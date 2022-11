Guía VAVEL Qatar 2022 Grupo B: ¿Is coming home?

El torneo más esperado a nivel mundial está a la vuelta de la esquina. El reloj de arena llega a su fin y el Mundial de Qatar 2022 ya es una realidad. Entre las curiosidades que caracterizan a esta competición aparece un pequeño apunte en el Grupo B que lo hace más llamativo. Jamás uno ha tenido tal presencia inglesa. Irán acompaña a los británicos, Inglaterra y Gales, además del norteamericano Estados Unidos. Por tanto, repasaremos a cada una de las cuatro selecciones en este artículo.

Estados Unidos: el verdadero "soccer" en acción

Conocidas como The Stars and Stripes (Las Barras y las Estrellas), vuelven a disputar una Copa del Mundo tras no clasificar en 2018. Su última participación en 2014 alcanzó los octavos de final y ahora llegan a Qatar con la ilusión de un bloque joven e inexperto. Una juventud europea que se mezcla con la madurez natal de jugadores que residen mayoritariamente en la MLS.

Entrenador: Gregg Berhalter

Jugador clave: Christian Pulisic (Chelsea)

Christian Pulisic (Chelsea) Formación: 4-3-3

4-3-3 Jugador a seguir: Jesús Ferreira (FC Dallas)

Jesús Ferreira (FC Dallas) Mejor puesto: Tercer lugar (1930)

Estos son los partidos que afrontará Estados Unidos en fase de grupos:

Estados Unidos – Gales (21 de noviembre, Al Rayyan)

(21 de noviembre, Al Rayyan) Inglaterra – Estados Unidos (25 de noviembre, Al Khor)

(25 de noviembre, Al Khor) Irán – Estados Unidos (29 de noviembre, Doha)

64 años después, Gales ha vuelto a un certamen mundialista. La esperanza reside en Gareth Bale, un jugador que a nivel selección se disfraza de líder y despliega su máximo nivel. Es el flautista de Hamelín que guía a sus compañeros y que coloca a The Dragons (Los Dragones) como una selección a la que echar el ojo. Una de las que a priori no, pero después acaba siendo revelación.

Entrenador: Robert Page

Jugador clave: Gareth Bale (Los Ángeles FC)

Gareth Bale (Los Ángeles FC) Formación: 3-4-3

3-4-3 Jugador a seguir: Brennan Johnson (Nottingham Forest)

Brennan Johnson (Nottingham Forest) Mejor puesto: Cuartos de final (1958)

Estos son los partidos que afrontará Gales en fase de grupos:

Estados Unidos – Gales (21 de noviembre, Al Rayyan)

(21 de noviembre, Al Rayyan) Gales – Irán (25 de noviembre, Al Rayyan)

(25 de noviembre, Al Rayyan) Gales – Inglaterra (29 de noviembre, Al Rayyan)

La favorita para ocupar el primer puesto del grupo B. La Inteligencia Artificial publicó una tabla en junio con los porcentajes de las selecciones con más chances de ganar la Copa del Mundo. The Three Lions aparece como la cuarta con más probabilidades de ganar el Mundial de Qatar con un 8.03%. Su talento en la zona de tres cuartos contrasta con la polémica sobre Gareth Southgate, pero la confianza y los resultados siguen favoreciendo al inglés en la balanza.

Entrenador: Gareth Southgate

Jugador clave: Harry Kane (Tottenham)

Harry Kane (Tottenham) Formación: 5-2-3 / 4-2-3-1

5-2-3 / 4-2-3-1 Jugador a seguir: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) Mejor puesto: Campeón (1966)

Estos son los partidos que afrontará Inglaterra en fase de grupos:

Inglaterra – Irán (21 de noviembre, Doha)

(21 de noviembre, Doha) Inglaterra – Estados Unidos (25 de noviembre, Al Khor)

(25 de noviembre, Al Khor) Gales – Inglaterra (29 de noviembre, Al Rayyan)

Irán

Carlos Queiroz tiene la ardua tarea de afrontar el torneo con disputas a nivel interno. Las discrepancias entre la Asociación de Fútbol de Irán y una de las estrellas, Sardar Azmoun, han aumentado las dudas en el país. Finalmente, el delantero del Bayer Leverkusen irá convocado, por lo que Los Príncipes de Persia buscarán romper la maldición en primera fase y avanzar a la siguiente por primera vez en su historia. Lo curioso es que la mencionada IA coloca a Irán por delante de Estados Unidos en esta clasificación (0.60% frente al 0.46% de EEUU y el 0.41% de Gales)

Entrenador : Carlos Queiroz

: Jugador clave: Mehdi Taremi (Porto)

Mehdi Taremi (Porto) Formación: 4-3-3

4-3-3 Jugador a seguir: Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb)

Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb) Mejor puesto: Fase de grupos

Estos son los partidos que afrontará Irán en fase de grupos:

Inglaterra – Irán (21 de noviembre, Doha)

(21 de noviembre, Doha) Gales – Irán (25 de noviembre, Al Rayyan)

(25 de noviembre, Al Rayyan) Irán – Estados Unidos (29 de noviembre, Doha)

Duelo más destacado: Inglaterra vs. Estados Unidos, más allá del idioma

El encuentro tendrá lugar el 25 de noviembre en el Estadio Al Bayt, el que posee mayor capacidad de los cuatro que acogerán el Grupo B. Inglaterra y Estados Unidos lucharán por los tres puntos en la segunda jornada. La subcampeona de la pasada Eurocopa busca resarcirse y quitarse la espina mundialista que sigue clavada desde 1966.

En cuanto a antecedentes se refiere, ambos países se han visto las caras en 11 ocasiones. La balanza se decanta por los ingleses, que han visto la victoria en ocho de los 11 duelos. El resto se distribuye en un empate (1-1 en el Gupo C del Mundial de Sudáfrica de 2010) y dos triunfos a favor de los estadounidenses, el último en un amistoso en el que se impusieron por 2-0 (9 de junio de 1993, goles Dooley y Alexi Lalas).

Estadios que acogerán los encuentros del grupo

Los partidos de la fase clasificatoria tendrán lugar en tres ciudades: Rayán (Al Rayyan), Al Khor y Doha. Tres de los cuatro estadios rondan los 40.000 espectadores, a excepción de Al Bayt, que acoge únicamente el Inglaterra - Estados Unidos y que posee una capacidad de 60.000 personas.

Ahmad bin Ali Stadium (40.740 espectadores), ubicado en Al Rayyan

(40.740 espectadores), ubicado en Al Rayyan Al Bayt (60.000), ubicado en Al Khor

(60.000), ubicado en Al Khor Al Thumama Stadium (40.000), ubicado a 12 kilómetros del centro de Doha

(40.000), ubicado a 12 kilómetros del centro de Doha Khalifa International Stadium (40.000), ubicado en Doha