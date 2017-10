Previa Bayern de Múnich - Celtic: todo pasa por ganar

Google Plus

Montaje previo al partido entre los dos conjuntos. Foto: FC Bayern München

Los futboleros siempre viven de manera especial la Champions League, una competición de mucho prestigio y que año tras año promete una emoción en crecimiento, puesto que el nivel es cada vez más alto. Entre el parón de selecciones y la reanudación de las ligas, se esperaba el regreso de la máxima competición continental, que ya vuelve a estar en primer plano.

Balón oficial de la UEFA Champions League. Foto: Champions League

El Bayern de Múnich vuelve a casa tras la abultada derrota frente al PSG en el Parc des Princes (3-0) y que terminó con el cese del italiano Carlo Ancelotti al frente del conjunto bávaro. Jupp Heynckes ha vuelto al banquillo del gigante alemán, que consiguió ganar este fin de semana en la Bundesliga frente al Friburgo. Las ganas de volver a mostrar el poderío del Bayern en Europa corren por la sangre de jugadores y aficionados, por lo que mañana "sólo vale ganar".

El Celtic F.C es el club principal de Escocia, sin ninguna duda y en parte por demérito de su máximo rival, el Rangers, que no está aún al nivel para competir al líder escocés. Sin embargo, en Champions es una historia sustancialmente diferente, ya que los celts acusan no tener rivalidad en su liga por lo que es complicado no quedar eliminados en las fases iniciales de la competición. A pesar de todo, la esperanza se mantiene y saldrán a ganar al Bayern.

Confiados en el "efecto Heynckes"

El Bayern de Múnich es un club normalmente estable. Sin embargo, esta temporada ha visto como Ancelotti se despedía de Múnich tras cosechar resultados pobres para un equipo al que se le exige luchar por todos los títulos en juego. Todo ello ha obligado a la directiva del club bávaro a buscar un relevo de garantías, y dadas las fechas en las que nos encontramos, la solución ha sido ir a pisar sobre seco y de ahí que se haya decidido contratar al "salvador" Jupp Heynckes. El héroe de Múnich ha vuelto a casa una vez más para dirigir al club, y si queréis saber más pinchad aquí.

La plantilla del Bayern en círculo escuchando a Heynckes. Foto: FC Bayern München

Tras derrotar por 5-0 al Friburgo, el Bayern buscará la victoria de la tranquilidad frente al Celtic F.C, un equipo que a priori es inferior pero al que no puedes ceder ni medio centímetro porque en Champions eso equivale a perder partidos. En Múnich se respira de momento tensión pero Jupp es un experto en reconducir situaciones y su trabajo consistirá en volver a dar al gigante alemán la credibilidad perdida en los últimos meses.

A la conquista de Múnich

El Celtic F.C es un histórico en la UEFA Champions League. Sin embargo, nunca ha llegado a afianzarse en la máxima competición. En los últimos años la fase de grupos ha sido su principal escollo y en la actual temporada no hay garantías de pasar a la fase final con un PSG en estadio de gracia y a expensas de una Bayern obligado a resurgir de sus propias cenizas.

Démbéle es una de las estrellas del Celtic. Foto: Celtic Football Club

A pesar de las dificultades, Brendan Rodgers es un técnico experimentado en Europa. El ex entrenador del Liverpool llegó al club escocés con la consigna principal de hacer buen papel en la UCL y está trabajando para ello. El británico ha conseguido apuntalar un equipo competitivo de cara a conseguir la increíble hazaña pretendida por todos los estamentos del club. No obstante, la realidad acecha, el Bayern es un equipo muy peligroso pero las ganas de dar la sorpresa siempre impregnan a los "menos poderosos" del espíritu competitivo necesario para hacer saltar todos los esquemas.

Posibles alineaciones

Bajas Bayern de Múnich: Manuel Neuer, Frank Ribery, Bernat, Arturo Vidal, Javi Martínez.

Bajas Celtic F.C: Brown, Armstrong, Simunic, Ralston, Rogic.