en la Final Four de junio y que se jugaban también el descenso a la Liga B. Croacia afrontaba el partido con la baja más que sensible y que se ha notado a lo largo del partido de Ivan Rakitic. Por el contrario Inglaterra contaba con todas sus armas, desde Jordan Pickford en la portería hasta Harry Kane en la punta de ataque.

La disposición de los dos equipos ha sido por parte de Inglaterra una defensa de cuatro que ha venido haciendo Southgate después del Mundial y Croacia ha mantenido su sistema habitual con Luka Modric bajando a recibir al centro del campo y Kramaric solo en la punta de ataque. Por lo que se refiere al partido en el caso de que hubieran empatado, España hubiera pasado a la siguiente ronda y por lo tanto a la Final Four. Con el resultado al final del partido Inglaterra pasa a la semifinal de junio, Croacia desciende y España se mantiene.

Dominio total inglés en la primera parte

En la primera parte del partido se ha visto a una Inglaterra muy superior a Croacia en la que ha tenido más ocasiones, más posesión, más control y más juego. Harry Kane ha tenido una ocasión muy clara de córner tras un remate de cabeza de John Stones y que no he podido enganchar bien, ha podido ser el primero para la selección inglesa. El delantero del Tottenham ha tenido una segunda oportunidad tras una jugada buenísima de Fabian Delph que ha puesto un balón en profundidad para Raheem Sterling y tras el despeje del portero y con la portería vacía llega Tim Jedvaj in extremis para salvar el gol del delantero inglés y en el segundo intento ha sido el portero Kalinic el que ha mandado el balón a saque de esquina. Croacia apenas ha creado sensación de peligro y llegaban a la media parte con el resultado de 0-0.

Remontada y a la Final Four

Por lo que se refiere a la segunda parte, ha cambiado totalmente el signo del partido desde el minuto 57, Kramaric ha dado la ventaja a la selección croata y le daba momentáneamente la clasificación para la Final Four de junio, sin embargo Inglaterra no se ha venido abajo y los cambios de Jadon Sancho, Dele Alli y de Jesse lingard, han sido claves para la remontada inglesa. Croacia ha acusado mucho el cansancio físico del partido contra España a diferencia de Inglaterra que venía de ganar un amistoso fácilmente y que prácticamente no tenía cansancio acumulado. A lo largo de la segunda parte esto se ha reflejado en la selección croata en la que después del gol prácticamente no han tenido acciones y Jesse Lingard en el 78 de partido tras una asistencia de Harry Kane ha puesto el empate a uno y en la salida de un córner en el minuto 85 Harry Kane culminaba la remontada y dejaba finiquitada a una selección croata que desciende a la Liga B.



Por lo tanto ya tenemos la segunda clasificada para las semifinales de junio que es Inglaterra con total merecimiento. Este grupo ha sido el claro ejemplo de lo que puede ser i va a ser este nuevo formato de competición llamado Liga de Naciones en la que la subcampeona del mundo desciende, España que parecía tenerlo fácil para clasificarse finalmente ha quedado segunda y por último Inglaterra que tras dos partidos buenísimos, el primero contra España en el Benito Villamarín y el segundo hoy contra Croacia, ha conseguido 6 puntos vitales que le hacen disputar este título el verano que viene.