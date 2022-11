Inglaterra arrasa en su estreno mundialista

Inglaterra se estrena en Qatar ante la que puede ser la última cita mundialista de muchos de los jugadores de una de las grandes generación de oro de la historia del país. Los de Gareth Southgate empiezan con buen pie en busca de rememorar la gloria de volver a ser campeones 56 años después.

Alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Declan Rice, Jude Bellingham, Mason Mount, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Harry Kane.

Irán: Alireza Beiranvand, Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Milad Mohammadi, Ahmad Nourollahi, Ali Karimi, Ehsan Hajsafi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi.

Dominio inglés desde el minuto 1

Ya se intuía qué rol iban a adoptar cada equipo nada más empezó a rodar el balón en este segundo partido de la Copa del Mundo.

Inglaterra no titubeó y optó por ser protagonista ante una Irán que, a pesar de intentarlo, no pudo hacer nada ante la calidad de una de las grandes candidatas.

La primera media hora fue algo atropellada. Los de Carlos Queiroz, con un plan muy conservador desde el inicio, buscaron trabar el juego británico de todas las formas posibles. Sin embargo, los grandes talentos ingleses lograron alzar el vuelo y convirtieron la primera parte en todo un vendaval.

Los de Southgate lograron abrir la defensa rival a base de paciencia y estrategia, y fue gracias al balón parado, su mejor aliado en este encuentro, que encontraron la fortuna del gol.

Empezó avisando Maguire tras un cabezazo que acabó en el travesaño en su saque de esquina botado por Kieran Trippier, y fue también de testa como logró Bellingham estrenarse como goleador con la camiseta de la selección. En el minuto 34, el jugador del Dortmund no perdonó ante un excelso centro de Shaw al centro del área. Uno de esos centros con los que todo jugador sueña rematar en los partidos.

Bellingham celebrando el primer gol del encuentro / Foto: @England

Una vez abierta la veda, la oleada ofensiva fue imparable. Bukayo Saka conseguía aumentar la ventaja en el minuto 42 con una volea de autor que fue directa a la escuadra tras un saque de esquina y, apenas 4 minutos más tarde, Sterling haría el tercero tras un pase de Harry Kane y así poner el broche de oro a una jugada a la contra perfecta, y también al partido.

Festival de goles

La segunda parte iba a tener incluso más balones en la red que la primera, y ya es decir.

Inglaterra, sin intenciones de especular en esta situación, siguió con la marcha larga al inicio de la segunda parte en un partido donde absolutamente todos los goleadores del conjunto local se estrenaron en un Mundial.

Bukayo Saka quiso seguir siendo protagonista tras llegar al torneo como gran líder de la Premier League y dio el pistoletazo de salida al festival de goles que iban a ser los segundos 45 minutos. El gunner arrastra un estado de ánimo y confianza envidiables y lo rubricó aumentando su cuenta personal en el partido en el minuto 61.

Bukayo Saka fue la estrella del encuentro / Foto: @England

Irán encontró un pequeño premio de consolación y, mediante su gran goleador, Mehdi Taremi, evitó dejar a la selección asiática con el casillero a 0.

Sin embargo, lejos de achicarse o bajar el ritmo, Marcus Rashford lograba el 5º gol de los Three Lions en el primer balón que tocaba tras entrar en el campo en sustitución de Saka.

Harry Kane, pese a que no vaya a ocupar las grandes portadas del estreno, volvió a demostrar que la ostentación no es lo suyo. Posiblemente fue el jugador más coral y completo de los 90 minutos y su gran asistencia al jugador del United no dejó dudas de ello. El gran capitán sabe muy bien qué necesita el equipo para llegar lejos en este torneo.

Con el partido ya muerto, Jack Grealish acabaría completando la goleada inglesa y Taremi, de forma agridulce, ponía el +2 iraní en el minuto 103 de penalti.