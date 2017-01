La Fiorentina noquea al líder

Google Plus

Choque grande, de los de renombre en la Serie A italiana. El vigente campeón de la competición se medía en el Artemio Franchi a una Fiorentina con ganas de cambiar el rumbo de la temporada con un golpe encima de la mesa. Casi 20 puntos de diferencia en la clasificación entre dos de los equipos que mejor fútbol practican de la categoría.

Ambos técnicos efectuaban cambios al respecto de los últimos encuentros disputados. La Fiore daba entrada a Borja Valero, Gonzalo Rodríguez y Astori y dejaba fuera a Tomovic, De Maio y Zárate en el 11 inicial. La Juventus realizaba ocho cambios en su esquema tras el partido de Coppa ante el Atalanta. Solamentee repetían Barzagli, Dybala y Marchisio en la alineación inicial.

Vendaval incial de los locales

Salía al terreno de juego enchufado el conjunto local de la mano de un Matías Vecino extramotivado. En la primera llegada el mediocentro de los violas se marchó de dos dos jugadores y sacó un latigazo desde la frontal que rechazó con problemas Buffón. Lejos de quedarse ahí, el equipo local siguió insistiendo en una salida fulgurante. Kalinic luchó un balón, lo ganó y Vecino remataba con la zurda a la madera de la meta de los bianconceros. Chiesa acto seguido volvía a obligar la intervención del veterano portero juventino. Un ciclón el equipo de Paulo Sousa en los primeros compases.

Gonzalo Rodríguez volvió a ser titular | Foto: ACF Fiorentina

Poco a poco el equipo visitante se sacudía la valentía inicial de la Fiorentina y comenzaba a manejar los tiempos del partido. Poca profundidad en ataque de los de Allegri, que sólo creaban peligro tras una buena jugada personal de Álex Sandro. Pasaban los minutos y el partido bajaba en ritmo, pero no en intensidad. El medio campo comenzaba a hacerse dueño del partido y las áreas se veían, por momentos, muy lejos. Sturaro y Vecino eran amonestados en el ecuador del primer acto, fruto de la disputa en el medio del campo.

El partido parecía encallado y fue entonces cuando lo desatascó el equipo local. Gran jugada de Bernardeschi que, filtrando un pase raso, habilitaba a un Kalinic que de primeras cruzaba el esférico, imposible para Buffón. Un gol que, visto lo visto en el primer tiempo, hacía justicia al juego de ambos equipos. Se marchaban los de Sousa con ventaja al descanso ante una Juventus que prácticamente no había llegado a la meta de Tatarusanu.

Higuaín no fue suficiente

Comenzaba el segundo acto y parecía salir con algo más de ritmo al partido el equipo de Allegri. Aun así, le costaba un mundo a la Juventus llegar a la portería de Tatarusanu. Todo lo contrario que a una Fiorentina que no le suponía un problema merodear el área visitante. En dos toques iba a hacer el segundo el equipo de Sousa. Pase largo de Badelj y Chiesa, de tacón, prolongaba con el tacón y batía a Buffón. 2-0 y medio partido en el bolsillo de los morados.

Higuaín volvió a ver portería | Foto: Juventus.com

Le tocaba mover ficha a los de Turín, y no tardaron en hacerlo. Acto seguido y tras un esférico suelto en el área local, Higuaín envocaba a la red defendida por el meta Tatarusanu. 2-1 y la inercia favorecía ahora a los de Allegri. Los bianconeros comenzaban a volcarse en busca del tanto del empate. No obstante, los locales cerraban muy bien los accesos a su portería. A balón parado cerca estuvo de hacer el empate Higuaín. Tatarusanu, en dos tiempos, consiguió frenar al argentino.

La Juve se volcaba con todo para sacar algo positivo del campo viola. Dybala iba a tener la ocasión más clara cuando se rozaba el tiempo de descuento, aunque no tenía el punto de mira afinado el jugador argentino. Ilicic tuvo la sentencia en el último instante, pero no acertó a regatear a Buffón. Ya no había tiempo para más y la Juventus caía ante una Fiorentina que necesitaba este golpe de efecto para reconducir la temporada.