Anuario VAVEL 2016: El mejor once del año en la Serie A

Serie A, fuente: Sky Sport.

En portería tenemos a la leyenda Buffon, y es que aunque sigan pasando los años el mítico guardameta italiano sigue estando al mismo nivel año tras año. Y sus grandes actuaciones han sido claves para seguir siendo el número uno. Muy de cerca le sigue Donnarumma, portero que con tan solo 17 años es el reemplazo de Buffon en un futuro. Y es que a pesar de su corta edad, sus actuaciones no están al alcance de cualquiera.

Buffon, fuente: vavel.

En defensa tenemos a los juventinos, Bonucci y Chilelini, los artífices de la gran muralla de la Vecchia Signora que están a un nivel extraordinario al igual que Koulibaly del Napoli, jugador que poco a poco se está convirtiendo en uno de los centrales más deseados del mundo. Mientras en la reserva tenemos a Acerbi del Sassuolo, jugador muy férreo y compacto que ha hecho historia junto su equipo tras jugar en Europa League. Y por otra parte Romagnoli de Milan, un fijo para Montella y para el seleccionador italiano Ventura, y es que el joven central se ha afianzado como un central de seguridad.

Koulibaly y Bonucci, fuente: twitter.

En la zona de máquinas tenemos a Hamsik del Napoli, el capitán del conjunto napolitano que parece que tras mucho tiempo en Serie A ha dado un paso al frente y está liderando a su equipo como nunca además de ser el jugador clave para Sarri. Y Naingolann de la Roma, ya que el belga muestra día tras día que no hay jugador más completo que él, ya que reune fuerza, potencia, robo y toque, siendo un todoterreno.

Hamsik y Naingolann, fuente: AS Roma.

En los carriles tenemos a Hysaj también de Napoli, y es que el albano es una muestra de superación pasando de la guerra a la Serie A y rindiendo a un nivel magnífico. Por otra parte tenemos a Alex Sandro de la Juventus, un jugador clave pra Allegri ya que convina clase, fuerza y robo. En la reserva tenemos a dos jugadores más atacantes como son Mertens (Napoli) y Bernardeschi (Fiorentina) ambos jugadores han destacado por su clase, sus regates, y su desparpajo.

Bernardeschi, la próxima estrella azzurra, fuente: twitter.

Y por último en la zona de ataque, tenemos a Higuain que destacó por sus goles en el Napoli y fue firmado por la Juve este verano como el jugador más caro en la historia de la Serie A. Dybala la joya de la Juventus, ha sido probablemente el jugador más determinante en la Serie A, ya que no hay ningún jugador con la clase del argentino. E Icardi (Inter) un goleador nato que no para de marcar goles, y es sin duda el alma y la estrella de su equipo. En la reserva se ha colado, Belotti (Torino), ya que sus últimas actuaciones no han pasado desapercibido y es uno de los máximos goleadores del campeonato.

Belotti, la gran sorpresa de la Serie A, fuente: Torino.

Once ideal:

Banquillo:

Donnarumma, Acerbi, Romagnoli, Mertens, Bernardeschi y Belotti.

Mejor Entrenador:

Massimiliano Allegri.