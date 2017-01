Previa Marítimo - Sporting de Braga: sin margen de error en Barreiros

Una vez más, Funchal se convierte por 90 minutos en el templo más importante del fútbol portugués. El Sporting de Braga visita el siempre complicado feudo isleño del Marítimo de Madeira con un objetivo en mente: clasificarse para la final four de la Taça da Liga CTT. Los bracanenses son de momento segundos y los madeirenses el actual líder. Un partido a capa y espada donde los dos equipos tienen puestas muchas esperanzas en la tercera competición del país vecino.

El formato de esta Taça da Liga, siempre discutido por una gran cantidad de equipos, hace que la tensión llegue hasta la última jornada. Sólo los primeros de grupo obtienen el pasaporte para la final four y es el Grupo C el único que queda por decidirse. Benfica, Moreirense y Vitória de Setúbal ya han hecho los deberes semanas atrás.

Hay que recalcar que aunque Marítimo y Sporting de Braga se juegan la clasificación en estos 90 minutos, no son el único equipo del grupo con aspiraciones de llegar a esta particular final four. Los madeirenses tienen de momento cuatro puntos y los bracanenses tres, los mismos que Rio Ave. Aunque el Braga tiene el golaveraje a favor respecto a los de Vila do Conde, un empate en Funchal y la victoria de los verdiblancos ante el Sporting de Covilhã daría la gran sorpresa.

Fotografía: Miguel Riopa | Getty Images

El partido en Barreiros no podría estar más igualado. En 77 enfrentamientos oficiales, el Braga ha vencido en 33, por 21 victorias madeirenses. Sin embargo, ambos conjuntos ya se han visto las caras esta temporada en la Liga Portuguesa. Fue en el pasado mes de noviembre y en esta ocasión el vencedor fue el Marítimo (1-0). Un solitario tanto de Edgar Costa acabó por decidir el choque en la primera parte.

En los últimos años, todos los técnicos que han pasado por Barreiros han visto la oportunidad de redondear la temporada con esta Taça da Liga. El objetivo del Marítimo en Liga es pasar una temporada tranquila y si los resultados apremian, luchar por un puesto en la Europa League. Sin embargo, el cuadro rojiverde ha visto en esta Taça un motivo para hacer sonreír a su afición. De hecho, el equipo ha llegado a la final en las últimas dos ediciones, cayendo en ambas ocasiones frente al Benfica.

Por su parte, el Sporting de Braga quiere que esta campaña sea la que relance al equipo al panorama internacional. Eliminados de la Europa League, el equipo quiere a toda costa conseguir ese tercer puesto que da derecho a jugar la previa de la Champions y además quieren conseguir algo grande en las dos Taças. Todo lo que no sea una victoria en Funchal sería un fracaso en Braga.

Fotografía: NurPhoto | Getty Images

Convocados

CS Marítimo: Eduardo Gottardi, Charles Silva, Pedro Coronas, Patrick Vieira, Maurício Antônio, Deyvison, Raul Silva, Erdem Sem, Gevorg Ghazaryan, Alex Soares, Éber Bessa, Jean Cléber, Fransérgio, Dyego Sousa, Donald Djoussé, António Xavier y Brito.

Sporting de Braga: Carlos Marafona, Matheus Magalhães, Baiano, Paulinho, Emiliano Velázquez, Bruno Wilson, Artur Jorge, Simão Azevedo, Marcelo Goiano, Rodrigo Battaglia, Pedro Tiba, Xeka, Ricardo Horta, Alan, Crislan, Wilson Eduardo y Rodrigo Pinho.

Alineaciones previsibles