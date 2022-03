Lyon avanza a los cuartos de final de la UEFA Europa League

La semana pasada Oporto perdió 1-0 ante Lyon en territorio portugués, Paquetá anotó el único tanto. El primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos fue un auténtico partidazo y nos esperaba otro en el partido de vuelta por los cuartos de final de la UEFA Europa League en Francia.

Una semana después del partido ida, Oporto tomó el protagonismo desde el arranque en territorio francés. Lyon, tras haber ganado por la mínima diferencia, se perfilaba a avanzar a los cuartos de final de la UEFA Europa League. El conjunto portugués buscaba equilibrar el global, necesitaba un gol para llevar la eliminatoria a prórroga en dos minutos de juego.

El conjunto francés no remató a puerta, sufrió en cada contragolpe portugués. Oporto sufrió un durísimo traspié de la semana pasada, aunque mejoró notablemente. Lyon tuvo la primera llegada clara y por poco genera peligro en el área portuguesa. Partido parejo, intenso y muy disputado en cinco minutos. Falta de Paquetá.

Oporto cedió el protagonismo, Lyon insistió a través del juego asociado. Por ahora no puede quebrarse en el empate transitorio sin goles. En diez minutos de juego, el conjunto portugués intentó equilibrar la disputa del partido cortando los circuitos desde el mediocampo. Jarrón de agua fría para los portugueses, Dembélé anotó el primero. Todo cuesta arriba para Oporto, ahora necesita tres goles para remontar la eliminatoria.

Tremendo mazazo en 13 minutos disputados. Lyon ahora gana 2-0 en el global. Más temprano, Barcelona, Atalanta, Braga y Rangers avanzaron a los cuartos de final de la segunda cita europea. El conjunto francés fue sólido en todas las líneas. Oporto estaba en serios problemas en territorio francés, dos goles en contra y constantemente fue superado en el uno contra uno. A 25 minutos del final, la tónica se mantuvo dominio absoluto de Lyon, en ambos partidos de octavos de final fue absolutamente superior.

Oporto no se rindió, intentó equilibrar la eliminatoria a través de sus individualidades, el conjunto portugués parcialmente dejaba una pálida imagen y no encontraba la fórmula para remontar el partido. Lyon fue directo y aprovechó las ocasiones que generó. En el momento más inesperado, 1-1, Pepe equilibró las acciones, 2-1 en el global.

El conjunto portugués ahora estaba a un gol de forzar la eliminatoria a prórroga, auténtico partidazo en Francia. El partido cambió por completo, partido de ida y vuelta en 29 minutos disputados. Lyon, a través de un tiro libre, buscaba volver a adelantarse en el marcador.

En el complemento, Oporto buscaba igualar el global en 46 minutos. Lyon fue un hueso duro de roer en territorio francés. El sorteo de los cuartos de final se celebrará el viernes 18 de marzo en Nyon, no hay restricciones. Los portugueses no dieron tregua, la intensidad fue la misma en 47 minutos. A 40 minutos para concluir el tiempo regular, los franceses estaban cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Paquetá no encuentra la portería, Dembélé cometió una falta. Oporto no encontraba la fórmula para meterse de lleno en la eliminatoria y forzar la prórroga. Partido dinámico en ambas áreas. En 56 minutos de juego, Lyon anuló por completo a su similar portugués. Oporto perdió la posesión del balón, perdió todos los mano a mano. Tremenda decepción tras haber sido transferido desde la UEFA Champions League. En 67 minutos de juego, Lyon generaba mejores sensaciones en el plano internacional.

El partido fue muy parejo en el trámite, Lyon, clasificado a cuartos de final, visitará a Reims por la Ligue el domingo 20 de marzo, mientras que Oporto a Boavista por la liga portuguesa, antes del parón por la fecha FIFA de marzo. El conjunto francés fue superior en ambos partidos y su sueño europeo continúa vigente. Oporto tendrá que aprender las durísimas lecciones que significa quedar en el camino en la segunda cita europea. El décimo lugar de la liga francesa, eliminó al líder portugués.

