El Atalanta acaba con la maldición 'juventina'

Google Plus

La Vecchia Signora se dejó dos puntos en el camino de vuelta a revalidar el Scudetto. Pese a salir con el once de gala el conjunto de Allegri, el Atalanta realizó un partido muy trabajado y con mucho ritmo que desarboló por momentos a los líderes de la competición. Conti puso por delante a los de Gasperini pero la Juve se repuso en el segundo acto con goles de Spinazzola en propia meta y Dani Alves. Un error en los últimos instantes lo aprovechó Freuler para poner las tablas en un partido con muchos altibajos.

Atalanta y Juventus se medían en el partido adelantado de la jornada debido al compromiso europeo que le espera a la Vecchia Signora entre semana. Un encuentro muy atractivo entre dos de los equipos más en forma de la temporada en Italia. Por un lado, un Atalanta que continúa apurando sus opciones de acabar en puestos europeos. De momento custodiando una quinta plaza muy codiciada en este final de temporada. El equipo revelación ante el gigante italiano. La Juventus, pese a tener en mente las semifinales de la Uefa Champions League, quería conseguir un nuevo triunfo que le dejase más cerca el trono nacional.

Salía con lo esperado el conjunto de Gasperini, que alineaba su típico esquema 3-4-3 con solo dos relevos en torno al once que derrotó la pasada jornada por 3-2 al Bologna. Cristante en el lugar de un Kessie que estaba tocado y Hateober ocupando el puesto de Petagna, colocando al Papu Gómez como falso nueve. Por su parte la Juventus dejaba a un lado las rotaciones de la pasada jornada y volvía al once de gala de la temporada. Solo repetían Bonucci, Khedira, Dybala, Mandzukic e Higuaín. No se guardaba nada Allegri pese a que en cuatro días la Juve tiene que jugar el partido de la temporada ante el Mónaco.

Espeso inicio bianconero

Comenzaba eléctrico el conjunto de Bérgamo. Apenas tres minutos de juego y ya dejaba un destello de su calidad el Papu Gómez. El argentino desbordaba a Dani Alves y su centro no lo remataba por centímetros Hateboer. La Juve optaba por intentar recorrer rápidamente los metros que le separaban de la meta defendida por Berisha. No daba frutos la verticalidad y los de Allegri comenzaban a tocar con más paciencia desde la defensa.

Mandzukic pelea por un esférico | Foto: Juventus

Pasaban los minutos y las ocasiones se resistían en aparecer. Ante el poco ritmo ofrecido por el conjunto bianconero, el equipo local se veía con fuerzas para intentar aumentar la presión y buscar el robo en las dependencias defensivas de los de Allegri. Tuvimos que esperar veinticinco minutos de encuentro para ver el primer remate de los locales. Lo realizaba Higuaín con un remate de media volea que atrapaba sin problemas Berisha.

Al final a base de presión iba a tener una ocasión muy clara el equipo de Gasperini. Fallo en la salida desde atrás de Chiellini, que pese a reclamar falta habilita desde el suelo la llegada de Freuler, pero el mediocentro se encontraba con Buffon en el mano a mano. La réplica juventina fue inmediata. Buena jugada por banda de Cuadrado, el más activo del primer tiempo, que dejaba el esférico a Higuaín, el cual remataba raso desviado a la derecha de Berisha.

Golpe local antes del descanso

El encuentro seguía muy parejo y disputado en el medio campo, y solo en pequeños destellos podía llegar el equipo visitante. En un envío largo desde medio campo por parte de Chiellini, Cuadrado enganchaba un esférico que se marchaba por muy poco de nuevo a la derecha de la meta del Atalanta. El encuentro se aproximaba al descanso y los locales lo intentaban por partida doble con centros desde la banda que no encontraron rematador por poco.

Cuando el encuentro parecía que iba a llegar con tablas al intermedio llegó el premio a la insistencia para los locales. Disparaba Kurtic y el balón rechazado por Chiellini le llegaba al Papu Gómez, que ponía el esférico al segundo palo donde estaba Conti para empujarlo al fondo de la red. Gol y el delirio para un Atalanta que se había merecido llegar con premio al descanso por su insistencia durante el primer acto.

La Juve se repone

Comenzaba el segundo tiempo con un Atalanta sin la intención de colgarse debajo del larguero para poder defender el resultado. Dos corners consecutivos que ponían en aviso al equipo bianconero. No obstante, lejos de arrugarse, el equipo de Allegri iba a igualar el encuentro. A balón parado Spinazzola cabeceaba a la red en su propia portería un centro de Pjanic. El gol espoleaba a los visitantes, que se iban a topar con Berisha para darle la vuelta al encuentro. Primero Dybala y acto seguido Higuaín se encontraban en el mano a mano con el meta local.

Momento del gol del empate bianconero | Foto: Juventus

El encuentro se abría en este segundo tiempo y "Papu" Gómez obligaba a intervenir a Buffon con un tiro desde la frontal. Llegaba el choque a la hora de partido con una acción muy polémica. Centro desde la izquierda que Tolói toca de manera descarada con la mano dentro del área. No obstante, el colegiado señalaba un fuera de juego posterior que ya no tendría validez ninguna. Las alternativas seguían sucediéndose y Cristante, con una llegada por fuerza desde atrás estaba cerca de probar de nuevo al meta Buffón. Taponó perfectamente la zaga visitante. Cerca estuvo también el "Papu" de encontrar portería tras un buen centro de Kurtic.

El encuentro estaba roto por momentos y en una buena combinación de los hombres de arriba Khedira obligaba de nuevo a intervenir a un Berisha que estaba cuajando un gran encuentro. Acto seguido de nuevo el alemán tuvo el segundo en un saque de esquina, pero su remate de cabeza lo volvió a repeler el meta local. Empezaba a ser un asedio juventino, aunque a la contra el Atalanta esperaba su momento. Pocos minutos después nueva ocasión de los visitantes. Higuaín remataba un centro con la zurda de Mandzukic que volvía a detener Berisha.

Freuler iguala el gol de Alves

A balón parada lo seguía intentando también el conjunto de Allegri. Pjanic con un disparo de falta desde treinta metros estuvo cerca de acariciar la base del poste de la meta local. Minutos antes Allegri sin saberlo había hecho el cambio que le iba a dar el segundo gol a su equipo. Cuadrado tras dos entradas consecutivas estuvo cerca de ser expulsado, y el técnico juventino se vio en la obligación de dar entrada a Lichsteiner y adelantar a Alves. Y en sus botas llegaría el segundo gol bianconero. Centro de Khedira al segundo palo y Alves remataba de cabeza en plancha como un delantero centro.

El encuentro parecía encarrilado y Allegri realizaba dos cambios para mantener el resultado. No obstante, el Atalanta iba a volver a tirar de coraje para empatar el partido. Error de Pjanic que cede atrás el esférico y Freuler se aprovecha para batir a Buffon, que detuvo el primer disparo, pero no pudo hacer nada en el rechace. Al final reparto de puntos en un encuentro mucho más vistoso en el segundo acto y con alternativas en el marcador. El Atalanta saca un valioso empate para seguir custodiando plaza europea y la Juve se deja dos puntos en su lucha por el título regular.