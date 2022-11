Guía VAVEL México: en busca del quinto partido

México, un habitual participante a la Copa del Mundo, regresa en su participación cuarentenal de fútbol con la intención de poner fin a una frustrante racha de eliminaciones en octavos de final.

Esta será la participación decimoséptima de México en la Copa del Mundo, solo Brasil, Alemania, Italia y su oponente del Grupo C, Argentina, han participado en más ediciones del torneo mundialista, y la inevitabilidad de su clasificación aparentemente solo se ve igualada por la de su derrota en la primera fase eliminatoria. En cada uno de los últimos siete torneos ha tenido que regresar a casa en la etapa de octavos de final, a excepción de los Mundiales organizados por el mismo equipo Azteca en 1970 y 1986, donde avanzaron a cuartos de final.

Gerardo 'Tata' Martino en conferencia de prensa previo a Qatar 2022 | Foto: Federación Mexicana de Fútbol

El ex entrenador del FC Barcelona y la Selección Argentina, Gerardo “Tata” Martino, es el hombre encargado de llevar al equipo Tricolor a esos dichosos cuartos de final en Qatar 2022. Sin embargo, existe la sensación entre los hinchas mexicas de que este equipo puede carecer de la calidad de sus predecesores y que podría ser más probable una eliminación en la fase de grupos que un codiciado puesto en los últimos ocho lugares. Simplemente, la afición azteca no confía y no cree en este Tri de la mano de Martino, quien viene de fracasar con el Barça y la Albiceleste.

Camino al Mundial

La falta de goles asoló a México (solo anotaron 17 en 14 partidos de eliminatoria), a pesar de un pasaje relativamente sencillo a Qatar como subcampeón, detrás de Canadá en la clasificación de CONCACAF; además de que no ha ayudado en nada la combinación de lesiones y falta de forma en los últimos 12 meses de Raúl Jiménez del Wolverhampton Wanderers. Se confiará en que jugadores como Hirving Lozano, del SSC Napoli, aporten la chispa creativa, y la clasificación para los octavos de final podría depender de su primer partido, contra Polonia, en la tercera jornada de la Copa Mundial, ya que se espera que Argentina gane el Grupo C y que Arabia sea el rival a vencer.

Hirving Lozano será factor para la delantera Azteca en Qatar 20'22 | Foto: Federación Mexicana de Fútbol

Jugador a seguir

con Javier Hernández fuera de la selección por motivos de indisciplina y faltas a la moral, además de la renuncia de Carlos Vela, México no tiene un delantero de clase mundial para ser el punto focal en el ataque del Tricolor, lo que significa que la mayor parte de su creatividad proviene de los extremos.

Jesús “Tecatito” Corona del Sevilla se perderá la Copa del Mundo por una fractura de peroné izquierdo y daño en el ligamento del tobillo, lo que significa que Hirving Lozano del Napoli tiene una presión adicional sobre sus hombros. El jugador de 27 años, apodado “Chucky” por el muñeco de la película en la zaga de terror Child’s Play debido a su gusto por esconderse debajo de las camas de sus compañeros de equipo y asustarlos durante su etapa de juvenil con el club ‘Tuzos’ del Pachuca, tiene la velocidad y la habilidad necesarias para causar problemas a los defensores rivales.

Como creador de juego diestro, a menudo desplegado en la izquierda como extremo invertido, proporciona muchas participaciones de gol al cortar y disparar.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo al Mundia de Qatar 2022 | Foto: Federación Mexicana de Fútbol

Predicción

Existe un peligro real que México no supere la fase de grupos y que la clasificación a octavos de final llegue a su fin en este Mundial, dando pie a un terrible retroceso de 43 años cuando en Argentina 1978 no clasificó a la fase de eliminación directa, siendo las excepciones España 1982 e Italia 1990, en los cuales no asistieron por motivos de eliminación en fase de clasificación y descalificación por alineaciones indebidas en selecciones menores, respectivamente.

Pero sin duda tiene la capacidad de vencer a Polonia en el choque decisivo del Grupo C, en especial si es capaz de mantener a Robert Lewandowski pasivo. No hay que subestimar el saber qué hacer en la Copa del Mundo, y aunque es probable que la espera de una primera participación en cuartos de final desde México 1970 y 1986 continúe, veremos jugar con las probabilidades y predecir que, una vez más, podrían llegar hasta los octavos de final.

Sin duda alguna, el partido a vencer para México será ante la Argentina de Leo Messi, Ángel Di María y el entrenador Lionel Scaloni, en el cual tienen posibilidades de 90 a 1 a ganar, recordando que en fase de octavos de final de los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, la Albiceleste de José Néstor Pékerman y Diego Armando Maradona derrotaron al Tri contundentemente, por marcadores de 2-1 y 3-1, respectivamente.

Mientras que los Emiratos Árabes Unidos, del entrador francés Hervé Renard, será un partido para México de trámite, ya sea para avanzar a la siguiente ronda o bien para regresar a la Gran Tenochtitlán.

Alexis Vega buscará hacer historia en Qatar 2022 | Foto: Federación Mexicana de Fútbol

Partidos del grupo: (Horarios según la zona horaria del Centro de México y Qatar)

Martes 22 de noviembre: México vs. Polonia - 10:00 horas México — 19:00 horas Qatar.

Sábado 26 de noviembre: Argentina vs. México - 13:00 horas México — 22:00 horas Qatar.

Miércoles 30 de noviembre: Arabia Saudita vs. México - 13:00 horas México — 22:00 horas Qatar.

La Selección de México con su uniforme de visitante previo a Qatar 2022 | Foto: Federación Mexicana de Fútbol

El grupo de México en el Mundial Qatar 2022

Grupo C Equipo Región Ranking FIFA Participaciones Mejor resultado Argentina CONMEBOL 3° 18 Campeón (2 veces) Arabia Saudita AFC 51° 6 12° (1994) México CONCACAF 13° 17 6° (2 veces) Polonia UEFA 26° 9 3° (2 veces)

El presente de México

Ranking FIFA: 13° (octubre 2022).

¿Cómo se clasificó al Mundial? Como 2° del octogonal final de las Eliminatorias de la CONCACAF.

Rendimiento en 2021 (G-E-P): 13-5-6 (41 GF, 23 GC, +18).

Rendimiento en 2022 antes del Mundial: 8-5-3 (19 GF, 10 GC, +9).

La lista de la Selección de México en el Mundial Qatar 2022

El 14 de noviembre de 2022 fue anunciada la lista definitiva de México, justo en la fecha límite establecida por la FIFA; y está liderada por el guardameta Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Chuky Lozano. Santiago Giménez y Diego Lainez quedaron fuera.

Jugadores titulares y suplentes de México | Foto: Federación Mexicana de Fútbol

Plantilla oficial para Qatar 2022

El grupo de 26 jugadores representará a México en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Porteros: Guillermo Ochoa (América, Mex), Alfredo Talavera (Juárez FC, Mex) y Rodolfo Cota (León, Mex).

Defensas: Kevin Álvarez (Pachuca, Mex), Néstor Araujo (América, Mex), Jesús Gallardo (Monterrey, Mex), Héctor Moreno (Monterrey, Mex), César Montes (Monterrey, Mex) Gerardo Arteaga (Genk, Bélgica), Jorge Sánchez (Ajax, Países Bajos) y Johan Vásquez (Cremonese, Italia).

Mediocampistas: Luis Romo (Monterrey, Mex), Uriel Antuna (Cruz Azul, Mex), Luis Chávez (Pachuca, Mex), Carlos Rodríguez (Cruz Azul, Mex), Edson Álvarez (Ajax, Países Bajos), Héctor Herrera (Dynamo Houston, EUA), Erik Gutiérrez (PSV, Países Bajos), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Roberto Alvarado (Guadalajara, Mex) y Andrés Guardado (Real Betis, España).

Delanteros: Rogelio Funes Mori (Monterrey, Mex), Henry Martín (América, Mex), Raúl Jiménez (Wolverhampton, Inglaterra), Hirving Lozano (SSC Napoli, Italia) y Alexis Vega (Guadalajara, Mex).

Entrenamiento de la Selección de México en Qatar 2022 | Foto: Federación Mexicana de Fútbol

Jugadores fuera de la lista final

Diego Lainez (Sporting de Braga-Portugal), Erick Sánchez (Pachuca-MEX), Jesús Corona (Sevilla-España), Jesús Angulo (Tigres-MEX) y Santiago Giménez (Feyenoord Rotterdam-Holanda).

El equipo habitual de México

Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga, Julio Domínguez; Andrés Guardado, Héctor Herrera, Edson Álvarez; Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Alexis Vega.

Andrés Guardado en entrenamiento, Qatar 2022 | Foto: Federación Mexicana de Fútbol

México en las Eliminatorias de la Concacaf

Resultados en el Octagonal Final de la CONCACAF

Clasificación - Octagonal Final CONCACAF

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Canadá 29 14 8 5 1 24 7 +17 2 México 28 14 8 4 2 17 8 +9 3 Estados Unidos 25 14 7 4 3 21 10 +11 4 Costa Rica 25 14 7 4 3 13 8 +5 5 Panamá + 19 14 5 4 5 17 20 -3 6 Jamaica + 11 14 2 5 7 12 22 -10 7 El Salvador + 10 14 2 4 8 8 18 -10 8 Honduras + 4 14 0 4 10 7 26 -19

Estadísticas de México en las Eliminatorias de la Concacaf