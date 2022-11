En tablas en el primer partido del grupo D

La selección danesa ganó 2-0 a Francia en la última jornada de la UEFA Nations League el 25 de septiembre. Por su parte, Túnez superó 2-0 a Irán en su último amistoso internacional y ya se enfoca en la justa mundialista. Dinamarca quiere ratificar su condición de favorita en el grupo D.

Desarrollo del partido

La selección danesa no se guardó nada en el arranque, saque de esquina para el combinado europeo. Eriksen ejecutó el mismo, Túnez no pudo salir del asedio táctico rival en un minuto. La selección tunecina tuvo muchas complicaciones y no generó peligro en el área danesa. En tres minutos, la tónica no cambió.

El combinado africano apostó por el contraataque en cuatro minutos, hubo un jugador tunecino sentido. Dinamarca con el 71% de la posesión, por momentos pasó apuros. Túnez nunca superó la fase de grupos en la justa mundialista. La primera parte fue de ida y vuelta. Los daneses intentaron someter a su similar tunecino a través de las bandas.

Kristensen ejecutó el lateral, tiro libre para Túnez tras una falta en siete minutos. El partido estaba bastante parejo y reñido. Los tunecinos por momentos fueron un equipo punzante. El combinado africano equilibró el desarrollo del partido. Dinamarca cedió el protagonismo en 10 minutos.

Túnez por poco sorprende a través de Dager, saque de esquina para los tunecinos, Dinamarca quedó expuesta defensivamente en 11 minutos. La selección danesa empezaba a dejar algunas dudas, por ahora no puede plasmar su poderío ofensivo en el marcador en 13 minutos. El combinado europeo presionó las salidas de Túnez.

En 15 minutos de juego, ninguno dio tregua, ambas fueron al frente. En 17 minutos de juego, el partido fue bastante reñido y estaba para cualquiera de las dos. Lateral para Dinamarca, Eriksen centró y la falta de contundencia preocupaba.

Tiro libre para Túnez en 20 minutos, Dinamarca no se rindió e intentó a través del juego aéreo en 22 minutos. A falta de 23 minutos para que concluya la primera parte, los tunecinos anotaron, aunque dicha acción quedó anulada tras un fuera de juego. Kristensen fue el único jugador amonestado. Tras 45 minutos disputados, se añadió cuatro minutos.

Segunda parte

Túnez volvió más decidida en 46 minutos, saque de esquina para los tunecinos. Dinamarca no se sintió cómoda y buscaba por todos los medios romper el empate transitorio. Eriksen se asoció con Kristensen.

El combinado europeo adelantó las líneas en 48 minutos, falta y tiro libre a favor de Túnez. El combinado africano fue bastante disciplinado. Dinamarca estaba bastante errática, los tunecinos fueron un hueso duro de roer. La zaga danesa sufrió mucho con los balones largos.

Túnez ganó otro saque de esquina en 52 minutos y tuvo contra las cuerdas a su similar danés. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, Dinamarca fue tácticamente superada en la segunda parte.

Olsen anotaba y dicho tanto quedó anulado tras un fuera de juego. Dinamarca estaba en serios problemas en la primera jornada del grupo D. En 55 minutos, Túnez generaba mejores sensaciones. La selección tunecina por momentos tuvo algunas complicaciones defensivas en 57 minutos.

La segunda parte fue electrizante, saque de esquina para Dinamarca en 60 minutos. Túnez se aferraba a su sólida muralla defensiva. El combinado europeo intentó por todos los medios y no pudo batir a su similar tunecino. Los daneses se quedan con los deberes pendientes.

Dolberg tuvo un partido para el olvido, no trascendió en la ofensiva danesa. Ambos suman su primer punto en el grupo D. Túnez apostó por las transiciones rápidas para generar estragos en el área rival. En 67 minutos, el combinado africano redujo los espacios y anuló por completo a los daneses. Eriksen erró una clarísima ocasión.

Dinamarca no encontró la fórmula para superar a la zaga tunecina. El VAR intervino para clarificar o no un potencial penalti y determinó que no hubo nada. Tras 90 minutos disputados se añadió cinco minutos. Más tarde, Francia se medirá a Australia.