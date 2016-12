El Calcio, de cementerio de elefantes a nido de mariposas

Romagnoli, Berardi y Rugani con la Sub 21 | Foto: Getty Images

El “divino tesoro” al que hacía referencia Rubén Darío se deja ver prácticamente jornada a jornada en la Serie A. Un tesoro que realmente puede considerarse como tal, ya que jóvenes pupilos de los equipos Primavera pasan a formar parte de los primeros equipos de la mayoría de equipos italianos jornada sí jornada también, multiplicando su valor de mercado a velocidades escalofriantes pasando de no costar prácticamente nada a costar gran cantidad de millones de euros. La liga que hace unos años estaba considerada como un “cementerio de elefantes” se ha lavado la cara completamente y los equipos que antes estaban repletos de viejos rockeros –cómo olvidar al Milan de hace unos años, repleto de veteranos- a día de hoy apuestan por la sangre fresca en sus plantillas, dando oportunidades a sus piezas más jóvenes. Oportunidades que hace unos años muchos debían buscar fuera de su país.

No hay equipo en Italia que no cuente con jóvenes talentos entre sus filas –aunque en algunos la importancia de los mismos es casi testimonial y en otros es crucial-, jugadores altamente prometedores que se exponen a la luz de los focos a una edad muy temprana pero eso no les supone ningún tipo de problema. Un nuevo estilo de futbolistas, casi de otro planeta, pues no es difícil escuchar a entendidos en fútbol decir: “Es increíble ver a un chaval de 20 años o incluso menos manejarse dentro del terreno de juego como si llevase toda la vida jugando”, y se trata de una realidad, están hechos de otra pasta.

La principal pega que puede tener la incorporación de jugadores tan precoces es el exceso de responsabilidad que se les exige a menudo. Debido a esas características que poseen se suele olvidar que son jóvenes e inexpertos, se les somete a demasiada presión continuada con roles demasiado importantes en sus equipos y no se les juzga como un aprendiz tras hacer un mal partido o cometer un error. La mayoría de equipos buscan acomodar a sus promesas rodeándoles de jugadores con más experiencia para que aprendan con la práctica, algunos prefieren que entrenen con el grupo e ir dosificando sus minutos en el campo hasta que vayan aclimatándose a la exigencia de un gran torneo… Cada política de equipo es un mundo, lo que está claro es que la alegría de la juventud se ha apoderado de la liga italiana.

Desde VAVEL se quiere reconocer el mérito y el talento de esos jóvenes que afloran por todo el fútbol italiano, y qué mejor para ello que darles a conocer dentro de un país en el que su juego pasa algo más desapercibido. Todos los jugadores de esta lista han jugado al menos unos minutos con sus respectivos equipos. Se dejarán fuera de la lista futbolistas prometedores que sigan formando parte de las plantillas Primavera o que no hayan disputado ningún partido con sus equipos.

Foto: Serie A

Tres son las piezas que con seguridad acabarán disputándose los dos puestos del centro de la zaga de la selección absoluta italiana y las tres están en esta lista. La primera de esas piezas es Mattia Caldara, que a sus 22 años está cuajando una enorme temporada en la defensa del equipo bergamasco demostrando que no hace falta veteranía para ejercer como un central de pleno derecho, metiendo incluso 3 goles en lo que se lleva de temporada.

El costamarfileño Franck Kessié, que a sus 20 años recién cumplidos es el gran atractivo del equipo, es admirado en toda Europa por su portentoso físico y su incansable trabajo en el campo, características de un centrocampista de altísimo nivel que ya está siendo llamado por los más grandes del país para intentar convencerle de unirse a sus plantillas el próximo verano.

Roberto Gagliardini es la otra pieza del centro del campo del equipo, ya con una convocatoria con la selección absoluta italiana a sus espaldas el joven mediocentro es el otro gran atractivo de un equipo que este año está rindiendo a un nivel muy alto, gracias en gran medida al trabajo de estos “pequeños” gladiadores que dejan todo en el campo en cada partido ejerciendo como piezas clave en el sistema de Gasperini.

Foto: Serie A

Los jóvenes del equipo dirigido por Donadoni viven una situación bastante diferente a la de los del Atalanta. Disponen de menos minutos de juego, por lo que van evolucionando con el trabajo diario de los entrenamientos para llegar a disponer de más oportunidades cuando su entrenador los vea preparados.

El primero de ellos es Umar Sadiq, que tras ser cedido por el Roma para el presente curso –el nigeriano tiene tan solo 19 años- solo ha podido disputar cinco encuentros de liga debido a una lesión, aun así cuajó una gran temporada en Roma la pasada campaña y existen muchas miradas puestas sobre él.

La suerte de la última promesa del Bologna es otra, ya que es una de las piezas más importantes en el sistema de su entrenador. Se trata de Adam Nagy, que tras realizar una maravillosa Eurocopa con Hungría fue rápidamente fichado del Ferencváros. A sus 21 años trata el balón con sutileza y está llamado a ser un centrocampista de alto nivel.

Foto: Serie A

El Cagliari es uno de los equipos más chapados a la antigua del campeonato con una media de edad de 29 años, conjunto difícil para progresar como futbolista si eres un jovencito recién salido del horno ya que se premia la veteranía y la experiencia para estar en el once inicial. El jugador con más futuro de la plantilla es Nicolò Barella, un mediocentro con vocación algo más ofensiva de 19 años y escasa estatura, no suele partir de inicio aunque suele tener minutos como revulsivo debido a su velocidad y electricidad con el balón en los pies. Otro exponente de la juventud del equipo es Nicola Murru, lateral izquierdo de 22 años que se encuentra en una situación similar a la de su compañero.

El Chievo es el equipo más longevo del campeonato con una media de edad superior a la treintena, tan solo dos jugadores están por debajo de los 22 años en una plantilla en la que apenas se tienen en cuenta la frescura que aporta un futbolista joven y prometedor. Los únicos jóvenes de la plantilla son Filippo Costa con 21 años y Vittorio Parigini con 20, pero apenas han disputado minutos entre ambos, por lo que son prácticamente un descarte para su entrenador, una verdadera lástima que dos futbolistas jóvenes estén desperdiciando fútbol en un equipo que no cuenta con ellos.

Foto: Serie A

El sueño del ascenso para el modesto Crotone se hizo realidad la pasada temporada cuando se consumó su primera participación en la máxima categoría del fútbol italiano, también lo fue así para muchos de los jugadores de su plantilla, que se trataban en gran parte de futbolistas de mediana edad que nunca habían estado en ningún equipo de Serie A.

Sus representantes más novicios son Leonardo Capezzi y Nicolò Fazzi. El primero es un mediocentro de 21 años con buen desplazamiento de balón aunque algo débil físicamente hablando; El segundo se trata de otro mediocentro aunque con menos suerte ya que tiene a mucha más gente por delante que el primero a la hora de ganarse el puesto, por lo que apenas ha disputado minutos esta temporada, viéndose relegado a un plano secundario en un equipo que luchará por mantener la categoría.

Foto: Serie A

El modesto Empoli ha encontrado la fórmula del equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, con una plantilla compuesta por gran cantidad de mancebos cedidos de grandes clubes italianos acompañados de futbolistas con años de experiencia que hacen de maestros de los anteriores, tratando de repartir los minutos de manera regular entre los pupilos más inexpertos.

Assane Diousse se sale un poco de esa mecánica, ya que a sus 19 años el senegalés es muy importante para el trabajo en el centro del campo de los de Martusciello demostrando un nivel muy alto para su temprana edad y suscitando así el interés de equipos más importantes dentro de la Serie A.

Federico Dimarco entra en la dinámica anterior, a sus 19 años y llegado desde el Inter de Milán ha disputado algunos minutos en la banda izquierda del Empoli, dando destellos de su calidad como lateral de largo recorrido, así como también entran en esa dinámica los cedidos por la Juve: el atacante brasileño Matheus Pereira -18 años- y el mediocentro Colombiano Andrés Tello -20 años-, eso sí, el segundo suele ser pieza de recambio habitual para las segundas partes mientras que el primero apenas ha disputado unos minutos.

José Mauri, cedido por el Milan, sea quizás la cara más reconocible dentro de los muchachos del Empoli, a principio de temporada parecía que llegaba con posibilidades de ser una pieza de vital importancia para su entrenador, pero con el paso de las jornadas su importancia se ha ido diluyendo y tendrá que seguir trabajando para llegar a ser el gran centrocampista que deja vislumbrar con algunos fugaces destellos a sus 20 años.

Foto: Serie A

Tres son las promesas que más resuenan en la ciudad de Florencia aunque las tres debido a diferentes motivos. La primera es Ianis Hagi, que a sus 18 años tiene a medio mundo del fútbol tras su pista, ¿Por qué? Porque es el hijo del mítico Gheorghe Hagi, el mejor futbolista rumano de la historia, y se espera que le coja el relevo, de momento simplemente ha disputado unos minutos con el primer equipo, pero nadie sabe qué puede depararle el futuro al talentoso mediapunta.

La segunda se trata de Joshua Pérez, atacante estadounidense de 18 años que tras un gran inicio de temporada con el equipo Primavera tuvo 15 minutos ante el Inter de Milán como posible inicio de una fructífera carrera a nivel europeo.

La tercera y más importante es Federico Chiesa, que a sus 19 años se ha hecho un hueco en el extremo izquierdo de Florencia a base de trabajo, buenos resultados dentro del campo y desparpajo, por lo que su popularidad va en aumento a una gran velocidad. Si es capaz de lidiar con la presión se puede convertir en una de las revelaciones de la temporada en la Serie A.

Foto: Serie A

El papel de los jóvenes en la ciudad de Génova es importante para el equipo, contando con gran cantidad de jugadores que no exceden los 25 años y que como conjunto son rocosos y difíciles de batir, sobre todo en campo propio.

El primero de los jóvenes a destacar llega cedido por el Manchester City, se trata de Olivier Ntcham, que a sus 20 años no goza del protagonismo que le gustaría en el conjunto genovés, aunque se trata de un jugador corpulento en el centro del campo y puede resolver situaciones complicadas en esa parte del campo, tendrá que trabajar duro para ganarse el puesto.

La otra cara juvenil es el nuevo ídolo de la afición debido a sus excelentes actuaciones una vez asentado en su primer año fuera de su fútbol natal, el argentino. Se trata de Giovanni Simeone, hijo del archiconocido Cholo Simeone que está trazando una temporada muy buena a su temprana edad y tras haber llegado tan joven de una liga lejana como la argentina.

Foto: Serie A

Los pupilos de Pioli no llegan a ser piezas verdaderamente importantes en un equipo en clara crisis de resultados, suelen estar relegados a un segundo plano e incluso hay casos realmente sorpendentes, como el de “Gabigol”, fichado por una gran cantidad de dinero este verano, parecía un gran movimiento debido a su enorme calidad ya demostrada en el Santos, pero no ha disputado casi minutos en toda la temporada.

Los otros casos son los del lateral izquierdo belga de 19 años Senna Miangue y el centrocampista costamarfileño de 20 años Assane Gnoukouri, sin grandes oportunidades en el conjunto milanista y con muchas papeletas para marcharse en busca de minutos a otros clubes incluso en este mercado invernal.



Foto: Serie A

La segunda de las tres piezas que compondrán la zaga de la selección absoluta italiana en un futuro cercano se encuentra en Turín. Se trata de Daniele Rugani, que a sus 22 años alterna minutos con la todopoderosa e inamovible línea defensiva Barzagli-Bonucci-Chiellini con la que cuenta la Vecchia Signora, su seguridad atrás y gran manejo de balón hacen de él uno de los mejores centrales del campeonato a pesar de su corta edad.

El pasado verano se desembolsó una gran cantidad de dinero por el polivalente atacante croata Marko Pjaca para servir de fondo de armario al conjunto bianconero, no goza de gran cantidad de minutos pero su calidad es indiscutible, por lo que está llamado a ser un grandísimo futbolista si las circunstancias no le son adversas.

El último y más joven de toda la lista es el delantero costamarfileño Moise Kean, que a sus 16 años se ha convertido en el primer futbolista del año 2000 en debutar en la Serie A, con un físico envidiable y una gran capacidad goleadora está taladrando redes por doquier en el equipo Primavera y podría salir cedido a un primer equipo para coger experiencia –algo similar al caso de Umar Sadiq-.

Foto: Serie A

Comparte la media de edad más precoz de la liga con el Palermo y ha encontrado la fórmula del éxito, cosechando enormes resultado con una plantilla plagada de jóvenes como el prometedor portero albanés Strakosha, el sorprendente central brasileño Wallace, los centrocampistas Millinkovic-Savic y Cataldi –importantísimos en el sistema de juego- o los atacantes Keita Baldé y Kishna. Todos tienen algo en común, y es la grandísima labor que ejercen como equipo a pesar de su corta edad.

Cabe destacar a pesar de que no haya debutado con el primer equipo debido a la falta de hueco en el delantero centro a la figura de Alessandro Rossi, que a sus 17 años lleva anotados 13 goles con el conjunto Primavera.

Foto: Serie A

El ejemplo más claro dentro de la liga italiana de que en lo nuevo reside la clave del éxito. Equipo transformado totalmente hacia una mentalidad enfocada a las nuevas generaciones en el que se da muchísima importancia a los jóvenes. Futbolistas como Gianluigi Donnarumma o Manuel Locatelli a sus 18 años han adquirido una importancia vital para Vincenzo Montella, siendo los amos de la portería y del mediocampo respectivamente.

También surge como figura clave la última de las tres piezas de la futura zaga italiana, Alessio Romagnoli, que a sus 21 años ejerce de central como si el mismísimo Nesta se hubiera reencarnado en él para defender los colores rossoneros.

Davide Calabria está comenzando a cobrar importancia también por banda derecha a pesar de su lesión en detrimento de un veterano como Ignazio Abate, que está viendo como le tocará alternar titularidades con suplencias debido a la enorme progresión del joven italiano de 19 años. Mario Pasalic ha resurgido también de su mal momento inicial de la temporada y ha vuelto a recordar al Pasalic que deslumbró en el Elche, demostrando que puede ser titular en cualquier equipo a pesar de sus 21 años.

Foto: Serie A

La política deportiva del Nápoles es parecida a la anteriormente mencionada en el Empoli aunque a un nivel superior. Gran cantidad de jugadores de mediana edad están en el equipo pero ya no se les puede considerar promesas debido a que han demostrado estar a un nivel muy alto –Insigne o Milik-, por lo que solo cuentan con dos hombres que puedan categorizarse como tales: el guineano Amadou Diawara y el croata Marko Rog.

Ambos no superan la veintena y ambos suelen ser los revulsivos en el centro del campo napolitano aunque el primero es un jugador más físico y enfocado a la recuperación como pivote clásico y el segundo es un jugador de corte más ofensivo, más talentoso con el balón en los pies y que puede generar más peligro de cara a portería.

Foto: Serie A

La política usada por los directivos del Lazio parece no funcionar en Palermo, pues aunque ambos equipos comparten media de edad el equipo rosanero está cuajando una temporada nefasta debido a la inexperiencia de muchos de sus jugadores.

Su jugador más importante es el habitual portero titular Josip Posavec, que a sus 21 años tiene aún mucho por ofrecer y que ha salvado en más de una ocasión a su equipo con paradas a un nivel alto.

También suelen formar parte del equipo los atacantes húngaros Roland Sallai y Norbert Balogh aunque con mucha menos asiduidad, así como el mediapunta Simone Lo Faso y el lateral izquierdo Giuseppe Pezzella. La calidad de todos es incuestionable pero la dinámica negativa del equipo no ayuda nada a poder ver destellos de la mayoría de ellos. El más talentoso de los anteriormente mencionados es Lo Faso, que poco a poco va acumulando más minutos que el resto debido a un pequeño punto extra de madurez.

Foto: Serie A

Otro recién ascendido que apuesta por la frescura en algunas partes del terreno de juego, sobre todo en el centro del campo, ya que Bryan Cristante suele ser titular en el equipo, repartiendo juego y llegando a línea de tres cuartos para acabar jugada, así como el delantero albanés de 19 años Rey Manaj, que poco a poco va disputando minutos y acumulando experiencia ayudado en gran parte por la presencia de su compatriota Ledian Memushaj en la mediapunta.

Foto: Serie A

Luciano Spalletti cuenta con uno de los equipos más completos de todo el campeonato y luchará hasta el final por llevarse el título, para ello cuenta con varias caras de corta edad, suele contar como titulares con el lateral brasileño Emerson y con el mediocentro uruguayo Leandro Paredes, ambos futbolistas de 22 años de una gran calidad, que si bien no están al más alto nivel europeo les falta más bien poco para lograr estarlo en un futuro cercano.

La apuesta de futuro más a largo plazo es la del mediapunta brasileño de 19 años Gerson, llegado desde el Fluminense por algo más de 15 millones de euros, por lo que se espera mucho de un jugador que alterna titularidades y suplencias para ir aclimatándose al fútbol europeo.

Foto: Serie A

El conjunto genovés apuesta también por la gran cantidad de gente joven en su plantilla, aunque algunos gozan de más minutos que otros, como por ejemplo el central de 21 años Milan Skriniar, titular indiscutible del equipo que junto al belga Dennis Praet y el pivote uruguayo Lucas Torreira son los futbolistas de corta edad que más minutos disputan en el conjunto de parte media de la tabla.

En un segundo plano quedan futbolista como el lateral derecho portugués de 18 años Pedro Pereira o el delantero checo Patrik Schick, que a pesar de su calidad no pueden disputar tantos minutos debido a la amplitud de la plantilla.

Foto: Serie A

En Sassuolo se ha llevado a cabo una renovación del equipo para reconvertirlo en un equipo casi íntegramente italiano, para ello se han contado con caras nuevas que llevan gran peso en el equipo y compaginan su trabajo con jugadores igualmente jóvenes aunque con mucho más renombre como Domenico Berardi, como la del centrocampista de 20 años Lorenzo Pellegrini, que atesora un gran control de balón y desplazamiento del mismo, por lo que suele ser titular en el euipo dirigido por Di Francesco. Por detrás de él se encuentran hombres como Stefano Sensi o Luca Mazzitelli que, aunque gocen de menos oportunidades las saben aprovechar dejando detalles sobre el terreno de juego.

Parte de este proyecto no es italiano, son los casos del lateral derecho español Pol Lirola, futbolista cedido por la Juve que a sus 19 años ha sido una de las revelaciones de la temporada; así como el polivalente lateral de 18 años Claud Adjapong, que es una apuesta de futuro para el equipo neroverdi.

Foto: Serie A

El Torino cuenta con gran cantidad de jugadores que no superan los 25 años de edad al igual que el Génova, y gracias a la frescura y seriedad de los mismos está realizando una temporada magnífica, pero los jugadores más jóvenes de la plantilla están relegados a un segundo plano.

El defensor Antonio Barreca y el pivote Sasa Lukic no disponen de gran cantidad de minutos ya que Mihajlovic cuenta con jugadores más experimentados y que aún conservan la juventud como Zappacosta, Baselli o Benassi –al que se podría incluir en esta lista-.

Si el caso de Gio Simeone es casi idílico el del siguiente protagonista es lo contario. Lucas Boyé fue una de las apuestas del Torino para la delantera de este año, un delantero argentino, trabajador, rápido y prometedor. Pero la aclimatación al fútbol italiano no ha sido buena y vive una situación de desesperación cara al gol, aunque si logra zafarse de la misma pronto puede hacer una gran temporada.

Foto: Serie A

Otro de los equipos con una política con vistas al futuro con gran cantidad de hombres prometedores entre sus filas tales como el mediocentro cedido por el Manchester City Seko Fofana o el mediocentro checo Jakub Jankto que tienen un papel importante en el equipo.

En un segundo plano se encuentran jugadores como Adalberto Peñaranda, viejo conocido de la liga española tras su fructífero paso por Granada que no está teniendola misma suerte en el Udinese debido a las lesiones. En su lugar suele jugar el croata Stipe Perica, que está cuajando últimamente buenas actuaciones aunque no logra disputar todos los minutos que le gustarían.