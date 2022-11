Guía VAVEL Irán: cuando el fútbol es lo menos importante

Se suele decir que es un error mezclar deporte con política. Quizás quienes defiendan esta afirmación estén en lo correcto, quizás no. En el extremo contrario de este pensamiento se encontraba Nelson Mandela: "El deporte puede crear esperanza allí donde una vez sólo hubo desesperación", decía el ex presidente de Sudáfrica. Sea como sea, es más que evidente que política y deporte han ido de la mano a lo largo de la historia. Sobre todo el fútbol, aprovechado por algunos gobiernos como arma de propaganda.

Muchas son las historias de equipos y jugadores que han tenido que representar a su país en medio de ambientes muy delicados. Para el lector esto puede ser cosa del pasado o, si se trata del presente, quedar muy lejos en la distancia. Sin embargo, esta situación afecta a una de las 32 selecciones que participarán en el Mundial de Qatar. Irán vive uno de los momentos a nivel político más críticos de los últimos años y en ese clima de revolución, su combinado nacional jugará en el evento deportivo más importante del planeta.

En este sentido, al lector se le abren dos opciones. Se puede tomar la vía fácil, la de mirar hacia otro lado y centrarse únicamente en lo deportivo. La otra puede no ser agradable, pero se antoja crucial para entender cómo afronta Irán este campeonato del mundo. La decisión queda al alcance de quien está leyendo estas líneas. Tiene el poder de saltarse los siguientes párrafos o dar la oportunidad a lo que parece una mezcla fatal: mezclar deporte y política.

Una de las frases más extendidas sobre esta hermosa disciplina que es el balompié es propiedad de Jorge Valdano: "El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes". Esto resume a la perfección la situación de la Selección Iraní respecto al Mundial. Será la sexta participación del país árabe en una fase final y la tercera de manera consecutiva. Sin embargo, todo esto está quedando en un segundo plano debido al momento crítico que vive el país. Aunque esta situación es tan compleja que harían falta decenas de reportajes y monográficos, intentaremos resumirla y hacer saber al lector cómo está afectando a su selección.

El detonante de lo que está sucediendo en Irán fue la detención y el posterior fallecimiento de la activista Mahsa Amini, símbolo de las protestas. Tras la Revolución de 1979, es obligatorio que todas las niñas y mujeres iraníes lleven velo (hiyab). Violar esta ley infringe el Código Penal de este país. La llamada "Policía de la Moral" es la encargada de velar por el cumplimiento de esta norma y tanto desde dentro de Irán como organismos internacionales afirman que este cuerpo policial está castigando con mayor dureza a las mujeres que estén incumpliendo esta normativa.

Según informes, esta Policía de la Moral detuvo a Amini, que tenía solo 22 años de edad, por llevar mal puesto este velo. Algunos testigos afirman que la activista fue metida dentro de una furgoneta, donde la golpearon brutalmente. El pasado 16 de septiembre, se confirmaba su fallecimiento en un hospital de Teherán con evidentes signos de violencia y tortura. Tras conocerse la noticia, miles de personas, sobre todo mujeres, han salido a las calles en señal de protesta y con un reclamo a las autoridades: libertad para decidir si llevar o no el hiyab.

Estas manifestaciones de las mujeres iraníes, a quienes se les han unido muchos hombres, han puesto en jaque a gobierno del ayatolá, máxima autoridad del país. Los primeros informes apuntan a más de 80 fallecidos en estas protestas, además de cientos de detenidos y heridos.

Evidentemente, las grandes personalidades de Irán han tenido que posicionarse a favor o en contra de estas protestas y la inmensa mayoría a apoyado las reivindicaciones feministas. Aquí es donde hace su aparición la selección de fútbol. En uno de sus últimos amistosos de preparación para el Mundial, Irán jugó contra Senegal. Los jugadores salieron al campo vistiendo completamente de negro y tapando cualquier símbolo nacional en un claro acto de desafío al gobierno y de apoyo a estas reivindicaciones.

Iranian National Football(soccer) team wears all black to cover their country's colors in protest of the death of Mahsa Amini. pic.twitter.com/eicXK2pcJU