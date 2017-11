Ventura: "Buscaremos clasificar jugando al fútbol"

Foto: Nazionale Italia

La selección italiana no arrancó de manera óptima a repesca para ir a la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Rusia; el resultado que actualmente favorece a la selección de Suecia por un 1-0 se pondrá a prueba el próximo lunes en el verde de San Siro cuando Italia salga con sus mejores armas a matar o morir. El día domingo, previo al enfrentamiento, el entrenador de la Nazionale, Gian Piero Ventura declaró a los medios sus opiniones previas al partido.

Inició hablando sobre sus ideas para llevar el partido: "Cambiaremos algunas cosas con respecto a Solna. Analizamos y tomamos conciencia de lo que hicimos en ese partido", afirma el entrenador azzurro tras el tropiezo de la semana pasada. "Estamos en una situación delicada, tras ser inferiores a España y estar entre las cuatro mejores segundas selecciones. Jugamos con más convicción, en un escenario que era previsible y claro desde que empezamos este rumbo".

Sobre la dificultad del partido: "Al final del encuentro dije que el partido fue controlado de manera correcta. Si mañana uno de nuestros jugadores debe salir con máscara protectora, nosotros buscaremos clasificar jugando al fútbol. No es que Suecia no lo haga, pero nos atenemos al juego limpio".

El preparador técnico no la pasa bien en estos momentos al mando de la selección italiana y habló un poco acerca de todo lo que hay a su alrededor: "En estos días he recibido tantos consejos, que, si tuviera que escucharlos todos, me tomaría meses. Esto es normal cuando un entrenador se sienta en el banquillo de la Nazionale". Pero habló también sobre las claves para que su equipo salga con el boleto a Rusia en el bolsillo. "Jugaremos con la cabeza puesta en el partido, juegan 11, no 22". Sobre los jugadores que suenan para entrar al partido: "Jorginho y Bernardeschi están aquí y solo planean ayudar al equipo. Las tres palabras son: Corazón, determinación y táctica; si las unimos y aplicamos correctamente, obtendremos un resultado diferente al del viernes cuando esta combinación no tuvo éxito". Concluyó Ventura.