Previa Genoa - Roma: ganar para no perderse

Google Plus

Imagen web oficial AS Roma

El Genoa recibe esta décimo novena jornada a la Roma de Spalletti tras el parón navideño con la intención de volver a ganar tras dos jornadas consecutivas perdiendo para no alejarse de la zona tranquila e intentar así poder acabar la temporada en una posición cómoda y por qué no , en puestos europeos. La Roma, por su parte debe ganar para no alejarse mucho más de la Juventus, que está a 4 puntos como líder en la tabla.

Diciembre negro

Con solo una victoria y un empate en los últimos 5 partidos de liga, “Il Grifone” no se puede relajar más en la Serie A, el último partido perdió frente a un rival directo como es el Torino, y hace dos jornadas, el Palermo, colista y en una situación muy delicada consiguió llevarse por primera vez en esta temporada los 3 puntos del Luigi Ferraris, tras un remontada épica.

Constancia para no perder a la Juventus

Los capitalinos no pueden permitirse fallar mucho más si quieren plantar cara a la Juventus y pelear por el “Scudetto” hasta final de temporada. Tras perder contra los “bianconeros” hace dos jornadas, la Roma no perdió ningún puesto pero con 38 puntos está a 4 de la Juventus, por lo que otro despiste les colocaría a una importante distancia que sería difícil de salvar sabiendo el buen ritmo que los de Allegri llevan siempre.

Y no solo por alejarse de la Juventus, los romanos no deben olvidar que Napoli y Lazio están a 3 y 4 puntos respectivamente por lo que un tropiezo pondría en peligro su segundo puesto en la clasificación.

Así llegan

Solo cuatro puntos de los últimos 15 posibles ha conseguido el Genoa en Serie A, su victoria por 1-0 frente a la Fiorentina hace casi un mes le da un poco de aire en un mes que ha sido muy malo para ellos.

El último partido frente a un equipo similar al suyo como es el Torino les hizo hundirse un poco más, ya que una semana antes habían perdido en casa por primera vez esta temporada contra el Palermo, que les remontó un partido que parecía que sería para los locales sin ningún problema.

Lo más positivo para el Genoa es el gran estado de forma de su delantero titular, Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, está cuajando grandes actuaciones en los últimos partidos y con 6 goles es el máximo anotador del conjunto genovés.

La Roma de Luciano Spalletti viene de ganar por 3-1 en el “Stadio Olimpico” al Chievo, y los 3 partidos anteriores contra rivales difíciles consiguió 6 puntos de 9 posibles ganando a Lazio y Milán y perdiendo contra la Juventus en Turín.

Contra el Chievo los capitalinos remontaron un 0-1 en contra, con solvencia, entre otras cosas gracias al estado del Bosnio Dzeko y Perotti, el otro tanto fue obra de El Shaarawy, que pese a ser suplente en varios partidos sabe aprovechar sus oportunidades en el verde.

Convocatorias y posibles alineaciones

Ambos conjuntos llegan con todo al partido,sin contar con los internacionales africanos que están concentrados para disputar la Copa Africa, el Genoa ya sin Leonardo Pavoletti, vendido al Napoli de Sarri en este mercado invernal por 15 millones, apostará arriba por el ya mencionado Giovanni Simeone.

Por su parte Spalleti ha dicho en rueda de prensa que mañana jugará con Kostas Manolas y Francesco Totti desde el inicio.

Convocatoria Genoa: Perin, Edenilson, Gentiletti, Cofie, Izzo, Burdisso, Simeone, Ocampos, Biraschi, Beghetto, Orban, Lazovic, Lamanna, Munoz, Pandev, Fiamozzi, Rigoni, Morosini, Zima, Pinilla,Quaini, Laxalt, Ninkovic.

Convocatoria Roma: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Wojciech Szczesny, Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Kostas Manolas Moustapha Seck, Bruno Peres, Juan Jesus, Antonio Rudiger, Daniele De Rossi, Gerson, Leandro Paredes, Kevin Strootman, Radja Nainggolan, Diego Perotti, Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko, Marco Tumminello.