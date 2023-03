Previa Real Madrid-Liverpool: ¿consagración o milagro?

Pese al abultado resultado de la ida es inevitable no contagiarse del ambiente de final que desprende siempre un choque entre estos dos equipos. Los de Carlo Ancelotti tratarán de brindar un buen espectáculo a su parroquia y certificar el pase a cuartos de final, mientras que los hombres de Jürgen Klopp viajan con la consigna clara de pelear por revertir la situación y dar un fuerte golpe sobre la mesa.

Partido de altura

El 15 de marzo es una fecha marcada en rojo en el calendario de cualquier aficionado al fútbol, y no es para menos, dos de los equipos más laureados en la competición por excelencia a nivel de clubes batallarán en busca del pase por los cuartos de final. El Madrid-Liverpool que ya se erige como uno de los clásicos de la competición tendrá lugar, para más inri, en el estadio Santiago Bernabéu (sede por excelencia de las remontadas europeas). El conjunto blanco tratará de tener una plácida noche aprovechando la renta conseguida en Inglaterra (2-5), pero en frente tendrá a un Liverpool con el cuchillo entre los dientes preparado para hacer sudar hasta la última gota a los locales. La Champions es, sin lugar a dudas, la competición donde todo puede pasar, el conjunto “scouser” sabedor de ello tratará de tirar de épica y lograr que los noventi minuti se le hagan molto longos al Madrid en el Bernabéu.

Foto: Real Madrid

El rey de reyes

El Real Madrid busca proseguir su andadura europea y añadir su nombre, un año más, al lado de los de Bayern, Benfica, AC Milan y Chelsea que ya han certificado su pase a cuartos.

Si tomamos como referencia los datos de esta temporada podemos ver que el Real Madrid se encuentra a nueve puntos del líder (FC Barcelona) en la competición doméstica, y con una renta negativa (0-1) en Copa del Rey a expensas de que se juegue la vuelta, pero en Champions la cosa cambia.

Si hablamos de la Champions es inevitable que se nos venga a la mente el Real Madrid, y es que el conjunto español tiene un idilio con la competición, para hallar su origen tendríamos que remontarnos a la primera edición de la antigua Copa de Europa, donde, como no podía ser de otra manera, los blancos alzaron el trofeo venciendo por dos goles a cero al Stade de Reims.

Foto: Real Madrid

Sin tener que echar la vista muy atrás, en la última década el Madrid ha levantado cinco veces la ansiada orejona, una hegemonía jamás vista en el fútbol a nivel mundial. Lo cierto es que el Real Madrid siempre ha atribuido gran peso a su historia teniéndola presente en cada uno de sus éxitos como un factor que puede ayudar a declinar la balanza en una eliminatoria complicada, unos lo llaman experiencia, otros ni tan siquiera se atreven a describirlo con palabras, pero lo cierto es que el aura del Madrid desprende una mística diferencial en cuanto a competiciones europeas se refiere.

El conjunto de la capital de España no ha tenido una travesía excesivamente complicada en la actual edición de Champions, y es que su tropiezo ante el Shaktar (1-1) y su sufrida derrota ante el Leipzig (3-2) no sirvieron para arrebatarle la primera posición del grupo “H”, aunque si para toparse de frente con uno de los huesos de la competición en la primera de las rondas K.O.

Matar o morir para los reds

El Liverpool buscará revertir el resultado obtenido en casa y tratar de mostrar la versión que fueron durante apenas un cuarto de hora en la ida, donde nada hacía indicar que el resultado se iba a tornar tan favorable para los blancos.

Basándonos únicamente en los registros de esta temporada todo hace indicar que el Liverpool es un navío condenado al hundimiento, y es que los “reds” se encuentran sextos en liga, eliminados de la Copa de la Liga y de la FA Cup por Manchester City y Brighton respectivamente y con una renta más que negativa en Champions, pero como dicen los expertos, no hay nada más peligroso que un animal herido.

Foto: Liverpool

La competición europea es en estos momentos la última bala de los hombres de Klopp, la consecución de la orejona transformaría la 22/23 de ser una temporada para el olvido a una que pasaría a la historia del club.

En Liverpool la palabra imposible no tiene cabida en el diccionario, el conjunto inglés tratará de repetir la gesta conseguida el 25 de mayo de 2005, la que para muchos es la mejor remontada de la historia, donde consiguieron levantar un 0-3 en contra en tan solo 45 minutos para levantarle la final a un Milán que ya rozaba la gloria con la yema de los dedos.

Antecedentes históricos

Real Madrid y Liverpool son dos viejos conocidos, se han cruzado un total de diez veces, de las cuales el equipo español se ha llevado el gato al agua seis de ellas, han firmado tablas en una ocasión y el conjunto “scouser” tan solo ha salido victorioso en tres de ellas.

La primera cita entre ambos equipos fue la temporada 1980/1981 y no fue nada más y nada menos que en una final, en este duelo un disparo cruzado de Kennedy fue suficiente para que los reds alzaran el trofeo al cielo del Parque de los Príncipes.

Lo cierto es que si tomamos como referencia la última década el Madrid es la bestia negra de los reds, desde la 14/15 ambos equipos se han enfrentado en siete ocasiones, saldándose con seis victorias blancas y un encuentro sin goles por parte de ningún equipo.

La final de la Champions del año 2018 será difícilmente olvidada por los aficionados del deporte rey, el Madrid se impuso por tres goles a uno al Liverpool en el tiempo reglamentario. El que seguro la tiene muy presente incluso a día de hoy es Loris Karius, quien con dos fallos dignos de un aprendiz de portero cavó un hoyo en su carrera del que aún no ha podido salir, la otra cara de la moneda es la de Gareth Bale, quien firmó un doblete y grabó su nombre en la historia en letras doradas convirtiendo una de las chilenas de más bella factura que se recuerda.

Foto: Real Madrid

La temporada pasada el fútbol brindó una oportunidad de oro al Liverpool para redimirse de aquella final, pero para su desgracia se encontraron con un muro bajó los palos del Madrid.

Thibaut Courtois, que por momentos parecía más un pulpo que un humano, le cerró las puertas de la gloria a los ingleses haciendo valer un solitario gol de Vinicius que fue el más listo de la clase y convirtió un disparo desviado de Fede Valverde en el gol de la victoria.

Declaraciones prepartido

En el Real Madrid saben que en el fútbol nada está cerrado hasta que no pita el árbitro, y mucho menos con noventa minutos por delante, prueba de ello Carlo Ancelotti ha declarado que el equipo va a tratar de dar el todo por el todo, no a salir a especular “Creo que hemos tenido una experiencia del año pasado con el Chelsea en la que nos costó mucho pasar pese a la ventaja. El dato es que tenemos ventaja, somos favoritos, pero tenemos que jugar 90 minutos con la misma actitud que la ida y con nuestro mejor rendimiento. No podemos ocultar la ventaja, ojalá la aprovechemos con un partido a tope, como en Anfield”. Por si no había sido suficientemente claro, Carlo Ancelotti sentenció: "El Liverpool es un gran equipo que nos hizo sufrir en la primera parte, así que diría que, por desgracia, esta eliminatoria no está acabada. De ninguna manera".

Foto: Real Madrid

En el otro lado de la historia, Jurgen Klopp ha optado por ser algo más conservador, su discurso ha ido enfocado en que debe hacer el equipo para levantarse de esta situación: "Por supuesto, no está bien perder un partido por 5-2. En el fútbol pueden pasar estas cosas, sobre todo cuando el rival tiene tanta confianza como el Real Madrid. Ahora es nuestro trabajo asegurarnos de que asumimos estos errores, aprendemos de ellos y nos llevamos también las cosas buenas...".

Quién es el árbitro al mando

Felix Zwayer es el nombre de la persona que estará a los mandos del partido de vuelta de los octavos de la Champions entre el Madrid y el Liverpool. Felix ya ha arbitrado a ambos equipos, el balance blanco es positivo ya que el único partido disputado con el alemán como árbitro se saldó con un 6-0 a favor frente al Galatasaray, en el caso de los reds el colegiado ya les ha arbitrado en dos ocasiones, una victoria y un empate, ambas contra El Oporto.

Stefan Lupp y Marco Achmüller, como árbitros asistentes y Sven Jablonski, como cuarto árbitro serán los encargados de ayudarle a controlar el encuentro, y por si existiera algún tipo de duda, su compatriota Marco Fritz estará controlando la sala VAR.

Posibles alineaciones

En el conjunto "red" el centro del campo es una incógnita, Henderson y Bajčetić no han saltado al verde en el primer entrenamiento en Madrid. El único apercibido de sanción por parte de ambos conjuntos es Alexander Arnold.