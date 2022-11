Michniewicz: "No es un Leo Messi contra Robert Lewandowski"

Este martes, Czesław Michniewicz habló en conferencia de prensa en la previa del partido que Polonia afrontará ante la Selección Argentina, en la definición del Grupo C de Qatar 2022. "Ya tengo pensada la alineación, pero todavía tenemos una sesión de entrenamiento por delante y ahí veremos", expresó.

Consultado sobre Argentina, respondió lo siguiente: "Es natural que no sepa qué alineación pondrá el técnico argentino. Hizo cinco cambios tras el primer partido. No espero tantos ahora. Supongo que el once inicial podría ser similar al de México". Además, aseguró que espera encontrarse con el mismo rival que venció a Italia en la Finalissima donde "jugaron muy agresivos" y "presionando mucho".

Sobre cómo detener a Messi expresó que el mundo se lo ha estado preguntando durante 18 años y que no se sabrá la respuesta final hasta el final de su carrera. "Estoy feliz de que mañana nos enfrentemos al equipo donde juega, porque en el pasado fui muchas veces a Barcelona a verlo", informó el técnico polaco.

"Un jugador no lo detendrá, tenemos que hacerlo en equipo y tenemos una idea para ello", expresó el técnico / Foto: FIFA

El entrenador fue consultado por el duelo que protagonizarán los dos capitanes y referentes de ambas selecciones, Lionel Messi y Robert Lewandowski. "Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia.-Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski", recordó el DT. No obstante, evitó meterse en la polémica que se debate a diario con ambos futbolistas: "Son dos jugadores fabulosos pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí".

Por otro lado, Michniewicz destacó el aspecto defensivo de su equipo, que es uno de las tres selecciones que pasaron los primeros dos encuentros del Mundial sin recibir goles. "Estoy muy contento con nuestros partidos, sobre todo en la fase defensiva, eso es muy importante en esta clase de torneos. Hemos cometido errores, pero pocos y no hemos encajado. Todos los jugadores han estado muy bien, no solo el portero", cerró.