Sean Dyche: "Fue un día para olvidar"

Dyche tras la humillante derrota. Foto: Getty Images

El Lincoln City hizo historia al convertirse en el primer club de categoría Non-League (fuera del circuito profesional inglés) en llegar a los cuartos de final de la FA Cup.

Lo hizo tras superar al Burnley en Turf Moor, algo de lo que han sido capaces muy pocos este año pues los Clarets son uno de los equipo que más puntos logran como locales, e incluso sacaron un empate hace una semana ante el líder de la Premier League, el Chelsea. Pero el espíritu de lucha de los Imps hizo que el 0-1 conseguido en el tramo final fuera definitivo, de manera que en la siguiente ronda y como ha deparado el sorteo, se enfrentará al ganador de la otra eliminatoria más desigulada de todas, la del Sutton United-Arsenal.

"No hay absolutamente nada positivo" Mientras todo el país mira con admiración las celebraciones del Lincoln City, el Burnley se siente avergonzado, y su técnico, Sean Dyche, no pudo esconder la decepción en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Ha sido un día para olvidar, nada que recordar para nosotros y por desgracia no hay absolutamente nada positivo. Lo único bonito es que hemos formado parte de un cuento de hadas, pero eso no es positivo para nosotros y no queremos barrer y meter el polvo debajo de la alfombra. Tenemos que aprender la lección", dijo con contundencia.

Dyche protestando ante Cowley. Foto: Getty Images

"De hecho es la primera vez desde que estoy en este club en el que éramos grandes favoritos. Nunca habíamos experimentado la presión que conlleva y nuestro público y los jugadores lo llevaron de una manera diferente", analizó el joven técnico.

"Era la primera vez desde que llegué que éramos favoritos. No supimos lidiar con la presión" "La certeza absoluta que viene del crecimiento particular, especialmente del futbolista de la Premier League, es algo que se tiene que añadir en cada partido, porque queremos ser favoritos de manera más habitual en un futuro próximo. Es algo que tenemos que cambiar en nuestras cabezas", dijo desafiante. "Supe la semana pasada que sería un partido muy complicado y embarazoso, porque les pude ver jugar. Muchos factores estuvieron en nuestra contra, pero el principal fue culpa nuestra, porque no supimos finalizar la tarea", recordó.

"Defensivamente fuimos muy sólidos durante todo el partido pero nuestra finalización no fue buena en absoluto. Creamos algunas ocasiones pero no conseguimos cerrar el partido y en el último tercio tuvimos claras deficiencias de calidad para abrir el partido", dijo muy duro sobre los once elegidos el sábado, muchos de ellos titulares habituales. "Necesitas muchas cosas a tu favor para conseguir una buena trayectoria copera, pero sobre todo ser resolutivo en las eliminatorias, y no lo conseguimos. Ellos se mantuvieron en su partido y no trataron de cambiar ni hacer nada fuera de su zona de comfort y en cuanto tuvieron una ocasión, mataron el partido. Nosotros no tuvimos el colmillo afilado en los momentos adecuados para abrir el partido con un gol y empezar un duelo de ida y vuelta", afirmó Dyche.

Raggett en el momento del tanto de la victoria. Foto: Getty Images

"Ahora lo más importante es recordar que aunque hubiera sido muy bonito seguir adelante en copa, lo importante para nosotros es la liga. Hay mucha decepción en el vestuario en estos momentos, pero desde mañana mismo cambiaremos la actitud y seguiremos mirando hacia delante, recordándonos que lo vital para nosotros es la Premier League", finalizó diciendo Dyche, tratando de restarle importante a la histórica eliminación.