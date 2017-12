Google Plus

La Major League Soccer sigue su vertiginoso proceso de ampliación tomado en los últimos años. Con el anuncio de que Nashville comenzará a formar parte de la MLS en la temporada 2019, serán 24 las franquicias que la formen. Aunque el proceso de expansión no finaliza ahí, ya que se espera que en 2020 sean 26 los equipos, y antes de 2024, se llegue a la cifra de 28, que parece ser la definitiva.

En la temporada 2017, con la inclusión de Atlanta United FC y Minnesota United FC, han sido 22 franquicias las que han disputado la liga norteamericana de fútbol. Desde que la MLS viera la luz en la temporada 1996 con diez franquicias, muchas son las que han pasado por esta liga, unas se mantienen, y otras han desaparecido. A continuación les explicaremos como ha sido el crecimiento de esta MLS desde su creación, hasta los últimos anuncios, una liga en continuo crecimiento en todos los ámbitos del fútbol (aficionados, nivel, comunicaciones…)

1996. Inicio

La MLS fue creada el 17 de diciembre de 1993 como promesa de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, de establecer una liga profesional de 'primer nivel' a cambio de la concesión del Mundial de 1994. Hasta ese momento sólo existía la NASL que se disputó entre los años 1968 y 1984.

La MLS vio la luz de manera oficial como liga profesional en la temporada 1996, formada por diez equipos, divididos en dos conferencias. La Conferencia Oeste estaba formada por Colorado Rapids, Dallas Burn, Kansas City Wiz, Los Angeles Galaxy y San Jose Clash. La Conferencia Este estaba formada por Columbus Crew, D.C. United, New England Revolution, NY/NJ MetroStars y Tampa Bay Mutiny.

1998. Primera expansión

En la temporada 1998, la MLS vio su cupo de equipos aumentado a 12 franquicias, con las incorporaciones de Chicago Fire y Miami FC. La franquicia de Illinois tuvo un gran comienzo ya que en ese mismo año de su debut, consiguió su primer y único título de liga. Los Miami Fusion, se convirtió en la segunda franquicia del Estado de Florida, en donde el soccer era uno de los deportes más seguidos, debido a la cantidad de población latina que en él reside. El jugador más importante que tuvo el equipo de Florida durante su permanencia en la MLS, fue el ‘Pibe’ Valderrama.

2000. San Jose se renueva

La franquicia californiana San Jose Clash cambio el nombre de la franquicia a San Jose Earthquakes, nombre con el que actualmente se la conoce.

2001. Florida desaparece

Al finalizar la temporada 2001, la MLS recibió un fuerte varapalo. Las dos franquicias de Florida, Miami Fusion y Tampa Bay Mutiny dejarían de competir la siguiente temporada, lo que haría que la MLS volviera a tener diez equipos. Estos dos equipos fueron los obligados a abandonar la competición, debido a los problemas económicos que arrastraban. Reseñar que ambos conjuntos llegaron a ganar una Supporters´Shield cada uno.

2004. Vuelven a ser 12

En la temporada 2004 la MLS volvió aumentar su cupo a 12 equipos tras las incorporaciones de Real Salt Lake y Chivas USA. La franquicia del Estado de Utah se creó como idea de hacer llegar el soccer a la zona de central de Estados Unidos, un mercado muy poco explotado. El equipo debe el ‘Real’ de su nombre a la admiración del presidente hacia el Real Madrid. El Chivas USA fue creado con las expectativas de crear una competencia en la ciudad de Los Angeles, frente a los Galaxy. Otra de las finalidades de esta franquicia era que sirviera como trampolín hacia la MLS para jugadores mexicanos del equipo homólogo en este país, Chivas Guadalajara.

2005. Dallas se rebautiza

En la temporada 2005 tendría lugar otro de los cambios de denominación de una de las franquicias de la MLS que llevaba en la liga desde sus inicios. Y esta sería Dallas Burn, que pasarían a llamarse a partir de ese momento hasta la actualidad FC Dallas. Decisión que tomo el anterior dueño, Lamar Hunt, para que el nombre coincidiera con el del estadio que jugarían.

2006. Continúan los cambios

La siguiente temporada, en la 2006, fueron dos franquicias las que sufrirían cambios, pero de diferentes circunstancias. Los NY/NJ MetroStars pasarían a llamarse New York Red Bulls tras la adquisición de la franquicia por parte del grupo Red Bull GmbH. Pero el mayor cambio fue para San Jose Earthquakes, el propietario de la franquicia californiana, Anschutz Entertaiment Grup (AEG), se vio obligado a traspasar el club debido a su imposibilidad de asegurar un estadio para el equipo. La franquicia fue trasladada a Houston junto a todos sus jugadores y directores técnicos, tan solo no conservaron el nombre del equipo, escudo, títulos y resultados históricos.

2007. Canadá entra en la MLS

En esta temporada un nuevo equipo se uniría a la MLS, y sería Toronto FC. Estos serían el primer equipo canadiense que formaría parte de la liga norteamericana, siendo además el primer equipo de la competición en tener un estadio específico de fútbol.

2008. El retorno de un grande

Esta temporada sería la del retorno de uno de los grandes equipos de la MLS hasta el momento, San Jose Earthquakes. Tras dos años sin poder competir, ya que sus derechos fueron traspasados a Houston, Don Garber anunció que la franquicia californiana volvería a la competición, pudiendo mantener sus récords, títulos, escudo, colores…

2009. Continúa la expansión en la Costa Oeste

En la temporada 2009 comenzaría a competir uno de las franquicias más fuertes en la actualidad, Seattle Sounders FC. El conjunto del Estado de Washington cogió el nombre de una encuesta realizada a los aficionados, en una encuesta on-line. Esta franquicia nació con la idea de hacer crecer el soccer en una zona de Estados Unidos en la que no existía ningún club. En el escudo está representado el edificio más conocido de la ciudad de Seattle, el Space Needle.

2010. La costa este continúa creciendo

En la temporada 2010, una nueva franquicia en la costa este vio la luz, Philadelphia Union. La franquicia del Estado de Pennsylvania recibe su nombre de la Union de las Trece Colonias originales. Los colores del club (azul marino y dorado), representan el de los uniformes del Ejército Continental en la Revolución Americana. La serpiente de cascabel que figura en el escudo rinde homenaje a una caricatura de Benajmin Franklin que apareció en 1754 en el Pennsylvania Gazette.

2011. Continúa la expansión en el noroeste

En la temporada 2011 una nueva franquicia comenzaría a participar en la MLS. Se trataba de Portland Timbers, el conjunto de Oregon fue fundado en el año 1974 en la NASL, pero tras varias temporadas desapareció en 1982, por las deudas contraídas hacia sus jugadores. En la temporada 2001 volvería a renacer como miembro de la United Soccer League. Pero fue en el año 2009, cuando el comisionado Don Garber hizo oficial la adhesión de la franquicia a la MLS.

La otra franquicia que se sumaría esa temporada a la MLS, era Vancouver Whitecaps FC. El segundo conjunto de Canadá en participar en esta competición fue fundado en la temporada 1974. Comenzó su participación en la NASL hasta que en la temporada 1984, fecha en la que esta competición fue cancelada. Dos años más tarde el club sería refundado bajo el nombre de Vancouver 86ers para participar en varios torneos de segunda división. En el año 2008, la franquicia volvería a competir al máximo nivel en su vuelta a la MLS, aunque también volverían a llamarse Vancouver Whitecaps FC.

En el inicio de esta temporada, uno de los equipos originales de la MLS, los Kansas City Wizards sufrieron una reestructuración. Cambiaron el nombre a Sporting Kansas City, cambiando también de estadio al Livestrong Sporting Park.

2012. Continúa el aumento francófono

En la temporada 2012 de la MLS, otra franquicia canadiense comenzaría a disputar el campeonato norteamericano, y estos serían los Montreal Impact. El club fue fundado en 1992 por la familia Saputo para competir en ligas menores dentro de Norteamérica. Con el paso de las temporadas comenzó a tener un reconocimiento a nivel internacional, y tras varios meses de conversaciones, a finales del año 2011, Don Garber y Joey Saputo llegaron a un acuerdo para la adhesión de la franquicia a la MLS.

2015. Malas y buenas noticias

En la temporada 2015 dos nuevas franquicias pasarían a integrar la MLS, y una desaparecería. La primera de las franquicias en unirse a la MLS esta temporada fue New York City FC. El club de la ciudad de Nueva York fue creada en una asociación entre los dirigentes del Manchester City, y de los New York Yankees de la MLB. Esta franquicia nace con la idea de crear una competencia con el otro equipo de la ciudad, los New York Red Bulls.

La otra franquicia que comenzó a disputar la MLS esta temporada fue el Orlando City SC. El equipo del Estado de Florida disputaba hasta ahora la USL Proffesional Division (equivalente a la tercera división), en donde ha logrado varios títulos de liga en los últimos años. Con la unión de Orlando City a la MLS, el Estado de Florida recupera un equipo de soccer en esta competición después de 14 años.

Aunque no todos serían buenas noticias, Chivas USA dejaría la competición tras varios años en los que no consiguió buenos resultados. Tampoco logró ninguna de las dos finalidades para las que fue creada. No consiguió ser un trampolín para jugadores mexicanos en la MLS, ni tampoco crear una rivalidad con el otro equipo de Los Angeles, los ‘Galaxy’.

2017. Superando la veintena

Para la temporada 2017 dos franquicias comenzaron a participar en la MLS. Estas han sido la de Atlanta United FC y la ya nombrada Minnesota United FC.

La franquicia del Estado de Georgia llevaba conociéndose su incorporación desde hace ya un tiempo. Durante el año anterior, fue poco a poco anunciado jugadores, directivos, pero sobre todo entrenador. El contar con el argentino ‘Tata’ Martino, dio al equipo un salto importante, no sólo de calidad, sino también de impacto a nivel mundial en el mundo del fútbol.

El caso de Minnesota United FC se dio en un abrir y cerrar de ojos. Después de muchos rumores, Don Garber anunció, de manera oficial, que en 2018 la MLS contará con 22 equipos. Aunque a diferencia del otro equipo que entró en competición, ellos contaban ya con una plantilla que fue reforzando poco a poco con jugadores con experiencia en la competición y algunos con experiencia en el fútbol internacional.

2018. Vuelven a ser impares

Para la temporada 2018, la MLS tiene ya cerrada la incorporación de una nueva franquicia como es la de Los Angeles FC. Este será el segundo equipo de la ciudad californiana y la tercera del Estado. Este ambicioso proyecto tratará de dar competencia en una ciudad en la que los Galaxy tienen un monopolio absoluto y que los ya desaparecidos Chivas USA, no consiguieron ni tan siquiera poner en problemas. La franquicia está dando pasos importantes para la formación del equipo, y la entidad.

2019 – 2020. Suma y sigue

En estos dos años habrá incorporaciones seguras a la MLS. A la ya conocida de Nashville, muy posiblemente se le sume la otra que todavía está por anunciar. En esta terna de candidatas se encuentra la ya conocida de Miami FC, que parece la historia interminable.

La franquicia que cuenta con David Beckham como cabeza visible del proyecto, parece estar viendo la luz al final del túnel. Hace unas semanas acordaron la compra de los terrenos en los que construirán el nuevo estadio, algo indispensable para la MLS. Pero el empujón definitivo se lo dio la incorporación de dos nuevos inversores, que le han ayudado a la franquicia a tener más cerca la posible incorporación a la liga.

El caso de Nasvhille y la otra franquicia por asignar ha sido algo que lleva fraguándose desde el inicio de este año. El Comisionado anunció una última expansión en la que cuatro nuevas franquicias se incorporarían a la MLS, de una lista de 12 ciudades. A lo largo de este año se puntualizó que dos de las ciudades serían oficialmente anunciadas en estas fechas, y las otras dos en el próximo año. Esto dejaría una MLS con 28 equipos.

Tras anunciarse la expansión de Nashville, queda por saber cuál será la segunda ciudad que en estos días se hará con la segunda plaza. Todo hace indicar que FC Cincinnati sea la elegida, gracias a la buena respuesta que está teniendo el equipo en la USL con llenos prácticamente en todos sus encuentros como local.

¿Y después qué?

A partir de este momento se abren muchas opciones para la Major League Soccer en los siguientes años. De la lista que se dio a principios de año, ya sólo quedan diez ciudades con opciones para hacerse con un equipo en el soccer estadounidense. Dos plazas que estarán muy reñidas. Estas serían San Diego, Sacramento, Detroit, St. Louis, San Antonio, Charlotte, North Carolina, Raleigh/Durnham, Tampa/St. Petesburg y Phoenix.