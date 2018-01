Previa Sampdoria vs Fiorentina: en busca de un viaje por Europa

Google Plus

La Europa League, para algunos, es catalogada como una competición menor en la que la diferencia entre grandes equipos y pequeños cada año es más latente, pero a equipos históricos como Sampdoria y Fiorentina puede servirles como punto de inflexión para volver a empezar una época gloriosa para el club.

Aunque este partido se dispute en la Serie A italiana, tiene aroma como de play off por la Europa League, aunque quede todavía mucho campeonato liguero y muchas sorpresas que pueden ser favorables a unos o a otros, pero conseguir una victoria este domingo en el Estadio Luigi Ferraris de Génova puede reforzar la candidatura europea a uno y frenar esa expectativa a otro.

Dejar atrás la irregularidad

La Sampdoria afronta este choque liguero con la expectativa de ganarlo para seguir en puestos europeos una jornada más.

La nota negativa del equipo genovés es la gran irregularidad que están llevando en los últimos partidos, ya que en el los 5 últimos choques sólo ha sumado una victoria y un empate, o lo que es lo mismo, 4 puntos de 15 posibles. A pesar de este mal trago que están sufriendo, mantienen la sexta posición de la liga italiana, pero no pueden despistarse, ya que un resbalón en casa ante la Fiorentina, puede ser aprovechado por equipos como Atalanta, Udinese o la propia Fiorentina.

En el entrenador de la Samp, Marco Giampaolo, parece haber encontrado su climax en el 4-3-1-2, formación que lleva usando desde que llegó al seno del equipo de la ciudad de Génova.

En técnico italiano parece tener la enfermería al descubierto, puesto que no tiene ningún jugador entre algodones, en cambio no podrán contar con el lateral derecho Jacopo Sala, debido a la tarjeta roja que vio en el pasado encuentro liguero ante el Benevento.

Para conseguir la victoria, la Sampdoria se aferra a sus goleadores, que son el polaco Dawid Kownacki (6 goles), el italiano Gianluca Caprari (6 goles) y Fabio Quagliarella, capo canioneri con 12 goles.

La Sampdoria quiere olvidar su traspiés ante el Benevento / Foto: gettyimages

Uno de los últimos trenes hacia Europa

El conjunto morado afronta el partido de este domingo con la necesidad de sumar una victoria que les acerque a la Europa League, ya que una derrota puede dejarles muy atrás en las aspiraciones europeas del equipo de Florencia. Los morados llegan en mejor estado de forma que su rival, ya que en los últimos 5 encuentros no han sumado ningún resultado negativo en forma de derrota, aunque de esos últimos 5 encuentros solo haya sumado una victoria. A pesar de estos 4 empates en los últimos 5 choques, son el noveno mejor equipo de la competición en el periodo de competición citado anteriormente.

Stefano Pioli, entrenador de la Fiorentina, parece haber variado de formación, ya que en los dos últimos encuentros ante Milan e Inter volvió a usar un 4-3-3, formación que usó en algunos encuentros de principio de curso, pero que sustituyó por un 4-3-1-2 dado que no le daban resultados positivos.

Al contrario que su rival, la Fiorentina sí que tiene efectivos en la enfermería, como es el francés Cyril Théréau por unas dolencias en la zona del torso, más concretamente en las costillas. Además de la baja por lesión, también suman las bajas del defensa central Davide Astori y del mediocentro Jordan Veretout por acumulación de tarjetas amarillas.

A pesar de estos inconvenientes, la afición morada se aferra al gran estado de forma de Federico Chiesa (4 goles), Khouma Babacar (5 goles) y Gio Simeone (7 goles).

Gio Simeone tras marcar en el descuento al Inter​ / Foto: gettyimages

Precedentes

El Sampdoria vs Fiorentina es un partido que tan solo con oírlo te viene aroma a futbol italiano.

Ambos equipos se han enfrentado en 128 veces y, aunque solo sea por uno, imperan más los empates que las victorias de uno de los dos equipos, ya que en 47 ocasiones este partido terminó en tablas. Pero si queremos saber qué equipo se lleva el gato al agua, observamos que es la Fiorentina con 46 victorias frente a 35 de la Sampdoria.

Si nos centramos en la competición liguera, observamos que siguen imperando los empates con 43 unidades, pero en victorias, el equipo que desequilibra la balanza sigue siendo la Fiorentina con 41 victorias frente a 33 victorias de la Sampdoria.

Si rizamos en rizo y buscamos los partidos entre ambos equipos que la Sampdoria ha jugado en casa, cosa que ocurre este domingo, observamos algo completamente distinto, ya que la Sampdoria desequilibra la balanza con 24 victorias frente a 12 victorias moradas. Los empates cobran un segundo plano con 22 unidades.

Imagen del encuentro copero entre ambos equipos / Foto: gettyimages

Árbitro de la contienda

La persona encargado de poner la ley en curso en este choque es Fabrizio Pasqua. Joven colegiado de 35 años y nacido en Nocera Inferiore.

Su debut en la Serie A se produjo un 11 de Mayo de 2013 en un partido entre Catania y Pescara que finalizó con 1-0 para los locales.

Esta temporada ha arbitrado 9 partidos de Serie A y 2 de Coppa Italia. También ha arbitrado 2 veces a la Sampdoria frente a Benevento en el debut liguero y frente a Cagliari el 9 de Diciembre de 2017.

Declaraciones

El entrenador de la squadra morada, Stefano Pioli, se sentó frente a los medios de comunicación para hacer una pequeña introducción al partido de este domingo en Génova frente la Sampdoria. El entrenador italiano afirmó la importancia de este encuentro catalogándolo como el más importante de la temporada “Mañana tal vez sea el partido más importante, teniendo en cuenta el ranking de los dos equipos.”.

Al ser preguntado por las ausencias obligadas, el técnico morado admitió que no está preocupado por esas bajas. “los ausentes (Astori y Veretout sancionados y Thereau lesionado), que ha funcionado tan bien no podrán participar, sin embargo, los recambios estarán listo y no estoy preocupado”.

Onces iniciales