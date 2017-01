Guedes lleva al Benfica a la semifinal

Google Plus

Lo anunciaba el técnico de los lisboetas en la previa del partido: “El objetivo fundamental es ganar”, y así fue. Los de Rui Vitória se impusieron por 0-2 en su visita al Estádio Dom Afonso Henriques y certificaron su pase a la Final Four de la Taça CTT que se disputará en Faro.

Tanto los de Rui Vitória como los de Pedro Martins aseguraban su pase con la victoria en el encuentro, el empate favorecía a las Águilas. Pero los lisboetas no quisieron darle ninguna oportunidad a los de Guimaraes para que pudiesen alcanzar la Final Four. El doblete de Gonçalo Guedes aseguró la victoria, el liderato de grupo y la clasificación para la Final Four de esta competición.

El resultado fue el mismo que se produjo tres días antes, en el mismo escenario y con los mismos equipos. El Benfica venció en ambos encuentros por 0-2, aunque los goleadores fueron distintos.

Primera parte

El partido comenzó con bastante igualdad y con los dos equipos buscando los espacios para lograr adelantarse en el marcador. La primera ocasión fue para los locales que a punto estuvieron de aprovechar un descuido de Julio César para adelantarse en el marcador cuando apenas habían transcurrido unos segundos del encuentro.

Se iban sucediendo las ocasiones de ambos equipos, sin gran peligro para las dos metas, cuando Gonçalo Guedes, en el minuto 34, anotaba el 0-1 tras una gran jugada por la banda entre Pizzi y Semedo para que este último mandase un balón al área que Guedes remató para colocar el 0-1 en el marcador.

Pese a haberse adelantado en el marcador los de Rui Vitória no cesaron en su intento de aumentar las distancias para asegurar la clasificación a la siguiente ronda. Primero fue Rafa Silva que falló un mano a mano con el portero local, Miguel Silva, que tuvo un partido bastante bueno pese a encajar dos goles.

Ya en el minuto 40 llegó el 0-2. Guedes le dio el balón a Carrilo en la banda para que éste, tras avanzar hasta la línea de fondo, le devolviese el pase en forma de asistencia para que Guedes anotase el segundo y definitivo gol.

Justo antes de terminar el primer tiempo se detuvo el juego por culpa de un sector de aficionados del Vitória Guimaraes que estaba lanzando sillas al campo como respuesta a una supuesta provocación de Nelson Semedo hacia ellos.

Tras unos minutos de incertidumbre se llegaba al descanso, pero no sin antes llegar una nueva ocasión de gol para los lisboetas que el meta local se encargó de detener.

Segunda parte

Comenzaba el segundo tiempo y Pedro Martins realizó dos cambios para intentar remontar el encuentro y poder acceder a la siguiente fase.

Salió más mentalizado el conjunto local e intentó llegar a la meta defendida por Julio César para intentar anotar el 1-2, pero sus ataques eran infructuosos y la defensa de los encarnados despejaba todas las ocasiones de peligro.

Iban pasando los minutos y el Benfica comenzaba a dominar la posesión de nuevo y evitaba cualquier llegada de peligro por parte de un Vitória Guimaraes que comienza a extrañar a su máximo artillero, Moussa Marega, que se encuentra preparando el inicio de la Copa África de Naciones que se disputará en las próximas semanas.

El colegiado decretaba el final del encuentro y el Benfica lograba la victoria por 0-2 y certificaba su pase para la Final Four de la Taça CTT. Su rival en la semifinal será el Moreirense que terminó líder del grupo B.

Tras el partido Rui Vitória se mostraba muy feliz con el trabajo de sus jugadores y con su esfuerzo a lo largo de la fase de grupos que les ha permitido acceder a la Final Four. Finalmente dijo que su objetivo tras llegar a la Final Four es vencer en la semifinal y en la final para alzarse con el título de campeones de la Taça CTT.