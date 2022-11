Hjulmand: "Ganar algo siempre es un sueño"

Previo al choque del día martes 22 de noviembre, en el que se verán las caras Dinamarca y Túnez, el seleccionador danés, Kasper Hjulmand, ha atendido a los medios de comunicación de todas las naciones.

Un duelo que abre las puertas del Grupo D, en el que la selección danesa y la selección tunecina comparten plaza con Francia y Australia.

Brazalete ‘One Love’

Respecto a la polémica generada con el brazalete One Love, el cual sería utilizado en forma de protesta por las condiciones laborales que han vivido los trabajadores del Mundial y en forma de apoyo a la comunidad LGTBI+, Kasper Hjulmand habló sobre la posibilidad de que Simón Kjaer, capitán del conjunto danés, lo porte en el encuentro de mañana: "No debe ser una decisión de los jugadores. Imaginad pisar el terreno de juego antes del saque inicial con una tarjeta amarilla, eso no es posible. Ya hemos jugado con ese brazalete, sobre todo en competiciones UEFA. Veremos qué sucederá hoy con las otras selecciones que han anunciado que jugarán con el brazalete”.

Inglaterra, que disputó su partido en el día hoy ante Irán, finalmente decidió que su capitán, Harry Kane, no portase el brazalete debido a que podrían acarrear sanciones personales contra el jugador.

Objetivos en el Mundial

El técnico danés también fue cuestionado sobre los objetivos de la Dinamita Roja en esta Copa del Mundo, a lo que declaró: “Ganar algo siempre es un sueño. ¿Somos los favoritos? No, por supuesto. Pero podemos vencer a cualquier equipo, lo hemos demostrado en los últimos meses. Tenemos un grupo de jugadores de calidad, confianza en nosotros mismos. Hay que soñar en grande. Hay tres rivales muy diferentes en este grupo, cada uno con un estilo de juego muy particular. Primero hay que avanzar en esta ronda, luego veremos la siguiente. Tenemos respeto por nuestros compañeros de grupo”.

¿Riesgo de no haber jugado contra un equipo africano?

Para finalizar, el seleccionador de Dinamarca fue cuestionado sobre si es un riesgo no haber disputado un encuentro ante un equipo africano en la última fecha FIFA, a lo que respondió: "Tengo buenos contactos en Ghana, que es mi segunda casa, mis hermanos africanos. Pero no fue posible por algunos obstáculos. Muchos equipos no estaban disponibles, pero creo que estamos listos para enfrentarnos a cualquier rival”.