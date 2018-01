Previa Atalanta - Napoli: complicada plaza para retener el liderato

Atractivo encuentro el que disputarán en tierras lombardas Atalanta y Napoli en su empeño por volver a la senda del triunfo tras el parón posterior a navidades. Pese a la diferencia en la tabla, 21 puntos, el encuentro se presenta arduo complicado para un Napoli que sabe de la dificultad de sacar los tres puntos en Bérgamo. Los locales desean frenar las acometidas del líder y poder seguir creciendo en el objeto de repetir la clasificación a la Europa League de la pasada campaña. Algo que no puede permitir el equipo de Sarri. Dejarse puntos no es una opción.

El Atalanta quiere seguir haciendo historia. Tras el histórico cuarto puesto del pasado año y el pase como primero de grupo a los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, los de Gasperini tienen el crédito muy alto para poder hacerle frente a prácticamente cualquier rival. La temporada no empezó del todo bien para un Atalanta que quiere seguir entre la nobleza. Ganar al Napoli sería un golpe encima de la mesa y una declaración de intenciones.

'Papu' Gómez controla un balón | Foto: SSC Napoli

En el sur no conciben otra idea que seguir sumando de tres en tres. El conjunto de Sarri quiere seguir siendo el cabeza de carrera que tire de la competición y se distancie con sus perseguidores. No les viene grande estar por encima de la Juventus. La presión de no poder fallar es de momento para los juventinos. Sin la Coppa y fuera de Champions, aunque inmersos en la Europa League, Sarri se juega la temporada prácticamente a una carta. La de la Serie A. Y de momento, el órdago es muy serio.

El partido de Coppa como espejo

Las circunstancias fueron distintas en la eliminatoria de cuartos de final del torneo del KO. Partido único y un Napoli con varios suplentes, pero los de Gasperini fueron capaces de vencer por 1-2 y asaltar San Paolo. Ese encuentro debe servir como base para que el Atalanta pueda encontrar el camino del triunfo este domingo. Con 30 puntos y situado en la séptima posición, el equipo de Bérgamo está muy cerca de la sexta plaza que da acceso a la UEFA Europa League. Y no quieren separarse de esa zona.

De Roon es baja por sanción

​Gasperini en principio no tiene bajas por lesión para el encuentro del próximo domingo, por lo que podrá formar su habitual esquema de 3-4-3 ante el equipo napolitano. Sin embargo, el mediocentro holandés Martin de Roon es baja por sanción, ya que ante la Roma fue expulsado por doble amonestación. Cristante podría retrasar su posición y formar en el doble pivote con Freuler o incluso Rizzo, recién llegado en el mercado de invierno, podría debutar ante el Napoli. Haas, que solo ha disputado dos partidos esta temporada, parece una opción más remota.

Piloto automático en la velocidad de crucero

El Napoli no tiene otra opción que seguir con el ritmo que está marcando esta temporada. La Juve parece haber solucionado sus problemas, y bajar ese nivel de puntuación puede ser el adiós definitivo a las opciones de los de Sarri para cosechar el ansiado Scudetto. La dinámica en Serie A está siendo buena para el equipo napolitano, que debe olvidarse de los tropiezos en Coppa y Champions y seguir con la mentalidad de equipo ganador que presenta en el torneo regular.

Mertens en un enfrentamiento ante el Atalanta | Foto: SSC Napoli

El equipo de Sarri, que finalmente no ha efectuado ningún fichaje relevante que pueda apuntalar su plantilla, presentará un equipo muy competitivo ante el Atalanta. Ghoulam no podrá ser de la partida, el cual sigue recuperándose de su rotura de ligamento, al igual que el delantero polaco Milik. Hamsik es una duda por un proceso vírico y hasta el último momento no se conocerá su disponibilidad. En caso de que el eslovaco no sea de la partida, Sarri podría formar con Jorginho, Allan y Zielinski en el centro del campo. Diawara también podría entrar.

Antecedentes

Atalanta y Napoli se han enfrentado en un total 97 ocasiones, con un balance de 26 triunfos para el equipo de Bérgamo por 44 de los napolitanos, y 27 empates. El equipo de San Paolo ha anotado 138 goles y el Atalanta 103. No obstante, la cosa cambia en los encuentros disputados en el Stadio Atleti Azzurri d’Italia. 20 victorias locales, 18 empates y solo 9 triunfos del equipo de Sarri.

Arbitrará Daniele Orsato

El encargado de impartir justicia será Daniele Orstato, natural de Vicenza y de 42 años de edad. Es internacional desde 2010. Estará asistido por Di Fiore y Tengoni y el cuarto árbitro será Ghersini. Hasta el momento, esta temporada ha dirigido siete encuentros de Serie A, dos de Liga de Campeones, uno de eliminatorias europeas para el Mundial y otro de repesca internacional para el mismo torneo.

Convocatorias

Atalanta BC: el equipo no ha facilitado la lista al cierre de esta previa.

SSC Napoli: el equipo no ha facilitado la lista al cierre de esta previa.

Posibles onces iniciales