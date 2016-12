Anuario VAVEL 2016: Feyenoord, el equipo que volvió a nacer

Google Plus

Fotomontaje: Javier Jábega, Vavel España

Mucho se habla de equipos como Ajax o PSV, sobre sus increíbles gestas y hazañas conseguidas a lo largo de los años, pero el equipo que más ha llamado la atención y que ha pretendido ser el foco de todas las miradas este año ha sido el Feyenoord de Rotterdam, ya sea por sus títulos conseguidos o por sus característicos altibajos. Sea de la forma que sea se ha colado en el primer puesto de la Eredivisie esta campaña y avisa al resto de clubes de que está pisando muy fuerte y de que llega con hambre de victorias.

El parón invernal no sienta bien a todos

​​Todos los años, durante la época de navidades y año nuevo practicamente todas las ligas del mundo hacen un parón invernal de unas tres semanas, lo que sirve a los jugadores para descansar y estar con la familia en fechas tan señaladas. A la vuelta de dicho parón los equipos vuelven a la liga más frescos e incluso algunos con nuevas adquisiciones. Pero este no fue el caso del Feyenoord, que empezó el año jugando un amistoso contra un equipo de la liga belga, el Charleroi. Ambos equipos, pactados el 8 de enero, empataron a tres, pero lo peor no había llegado todavía porque el comienzo de año no fue nada bueno para los de Rotterdam. El día 17 de enero se reanudó la liga para el Feyenoord, le tocaba jugar contra el PSV, y perdió por cero a dos; esto fue el inicio de seis derrotas consecutivas en liga que se calmaron cuando llegó el empate y, posteriormente, la victoria frente al Utrecht por uno a dos el 28 de febrero.

Derrota del Feyenoord en liga Foto: Fastfut.blogosfera

Feyenoord, líder máximo de la KNVB

​Si en algo podían poner las esperanzas todavía los hombres de Van Brockhorst durante la temporada 15/16 era la KNVB, ese torneo que puede ganar hasta el más humilde de los equipos holandeses. Pues ese sería el objetivo que se marcaron en el club de Rotterdam, ganar la edición de la KNVB, hasta que en dieciseisavos de final el emparejamiento fue con el eterno rival, el Ajax. El pasado día 28 de octubre del 2015 se pudo ver el partido jugado por el Feyenoord ante el Ajax, que se saldó con victoria del Feyenoord por uno a cero. A partir de este instante el ejército holandés se vio con fuerzas para llegar hasta la ansiada final de la copa.

El 3 de marzo se jugaron las semifinales de la KNVB. El Feyenoord jugaba de nuevo contra uno de los más grandes de Holanda, el AZ. Aquel partido decidiría el pase hacía la final de la copa, y el partido que se pudo ver no dejó indiferente a los espectadores; el choque acabó con victoria del Feyenoord por tres a uno, en la final le esperaba el Utrecht. La final en el Amsterdam Arena terminó con la victoria de los de Van Bronckhorst por dos a uno, con los goles de Kramer, Leeuwin y Bednarek en propia puerta.

Feyenoord celebrando la KNVB Foto: rpp.pe

Pierden la Supercopa y se ponen serios

Después de ganar el ansiado y sufrido título, la próxima competición importante que esperaría al club fue la Supercopa de Holanda, donde se enfrentaban al campeón de la Eredivisie, en este caso el PSV. La cita estaba puesta para el día 31 de julio, pasadas las vacaciones veraniegas; el partido terminó con un uno a cero a favor del PSV, el gol se encargó de hacerlo Proper. Nada más empezar el verano y la nueva temporada, los de Rotterdam se llevaron un nuevo disgusto, y más teniendo en cuenta que acabaron la temporada 15/16 como terceros clasificándose para la Europa League.

El 7 de agosto comenzó la temporada 16/17 y el Feyenoord con el propósito de llegar lejos durante ésta, el primer partido tocaba contra el Groningen y el examen lo aprobaron de sobra los de Rotterdam, gracias a un marcador de cinco a cero. A partir de ese instante el Feyenoord cosechó, solo en la Eredivisie, nueve victorias consecutivas, lo que le puso como líder en solitario.

El primer partido de la fase de grupos de la Europa League llegó el día 15 de septiembre, nada más ni nada menos que contra el Manchester United, y contra todo pronóstico ganaron los hombres de Van Brockhorst que ya se situaban líderes de la Europa League también. La otra cara de la moneda llega casi tres meses después, cuando caen eliminados del torneo europeo tras hacer un mal partido frente el Fenerbahçe.

Jorgensen disputando un balón contra Pogba Foto: Libero.pe

El final del 2016 lo marca el buen momento por el que está pasando el Feyenoord, su particular racha de victorias y su liderazgo en solitario en la Eredivisie a cinco puntos del Ajax.

Queda visto que el equipo de Rotterdam sufre continuamente bajones durente la temporada, pero eso no le baja a la miseria sino que le alza para ganar títulos, y este año el equipo ya se ha postulado como claro candidato al trofeo de liga y de la KNVB.