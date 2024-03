Tras ser campeón de la Seria A en 2022, y semifinalista de la UEFA Champions League en 2023 parecía que el AC Milán resurgía de las cenizas y volvía a ser un rival para temer en Europa, sin embargo, esta temporada su rendimiento ha decaído considerablemente, optando simplemente a clasificar a competiciones europeas, un objetivo que ha estado persiguiendo en la última década, pero que tras la conquista de un scudetto recientemente, parecería poco para el segundo equipo con más títulos de UEFA Champions League en sus vitrinas.

AC Milan es, inevitablemente uno de los clubes más históricos del mundo del futbol. El equipo rossonero ha conformado a algunos de los mejores equipos de todos los tiempos, teniendo plantillas que aun con el paso del tiempo son recordadas como las de Nereo Rocco en las décadas de 1960 y 1970, Fabio Capello y Arrigo Sacchi en la década de 1990 y el aún vigente Carlo Ancelotti en la década del 2000. Pero como todos los clubes del mundo, el Diavolo ha atravesado por períodos complicados, como le ha sucedido recientemente tras la salida de Berlusconi del mandato del club.

La caída de un grande

Silvio Berlusconi exhibiendo los trofeos conquistados bajo su mandato/ Fuente: Gettyimages

El equipo oriundo de Milán ha sido el gran ausente del plano futbolístico europeo en la última década. El rendimiento del club en los últimos años no tiene comparación con el coloso que aterrorizaba a Europa, y estaba siempre presente en estancias decisivas de todas las competiciones, además de contar con estrellas mundiales y ganadores de Balón de Oro, como Gianni Rivera, Ruud Gullit, Marco van Basten, 1995 George Weah, Andriy Shevchenko, y el más reciente, Ricardo Izecson Dos Santos Leite “Kaká”.

El declive del conjunto rossonero empezó luego de la campaña 2010-2011. Esa generación rossonera que contaba con Zlatan Ibrahimovic como máxima estrella y un joven Massimiliano Allegri como director técnico, consiguió el Scudetto número 18, el penúltimo que conseguiría el AC Milán, hasta hace un par de años. En esta época el club era presidido por Silvio Berlusconi, quien, debido a polémicas políticas y problemas familiares, redujo significativamente el presupuesto del equipo, y lo dejo al mando de su hija Barbara Berlusconi. Estas decisiones condenaron al AC Milán, quien poco a poco tuvo que recurrir a vender a sus estrellas, y reducir sus aspiraciones anuales, lo que produjo años oscuros para el conjunto de San Siro, que paso de ser campeón regularmente y competir en Europa, a pelear puestos de media tabla o por una clasificación a la UEFA Europa League.

La venta del equipo

Yonghong Li/ Fuente:Gettyimages

Luego de aquella temporada en 2011 el club se hundió en la mediocridad y no fue hasta el año 2017 en el que la familia Berlusconi decidió ceder y vender el equipo a una propiedad china. El club fue comprado por el millonario chino, Yonghong Li, quien adquirió en su totalidad las acciones del club por una cifra alrededor de 800 millones de euros, que obtuvo por un préstamo del Fondo Elliott.

Esta nueva dirigencia administrativa nombro jefes del área deportiva a Marco Fassone y Massimiliano Mirabelli, quienes, en su primera temporada a cargo del mercado de fichajes, realizaron una fuerte inversión que sorprendió a toda Europa, al realizar once fichajes y renovar totalmente la plantilla, entre las más grandes adquisiciones que existieron resalto la de Leonardo Bonucci, jugador que había pertenecido a la Juventus, acérrimo rival del equipo, y quien había sido de los mejores centrales del mundo la temporada pasada.

Sin embargo, toda esta inversión sorpresiva y de golpe no dio resultados, lo que provocó que el equipo siga estancado en la mediocridad. Pero este no fue uno de los problemas más importantes a los que se debió enfrentar el equipo, ya que, A finales del año 2017, The New York Times publicó un artículo que termino con la propiedad china. Este periódico aseguró que el presidente de AC Milán. no era el verdadero dueño de la sociedad minera con la que accedió al préstamo para comprar al club italiano. Luego esta información fue confirmada al no pagarse el crédito, razón por la cual el club paso a manos de otro dueño, el Fondo Elliot.

Nuevos propietarios y ¿renacer?

Los nuevos propietarios de AC Milán, decidieron apostar por la máxima leyenda rossonera, Paolo Maldini como director del área técnica, y con Gennaro Gatusso quien en ese momento era el director técnico del equipo, y leyenda del club, para resurgir al gigante dormido. Sin embargo, aunque el club mostraba leves mejorías no satisfacia a los aficionados ni a la directiva, hasta el arribo al club de Stefano Pioli, quien logro levantar al equipo y lo lidero a ser campeón de la Seria A y semifinalista de la UEFA Champions League.

Temporada actual

Pese a los logros y la clara mejoría del equipo, durante la actual temporada el AC Milán se encuentra estancado en competir por clasificar a la UEFA Champions League y lejos de su acérrimo rival el Internazionale de Milán, quien se encuentra a diecinueve puntos de diferencia y es el líder actual se la Serie A. Además, el club a diferencia de la temporada pasada ha clasificado a la UEFA Europa League por quedar en la tercera posición de la fase de grupos de la Champions League, un gran contraste con la temporada pasada en la que fue uno de los ocho mejores equipos del torneo, también el conjunto rossonero ha sido eliminados de la Coppa Italia.

Es por eso que sus aficionados se preguntan si ¿es esta una temporada de mala suerte y en la próxima continuaran resurgiendo? O las últimas dos temporadas han sido un espejismo y el equipo aún sigue estancado en lo mediocre y no aspira a competir por títulos. Muchos se preguntan si es momento de aspirar a mejorar y evolucionar con un director técnico mejor que Pioli quien ha realizado un buen trabajo, pero parece haber alcanzado su techo. Claramente la directiva tiene una gran hipótesis a resolver al final de temporada con respecto al futuro del club. Aunque hay evidencia y rastro de algo certero con la situación del Milán actualmente, y es que si el gigante sigue dormido aún no hay que dudar de que muy pronto despertará.