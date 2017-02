Sutton United - Arsenal: quedarse mal o ir a peor

Google Plus

Lo cierto es que este partido no cambiará nada en uno u otro equipo sea cual sea el resultado. En cuanto al Sutton United, que marcha decimoséptimo en la tabla de la National League a seis puntos del descenso, hay que destacar que la FA Cup no parece ser su máxima importancia en la presente temporada. Con un enfrentamiento por delante muy complicado, los entrenados por Paul Doswell disfrutarán lo máximo posible de esta experiencia midiéndose a uno de los equipos de Premier League. Por su parte, el Arsenal tiene, prácticamente, la obligación de pasar a la siguiente ronda si no quiere acrecentar aún más una crisis abierta desde finales de enero. Perder supondría un punto de inflexión. Una reforma de la que ya se habla, y mucho, en el vestuario Gunner.

Una sorpresa de las que se dan en la FA Cup

El Sutton United es una muestra de que los torneos coperos son especiales. Junto al Lincoln City, son los equipos que han llegado a estos octavos de final de la FA Cup perteneciendo a las categorías más bajas de Inglaterra, pues ambos militan en la National League, Quinta División inglesa. Humilde como pocos, este conjunto que juega sus partidos en The Borough Sports Ground, un terreno de juego perteneciente a Sutton, Londres, alberga algo de historia en su palmarés, pues ya se midieron al Leeds United en la cuarta ronda de esta misma competición en el año 1970. Aquel partido supuso todo un hito en un equipo que conseguía enfrentarse a uno de los referentes de la máxima competición inglesa.

Ahora vuelven a tener otra oportunidad, ante el Arsenal de Arsène Wenger. A pesar de que los Gunners no llegan en su mejor momento de forma, los dirigidos por Doswell tampoco atraviesan su mejor tramo de la temporada. Son cuatro los partidos consecutivos en los que no han logrado la victoria entre FA Trophy y National League. El último, perteneciente al torneo liguero, acabó con una derrota por 2-1 ante el Guiseley, uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia.

Los jugadores del Guiseley celebran uno de los tantos ante el Sutton United | Fotografía: Matt West

El Sutton ya ha disputado seis encuentros de FA Cup

Mejor le van las cosas en la FA Cup, donde llevan seis partidos consecutivos sin perder. Al pertenecer a una categoría inferior, el Sutton United tuvo que hacer frente a las rondas previas de la competición más antigua del mundo. Así pues, el pasado mes de octubre tuvo su primer choque frente al Forest Green Rovers, equipo de su misma categoría del que se deshicieron por 2-1. A principios de noviembre propiciaron uno de los partidos con más goles de esta edición, pues ganaron al Dartford 3-6. Ya en diciembre disputaron la última ronda del 2016 ganando por la mínima al Cheltenham Town. En el momento en el que los equipos de Premier League ya entraron en competición, los de Sutton tuvieron que medirse al AFC Wimbledon, uno de los rivales directos por la proximidad geográfica. Interesante como pocas, la eliminatoria precisó de partido de desempate que finalmente dejó a los de Doswell en una ronda de la que también se deshicieron del Leeds United, partido que rememoraba aquel mítico enfrentamiento de 1970 ya comentado. Queda por ver si los de The Borough siguen haciendo historia eliminando a uno de los equipos que tiene un idilio con esta competición.

Ni un tropiezo más

De ultimátum se puede catalogar este partido para el Arsenal, pues el conjunto de Londres no puede permitirse otro tropiezo si no quiere dinamitar su vestuario. Tras perder 5-1 ante el Bayern Munich en la UEFA Champions League, se ha reavivado, más si cabe, la polémica que tiene que ver con la permanencia o no de Arsène Wenger en el banquillo Gunner. La cara del equipo en Alemania fue desastrosa desde la salida del terreno de juego de Koscielny. Sin el capitán sobre el césped, el Arsenal recibió tres goles en apenas diez minutos que ponen muy complicada la permanencia en el máximo torneo internacional.

Los jugadores del Arsenal se lamentan tras perder ante el Bayern Munich | Fotografía: Arsenal

Hay que tener en cuenta que la más que probable eliminación europea llega en un momento en el que la Premier League parece casi descartada. La derrota ante el Watford en el Emirates Stadium a finales de enero que destapó la caja de los horrores vino acompañada de otro mal resultado ante el Chelsea, líder en solitario, en Stamford Bridge. Apenas un triunfo, sufrido y con poco brillo, ante el Hull City, es la nota disonante de esta mala travesía que parece haber cogido el club londinense.

El Arsenal llega en uno de los peores momentos de la temporada

Las críticas, que ya se empezaron a sentir la temporada pasada, se han centrado aún más tras una mala racha de resultados que deja este torneo copero como la única vía de salvación de un equipo a la deriva. Con problemas en defensa, el Arsenal parece necesitar a un Alexis Sánchez sobre motivado para poder sacar sus partidos adelante. Con un Özil en su fase más desaparecida, los Gunners solo tienen al chileno para tirar del carro. La institución espera aplazar todos los problemas para el final de temporada, aunque no se tiene del todo la certeza de que esto vaya a suceder tal y como la directiva desea.

¿Demasiado rodaje?

Diferentes en historia, categoría e impacto en el mundo del fútbol, los dos clubes coinciden en algo más que su lugar de trabajo. La carga de partidos que ya llevan los jugadores de uno y otro equipo es demasiado alta teniendo en cuenta que aún faltan tres o cuatro meses para que acabe la competición. El equipo de Doswell ya ha disputado 41 partidos entre National League (30), FA Cup (6) y FA Trophy (5). De ellos, ha conseguido salir victorioso en diecisiete ocasiones, mientras que ha perdido quince veces y ha empatado seis. Su media de goles a favor, algo baja, coincide prácticamente con la de goles encajados. Si los de Sutton anotan 1,26 tantos por partido, reciben 1,36, una cifra que esperan no aumentar demasiado frente a un Arsenal con poderío ofensivo.

El Arsenal solo ha dejado la portería a cero en trece de los 37 partidos jugados

Apenas cuatro partidos menos han disputado los de Arsène Wenger, quien debe intentar gestionar a la perfección este tipo de cifras. De los 37 encuentros divididos entre Premier League (25), UEFA Champions League (7), Copa de la Liga (3) y FA Cup (2), los Gunners han conseguido el triunfo en veintitrés, mientras que han empatado y perdido siete. Si bien es cierto que ese 62 por ciento de victorias no es nada malo, sí resulta preocupante que el equipo de Londres apenas haya dejado la portería a cero en trece ocasiones. Son demasiados los partidos en los que la portería del Arsenal ha sido profanada, por lo que los problemas defensivos sí parecen ser de importancia en el conjunto del Emirates Stadium. Así pues, la media de goles encajada por los de Wenger es de 1,13, mientras que la de tantos a favor se eleva hasta los 2,32 goles por encuentro.

Alexis celebra junto a sus compañeros uno de sus goles frente al Hull City | Fotografía: Arsenal

Sorpresas e influencias

Otra de las diferencias entre los jugadores de un club y otro es su trascendencia fuera de los terrenos de juego. Mientras que los pertenecientes al Sutton United están alejados de los focos mediáticos, los del Arsenal están siempre en las portadas de los periódicos nacionales. Alexis Sánchez y Mesut Özil, están copando todos los titulares y rumores sobre sus renovaciones, mientras que unas declaraciones de Koscielny, como las que se produjeron tras la derrota en Stamford Bridge, generaron mucha más polémica que cualquier valoración de un jugador dirigido por Doswell.

Roarie Deacon es el máximo goleador del Sutton United en la FA Cup

No obstante, sobre el terreno de juego todos pueden ser importantes para sus respectivos equipos. En el conjunto de The Borough Sports Ground resalta un nombre propio, el de Roarie Deacon, un interior izquierdo nacido en Inglaterra que llegó procedente del Crawley Town el pasado verano. Con siete goles y las mismas asistencias en 37 partidos parece tener una relación especial con esta competición, pues de esas siete dianas, cinco, han sido en la FA Cup. Siendo el tercer jugador con más minutos sobre el terreno de juego, por detrás de Ross Worner y Jamie Collins, Deacon promete emociones fuertes frente al Arsenal. En el lado opuesto parece estar Wayne Shaw, el portero de 46 años que, sin jugar ningún minuto en la presente temporada, ha sido objeto de todas las atenciones previas al encuentro. Su peso, 130 kg, y su lugar de residencia, un sofá en las oficinas del club, dan buena muestra del porqué del revuelo.

Wayne Shaw en el sofá en el que duerme en las oficinas del club | Fotografía: Andy Hooper

Más “normal” parece la vida de los jugadores del Arsenal, entre los que destacan dos nombres convertidos en polos opuestos. Si hace unos meses eran una pareja ideal, ahora parecen distanciados en lo que al peso en el equipo se refiere. No son otros que Alexis Sánchez y Mesut Özil, capaces de lo mejor y lo peor sobre el terreno de juego. Si el chileno está protagonizando una de sus mejores campañas como profesional, el alemán no parece rendir a su mejor nivel desde hace ya algún tiempo. Su importancia en el equipo es tan vital como efímera, por lo que muchos de los problemas del Arsenal concentran su nombre. Con nueve goles y ocho asistencias está lejos del natural de Tocopilla, que ha conseguido veinte dianas y ha dado dieciséis pases de gol en treinta y tres partidos. Volver a conseguir su conexión se antoja fundamental en el tramo final de la temporada.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Un apartado en el que llega mejor el Sutton United que el Arsenal es el de las altas, pues Paul Doswell recupera a nueve integrantes que se perdieron por sanciones y lesiones los encuentros ante Boreham Wood, de FA Trophy, y Solihull Moors y Guiseley de National League. Lo cierto es que se espera que muchos jugadores tengan la oportunidad de jugar ante un equipo con solera en el fútbol inglés, algo que puede alterar la alineación inicial. Una alineación que poco o nada tendrá que ver con el partido de UEFA Champions League en lo que al Arsenal se refiere. En la rueda de prensa previa al encuentro, Arsène Wenger ya ha comunicado que volverá a dar la oportunidad a jugadores jóvenes que vienen rindiendo bien en las rondas anteriores. Las bajas están personificadas en Koscielny, Lucas Pérez, Ramsey y Cazorla.