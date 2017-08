USL 2017. Semana 23. La Guerra en el Este

Google Plus

Desde que el pasado miércoles diera comienzo la vigesimotercera semana de la United Soccer League, se han disputado 17 en donde muchos de los equipos han tenido una doble participación, consiguiendo de esa manera equiparar los partidos los unos con los otros.

En esta semana, todos los equipos entrenaron en competición salvo uno, Harrisburg City Islanders. El equipo de Pennsylvania ha descansado en esta semana debido a que llevaba mucha ventaja de encuentros disputados con respecto a sus rivales. Como viene pasando desde el inicio de la temporada, al abrirse la semana tan pronto, muchos equipos han tenido una doble participación.

Los equipos que mejor resultado sacaron en su doble participación fueron Charlotte Independence y Orlando City SC. Ambos equipos solventaron su primer partido con una victoria, mientras que posteriormente empataron en el enfrentamiento directo.

En cuanto a los líderes de cada conferencia, en el Este, los Independence sacaron cuatro puntos en un doble partido. En el primero de ellos vencieron por la mínima al Bethlehem Steel y unos días más tarde, empataron con Orlando City SC. El otro líder, Real Monarchs, está acusando en las últimas semanas un bajón de nivel. En esta ocasión no logró pasar del empate ante unos Swope Park Rangers que les remontaron una ventaja de dos goles.

Uno de los primeros partidos de la semana fue una reedición de la Cascadia Cup en la USL, que enfrentó a Portland Timbers ante los Seattle Soudners. El conjunto ‘esmerlada’, al igual que hizo la pasada semana ante los Whitecaps, se llevó una victoria que le permite seuir recuperando puestos en la tabla clasificatoria.

Uno de los equipos que no ha tenido una buena semana ha sido el FC Cincinnati. Tras caer en las semifinales de la Lamar Hunt U.S. Open Cup ante el New York Red Bulls, le tocó el turno de jugar en liga ante el segundo equipo de los ‘taurinos’ y sufrió una dolorosa oleada por 4-0.

El último partido de la semana fue el que más goles llevó al marcador. El Bethlehem Steel cayó por segunda vez consecutiva ante un Louisville City que comenzó adelantándose en el marcador, pero en la segunda mitad, los locales recortaron distancias. No fue hasta los últimos minutos cuando el Louisville certificó la victoria con un tercer tanto.

En cuanto a los jugadores españoles, sólo dos de ellos tuvieron participación en esta semana. El único que no se vistió de corto fue Josu Currais, que continúa de baja a causa de una lesión. El que más minutos disputó fue Santi Moar con el Bethlehem Steel, que salió como titular en los dos partidos disputados por su equipo, mientras que Jaime Siaj, sólo disputó unos minutos del aprtido que enfrentó a su equipo al Orlando City B.

LOCAL Resultado VISITANTE Orange County SC 0 - 0 Tulsa Roughnecks FC Charlotte Independence 1 - 0 Bethlehem Steel FC Orlando City B 3 - 0 Ottawa Fury FC Portland Timbers 2 1 - 2 Seattle Sounders FC 2 Swope Park Rangers 2 - 2 Real Monarchs SLC Colorado Springs Switchbacks 1 - 2 Los Angeles Galaxy II Orange County SC 1 - 1 Phoenix Rising FC New York Red Bulls II 4 - 0 FC Cincinnati Rochester Rhinos 0 - 1 Charleston Battery Charlotte Independence 1 - 1 Orlando City B Richmond Kickers 2 - 1 Toronto FC II Tampa Bay Rowdies 1 - 1 Ottawa Fury FC Oklahoma City Energy FC 0 - 0 San Antonio FC Rio Grande Valley FC 1 - 1 Vancouver Whitecaps II Saint Louis FC 1 - 2 Pittsburgh Riverhounds Sacramento Republic FC 1 - 2 Reno 1868 FC Bethlehem Steel FC 1 - 3 Louisville City FC

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 Charlotte Independence 24 12 4 8 45 28 +17 44 2 Louisville City FC 21 12 4 5 39 21 +18 41 3 Charleston Battery 24 11 5 8 41 26 +15 41 4 Tampa Bay Rowdies 24 10 6 8 35 23 +12 38 5 Rochester Rhinos 22 9 5 8 25 21 +4 35 6 Bethlehem Steel FC 23 10 10 3 30 30 0 33 7 Orlando City B 24 7 6 11 25 22 +3 32 8 FC Cincinnati 24 8 9 7 30 34 -4 31 9 New York Red Bulls II 24 9 11 4 36 41 -5 31 10 Pittsburgh Riverhounds 24 7 8 9 25 27 -2 30 11 Ottawa Fury FC 22 7 8 7 28 28 0 28 12 Saint Louis FC 21 7 9 5 22 32 -10 26 13 Harrisburg City Islanders 24 6 12 6 18 32 -14 24 14 Richmond Kickers 24 4 12 8 16 27 -11 20 15 Toronto FC II 24 4 14 6 15 38 -23 17

Clasificación Conferencia Oeste