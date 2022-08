RB Leipzig y el horizonte cercano

El conjunto sajón ha disputado tres partidos oficiales en este nuevo curso 22/23, siendo el primero de ellos la Supercopa Alemana, en la que cayeron por (3-5) ante el todopoderoso campeón de Alemania, el Bayern Múnich. Tras dos jornadas de liga y habiendo sumado dos empates, el conjunto de la ciudad de Leipzig aún no sabe lo que es conocer la victoria, con un empate en su visita a Stuttgart en el primer partido liguero y su estreno en casa ante el Colonia que también terminó en tablas (2-2).

Emil Forsberg con un traje de la escudería en la sección de motor. / Fuente: @RBLeipzig

Ha sido un verano movido en las oficinas del club, el mercado aún no ha terminado y eso siempre significa que puede haber tanto salidas como llegadas. Uno de los retos a los que se iban a enfrentar en dicho curso era el de mantener a su pieza clave de la pasada campaña, el jugador que acabó siendo elegido el mejor de la Bundesliga en el curso 21/22, Christopher Nkunku. Éxito rotundo pues sustituir a un jugador tan móvil, con capacidad de jugar en diferentes lugares y además, con una aportación vital en materia de goles y asistencias habría sido una difícil tarea.

Algunos cambios y caras conocidas

Hace escasos días, se confirmó una doble noticia que parece ser a corto plazo, la solución ante la más que probable salida del joven francés de su club. El RB Leipzig anunció la adquisición del que fuera antes del propio Nkunku su jugador franquicia, Timo Werner, del Chelsea, por unos 30 millones de euros. Además, anunció un principio de acuerdo para que el mediapunta que milita en el RB Salzburgo, Benjamin Sesko, sea de la partida de los 'toros rojos' para la próxima campaña 23/24, ya que se quedaría cedido para este curso en su actual equipo.

André Silva y Timo Werner, delanteros del conjunto de Leipzig. / Fuente: @RBLeipzig

La idea está clara, el francés puede jugar en la mediapunta, como extremo e incluso de segundo delantero, ante tal cantidad de goles que perderá su conjunto, ve la necesidad de reforzar varias posiciones.

Werner vuelve al conjunto en el que más ha demostrado su nivel como futbolista, sólo en la competición doméstica, en cuatro temporadas vistiendo los colores del combinado germano, anotó 78 goles, siendo así el máximo goleador histórico del conjunto en Bundesliga. En el Chelsea, en dos temporadas solo ha podido ver puerta en 10 ocasiones, números para un delantero centro del primer nivel, en uno de los equipos más punteros del mundo que no son suficientes. Pese a las malas cifras, ha sido un jugador al que su afición no ha podido recriminarle poca entrega, pues el alemán sacaba su máxima entrega, sacaba todo lo que llevaba dentro cuando salía al campo. Ante el Colonia disfrutó de su primera titularidad en su regreso y logró marcar un tanto.

De Benjamin Sesko aún no hay que sacar conclusiones precipitadas, nacido en 2003, este esloveno de tan sólo 19 años está dejando muy buenas sensaciones en el Salzburgo, pero aún está en una importante etapa de desarrollo en la que tiene que vivir mucho y prepararse para el salto significativo que será dejar el fútbol austríaco por el alemán. Su impacto estadístico no es superlativo, pero las sensaciones, detalles y potencial que tiene, invitan a ser muy optimistas y saber que con las indicaciones correctas y el trabajo oportuno, hay un futuro crack para los próximos años.

El puente Salzburgo-Leipzig se vuelve a abrir tras el traspaso de Benjamin Sesko. / Fuente: @RBLeipzig

Por la misma línea que ha demostrado dar resultados

El equipo de la factoría de bebidas energéticas siempre ha tenido una política de fichajes muy orientada a fichar talento joven y terminar de moldearlo bajo su infraestructura, este viaje de Salzburgo a Leipzig ya lo han hecho varios jugadores en el corto tiempo de temporadas atrás, como si cuando ya el escalón experimental de la liga austríaca se le queda corta al jugador, automáticamente el nivel superior sea probar en el club sajón.

El roce hace el cariño, o al menos eso dicen, muchos son los jugadores de primer nivel que han despuntado en Salzburgo y después de ello, han recalado en alemania. Pasó con Sabitzer, Ilsanker, Naby Keita, Dayot Upamecano o más recientemente con Dominik Szoboszlai. El húngaro maravilló a propios y extraños en Salzburgo, pero aún no hemos podido ver su mejor versión en su nuevo conjunto, tras una temporada muy intermitente debido a lesiones y no haber conseguido arrebatar el puesto a hombres como Emil Forsberg, que tiene muchísimos galones dentro de la institución, o a Dani Olmo, que desde que llegó procedente del Dinamo Zagreb, ha caído de pie en el equipo, jugando en banda, que no es su posición idónea, como detrás del delantero, en una línea de dos medias puntas.

El MVP de la pasada edición de la Bundesliga, Nkunku. / Fuente: @RBLeipzig

El arquitecto de este proyecto

Después del buen hacer de Julian Nagelsmann, Jesse Marsch se hizo con el equipo, y no consiguió sacar todo lo que este podía dar. Tras un periodo en el fútbol ruso, entrenando al conjunto moscovita del Spartak, Domenico Tedesco se hacía con las riendas del club y en su primera media temporada, consiguió lo que hasta la fecha ningún entrenador había logrado, levantar el primer trofeo de su corta historia.

El italiano apuesta por una formación (3-4-1-2), a priori, donde lo más importante y lo que más puede variar es si de inicio sale con dos delanteros verdaderamente, o tan sólo será uno y estará acompañado atrás de dos medias puntas con capacidad para ir intercalando las posiciones, para atacar así al espacio, sirviendo de balones al delantero al propio espacio o ganando la línea de fondo y logrando servir centros.

Amplias opciones, benditos problemas

La llegada de Werner hará que sea el delantero principal del conjunto, André Silva tendrá que pelear por la opción de ser ese delantero que lo acompañe, pero dependiendo de esa segunda línea que forme tras el delantero, los hombres idóneos serían Olmo, Forsberg, Szoboszlai o el propio Nkunku. Parece que el ariete portugués tendrá que sudar tinta china para acoplarse a esta rotación y disputar minutos de calidad.

Szoboszlai, del que se espera mucho. / Fuente: @RBLeipzig

Hay que ver también en acción a David Raum, recién fichado del Hoffenheim, que será dueño y señor del carril izquierdo, Xaver Schlager ha llegado del Wolfsburgo y entre las bajas más destacadas, Tyler Adams puso rumbo a Leeds, Nordi Mukiele al PSG y Brian Brobbey al Ajax. Está pendiente saber que ocurrirá con Konrad Laimer, pieza importante para este conjunto, pues lo equilibra en el medio campo y es la llave para iniciar esa presión tan alta e intensa que ejecuta este conjunto a las mil maravillas.

Hay equipo para pelear por todo. El inicio está siendo muy costoso, sumado a que Bayern y Borussia han arrancado con buenas sensaciones. El papel del Leipzig aún no es el de poder disputarle de tú a tú la liga al campeón, no demuestra a lo largo de toda la temporada la sobriedad que caracteriza a un campeón, pero debe seguir estando clasificado arriba. Con las presencias año tras año en competición europea, la consecución de la última DFB Pokal y la capacidad para retener a buenos futbolistas, este conjunto que ya es de la élite del país en poco tiempo, si sigue gestionándose de la misma forma, será una alternativa seria para pelear el título liguero.