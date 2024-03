Durante las últimas temporadas el Sporting Club de Portugal ha sido uno de los mayores surtidores de talento para los grandes equipos de Europa en cuanto a ventas se refiere, por ello, el conjunto presidido por Frederico Varandas decidió hacer en el pasado mercado veraniego una gran apuesta económica con el objetivo de volver a reinar en Portugal. Desembolsaron 21 millones de euros por el delantero sueco del Coventry City, Viktor Gyökeres, quien se convirtió en el fichaje más caro de la historia del equipo verdiblanco. A pesar del esfuerzo financiero, ni los más optimistas esperaban el rendimiento que está ofreciendo el jugador escandinavo, ya que ha participado directamente entre todas las competiciones que ha disputado el conjunto ‘leonino’ en 43 ocasiones, con 32 dianas y 11 asistencias. Estos datos le han colocado en el punto de mira de los equipos más importantes del viejo continente.

Dejando un poco de lado, al exjugador del Brighton & Hove Albion o FC St Pauli, entre otros, cabe destacar las operaciones que está realizando el Sporting CP desde la llegada de Varandas a la presidencia del club. La más destacada y efectiva hasta el momento fue en 2020, tras pagar 10 millones de euros al Sporting de Braga para adquirir los servicios como entrenador de Rúben Amorim, lo que se convirtió en la tercera transferencia más cara de un técnico en aquel momento. Hoy en día ocupa la sexta plaza, junto al de Christophe Galtier por el PSG en 2022. En lo que respecta a lo deportivo, bajo los mandos del preparador portugués, los ‘Leões’ se han vuelto al escaparate en Europa tras varios títulos, de los cuales destaca el campeonato liguero de la temporada 2020-2021.

A esto hay que añadirle el atractivo estilo de juego ofensivo por el que sobresalen los lisboetas a raíz de la llegada de Rúben Amorim. Con una formación de 1-3-4-3, jugadores y público disfrutan y le convierten al técnico luso en ser uno de los entrenadores más codiciados del mercado europeo. Hasta el momento su compromiso con el combinado que disputa sus encuentros en el José Alvalade es total, ya que ha rechazado todas las ofertas que le han llegado y el curso pasado renovó su contrato hasta 2026.

Viktor Gyökeres junto a sus compañeros del Sporting CP celebrando un gol. |Fuente: GettyImages

Como hemos resaltado anteriormente, el crecimiento del club en las últimas temporadas se debe en gran parte a los grandes esfuerzos que está realizando la actual directiva, financieramente hablando. De hecho, los cinco traspasos más caros en la historia de los ‘Verde e Brancos’ han sido a partir del año 2020, donde han invertido 81 millones de euros. A todo ello, hay que sumarle el gran rendimiento de sus piezas clave y la rentabilidad que han sacado por varios jugadores, donde destacan los casos de Bruno Fernandes, Manuel Ugarte o Matheus Nunes, ya que entre los tres desembolsaron 23’5 millones de euros y sacaron por sus ventas 170. Un modelo de negocio que cualquier institución deportiva quisiera tener.

Talento sueco

En lo que respecta a Viktor Gyökeres, sus números durante estas temporadas son de los más destacado del panorama europeo, en lo que ha delanteros se refiere. Antes de llegar al Sporting Club de Portugal, con el Coventry City sumó para su cuenta goleadora 40 dianas en sus dos últimas campañas con el club inglés. A pesar de ello, su llegada a Lisboa ha sido toda una revelación en Portugal, ya que prácticamente se trata de su primera experiencia al más alto nivel. Cierto es, que perteneció al Brighton & Hove Albion 5 cursos, pero, no llegó a debutar en la Premier League y la mayoría de los partidos jugaba con el filial de los ‘Seagulls’. Por ello, tuvo que irse cedido una temporada a la segunda alemana para jugar con el FC St Pauli y durante cuatro años ha estado forjando su figura en el Swansea City y el comentado anteriormente, Coventry City.

Su campaña como jugador ‘leonino’ está siendo espectacular. El fútbol ofensivo que desprenden los pupilos de Rúben Amorim le viene como anillo al dedo y se está viendo en sus cifras, en las cuales es capaz de intervenir en más de un tanto por choque (32 goles y 11 asistencias). De hecho, su llegada a la capital lusa fue por petición expresa del técnico portugués, quien consideraba que con este fichaje era un salto de nivel para el conjunto verdiblanco.

Rúben Amorim dando explicaciones durante un encuentro a Viktor Gyökeres. |Fuente: Filipe Amorim / Lusa

Si por algo ha destacado Suecia a lo largo de la historia, futbolísticamente hablando, es por sacar delanteros de gran categoría. Desde los inicios con Gunnar Nordahl y Tomas Brolin llegando a Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic y el más reciente, Alexander Isak. Por lo tanto, ahora habría que incluir en esta terna a Viktor Gyökeres, quien siempre ha mostrado su admiración por Zlatan, quien ha sido nombrado en quince ocasiones futbolista del año entre el país escandinavo (12) e Italia (3). El actual ariete del Sporting CP se deshizo de elogios hacía su ídolo en su llegada a Lisboa: "Si me preguntas por un jugador al que admiro, mi respuesta es Zlatan. Solo hay que ver que ha tenido éxito en todos los clubes que ha jugado".

Se podría decir que tienen mucho en común, ambos cuentan con una gran estatura, la rapidez y la potencia son varias de sus características principales y, sobre todo, el olfato goleador. El ya retirado ‘Ibracadabra’ desde que colgó las botas en el AC Milan, está como consejero en el cuadro italiano y se rumorea, tal y como informó PianetaMilan, que estaría siguiendo los pasos de actual jugador del Sporting Club de Portugal, a quién querría fichar el próximo verano para convertirle en delantero ‘rossonero’.

Zlatan Ibrahimovic y Viktor Gyökeres en un partido con la selección sueca. |Fuente: IMAGO / TT

Objetivo del próximo mercado

Así como hemos resaltado previamente, Viktor Gyökeres está en el radar de los directores deportivos de los clubes más importantes de Europa y será uno de los jugadores más condiciones del siguiente periodo de transferencias veraniego. Además del nombrado AC Milan, PSG, Manchester United, Chelsea y Arsenal han sido noticia por estar interesados en él, especialmente estos últimos, quienes ven en el jugador sueco la pieza perfecta para completar su equipo.

Aun así, el precio de salida no será muy asequible. Por un lado, vista la política de ventas del Sporting CP en las últimas temporadas, la cual se basa en sacar la mayor rentabilidad posible por sus futbolistas. Tal y como marca el portal de transferencias Transfermarkt, el valor de mercado del delantero escandinavo es de 45 millones de euros y tiene una cláusula de 100, a la que en un principio se ajustará el cuadro lisboeta.

A todo ello, hay que sumarle que Gyökeres hasta el momento ha mostrado un compromiso total con el actual líder de la liga portuguesa. De hecho, el pasado mes de diciembre fue cuestionado en el diario Record por este aspecto y tomó cierta distancia con sus pretendientes, a la vez que su deseo de continuar en la capital lusa: "Creo que es un poco como cuando el Sporting vino a ficharme. Estoy muy feliz aquí y no me importan los interesados en este momento. Estoy disfrutando cada día aquí y no pienso en lo que sucede a mi alrededor. Sí, se habla de grandes clubes, pero por ahora son sólo noticias. Eso es todo. Aquí es donde quiero quedarme".