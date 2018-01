Previa Amiens SC vs Paris Saint-Germain: Para llegar a semifinal

Google Plus

El tridente ofensivo Mbappé-Neymar-Di María festeja el triunfo antre Stade de Rennes. Foto: twitter.com/PSG_Inside

El fútbol en Francia va retornando poco a poco, tras un breve receso. El fin de semana, comenzó la Copa de Francia, mientras que este miércoles, será el turno de la Copa de la Liga que vuelva a la acción.

Los cuartos de final son los que se deberán disputarse esta semana. Uno de los que tiene como objetivo ganar todas las copas que se le presenten en el camino es el Paris Saint-Germain. Pero, más allá de quedarse con esta competición, el objetivo que tiene el PSG como primordial es la obtención, por primera vez en su historia, de la UEFA Champions League.

Aunque, sin dudas, el equipo que dirige Unai Emery se conformó para convertirse en los dueños absolutos de todo Francia, algo que en la temporada anterior perdió su trono ante la consagración del AS Mónaco, y de todo Europa, con el objetivo más lejano de quedarse con el mundial de clubes.

Por el lado del Amiens, es el humilde equipo que está haciendo sus primeras armas en la máxima categoría del fútbol francés, donde se encuentra a mitad de tabla con la tranquilidad de estar alejado de la zona que ningún equipo quiere estar, en la del descenso.

En la última Copa de Francia que se disputó el fin de semana, entre estos dos equipos que se enfrentarán este miércoles, por el lado del PSG, ya se encuentra pensando en la próxima ronda gracias a la goleada 6-1 ante el Rennes. Por el lado del Amiens, se quedó en el camino luego de caer por un resultado abultado de 6-0 ante Sochaux, que actualmente se encuentra en la Ligue 2.

Sumar otro título

Mientras el Paris Saint-Germian pareciera que va por el camino a quedarse con cada título que encuentra en el camino, no está exento de conflictos. Primero el ya conocido problema entre Neymar y Cavani, dos de sus estrellas, a la hora de ejecutar un tiro libre que ya pareciera haber quedado atrás el mal entendido. Ahora, nuevamente con el uruguayo presente.

Edinson Cavani, que no estuvo presente en la Copa de Francia, tampoco lo estará en la Copa de la Liga de Francia. Eso se debe a que reincorporó tarde, al igual que su compañero Javier Pastore, a los entrenamientos y, esta semana, el jugador de la selección uruguaya entrenó a la par de sus compañeros. Pero, más allá de eso, ninguno de los dos jugadores aparece en la convocatoria para el partido ante el Amiens SC.

Pero, Unai Emery, no duda en arriesgar con lo mejor que tiene para quedarse con el pasaje a la semifinal. Esto incluye la presencia de sus jugadores estrellas aunque no se complete con la MCN ya que no estará Cavani. Lo más probable es que su lugar sea ocupado por Ángel Di María.

Di María, el reemplazante de Cavani, anotó dos goles en el último encuentro. Foto: twitter.com/PSG_Inside

Recuperación

La mejor palabra para definir la actualidad del Amiens es la recuperación. Porque más allá de que el año acaba de comenzar, y la competencia en Francia está arrancando motores, el duro golpe que recibieron los de Christophe Pélissier al quedar eliminados ante un equipo de la Ligue 2, los obliga a tener que levantarse ante el rival más complicado que se ofrece en este momento.

Por eso, intentarán encarar este encuentro de la mejor manera posible en la que los mejores futbolistas estén a la altura de tal circunstancia, aunque incluya elegir el mismo equipo que fue derrotado por 6-0.

Los jugadores del Sochaux felices festejan la clasificación ante el Amiens SC. Foto: Sochaux

Historial

Debido a que el Amiens logró conseguir el ascenso a la Ligue 1 esta temporada, solamente pudo enfrentarse al conjunto parisino en dos oportunidades, donde claramente, se quedó con el marcador a su favor las dos veces.

Uno de esos dos choques, se dio en el año 2008 en las semifinales de Taça de França y se disputó en el Estadio de la Licorne. El equipo de Emery venció gracias al tanto anotado por el jugador Yannick Boli. Ese es el único antecedente donde los de Pélissier recibieron al actual líder de la Ligue 1.

En cambio, el otro encuentro que disputaron ambos equipos fue en esta temporada, en la primera fecha de la liga, cuando el PSG recién había hecho oficial el pase de Neymar Jr, y no pudo ser parte de los jugadores que disputaron el encuentro, pero si los acompañó desde el palco en el estadio Parque de los Príncipes. Ese encuentro, el local lo ganó por dos tanto contra cero gracias a los goles de Edinson Cavani y Javier Pastore, dos que no estarán presentes este miércoles.

