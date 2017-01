Louis Van Gaal dice adiós a los banquillos | Foto: KNVB

En la noche del lunes, Louis Van Gaal ha puesto fin a su trayectoria como profesional, debido a "motivos familiares" o eso ha manifestado en un conocido medio holandés. No es nada nuevo conocer el impecable currículum de Van Gaal, de hecho, ha triunfado en casi todos los lugares que ha estado. Su carrera comenzó en 1991 como míster del Ajax, donde estuvo sentado en el banquillo del Ámsterdam-Arena durante seis temporadas. Tras lograr tres Eredivisie, tres Supercopas de Holanda, Copa de la Liga, una UEFA, una Champions League y una Supercopa de Europa, llegó a Barcelona para recuperar el estilo de un equipo que necesitaba crecerse. Después de tres años en el Camp Nou, dejando en herencia una Copa del Rey, dos Ligas y una Supercopa de Europa, en el año 2000 se convirtió en seleccionador de Holanda. Un año más tarde, regresaría al Barcelona otra vez, pero allí no volvería a ganar ningún título y tan solo estaría una temporada (2002-2003).

En el Ajax lograría su única Champions. Foto: UEFA.com

Los próximos dos años los iba a pasar alejados de los banquillos y en 2005, iba a volver a la Eredivisie, esta vez al AZ Alkmaar. Allí estaría durante cuatro temporadas, logrando en 2009 una meritoria Eredivisie (la última del conjunto del AFAS Stadion). Esta liga tuvo una repercusión internacional muy grande, por ello, el Bayern puso sus ojos en el técnico holandés y ese mismo verano se convirtió en entrenador muniqués. En su primer año conseguiría una Bundesliga, una DFB Pokal y quedó subcampeón de la Liga de Campeones. En su segunda temporada, tan solo se proclamaría Supercampeón de Alemania y fue destituido en abril de 2011, debido a los malos resultados. Tal y como ha demostrado a lo largo de su carrera, Louis es un hombre de regresos y en 2012 iba a sentarse de nuevo en el banquillo del combinado nacional neerlandés. Consiguió clasificar a Holanda al Mundial de Brasil sin sumar ninguna derrota. En dicho torneo, lograría quedar tercero, quedando eliminado en semifinales por Argentina.

Holanda quedó tercero en el Mundial. Foto: FIFA

Tras realizar una gran Mundial, en 2014 debutaría en la Premier League, concretamente al Manchester United. En Old Trafford, sumaría 13 puntos en las primeras diez jornadas, confirmando de esta forma su peor arranque en sus 28 años de carrera. Sin embargo, consiguió resucitar al equipo y acabaría la temporada como cuarto clasificado, dando su billete a la Liga de Campeones. En su segunda campaña como Red Devil, ganaría la FA Cup, pero no sería suficiente para ser cesado, ya que fue eliminado de la Capital One y de la Fase de Grupos de Champions League a primeras de cambio, además de quedar quinto en el campeonato liguero. Han sido muchos los equipos que ha dirigido el holandés en una carrera en la que ha ganado 20 títulos, levantando títulos en todos los países donde ha entrenado y aunque en otros no lo haya hecho tan bien, todos tienen en el recuerdo el sello del prestigioso entrenador de los Países Bajos.

La FA Cup fue su último torneo. Foto: Manchester United

En definitiva, se va un auténtico prodigio del fútbol sistema y del trabajo táctico, además de dejar verdaderas joyas en rueda de prensa y en el terreno de juego, a lo largo de su trayectoria profesional. Como aficionados a este deporte, toca agradecer a Van Gaal todo lo que ha hecho en general y en Holanda en particular. ¡Gracias por tanto, Louis!