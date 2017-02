Estoril se lleva un meritorio empate de su visita al Braga

Sigue sin ganar el Estoril en partido de liga desde noviembre, pero la imagen mostrada ayer señala el camino que han de seguir de cara a reencontrarse con la victoria. No fueron superiores, pero aprovecharon sus ocasiones y mostraron una buena solidez defensiva los jugadores del español Pedro Gómez Carmona. Un gran Kleber, que peleó en todo momento con la zaga del Braga y anoto el gol del Estoril, fue uno de los protagonistas de este encuentro.

Al Braga se le vuelven a escapar puntos y ve como Porto y Benfica se escapan en la clasificación. Siguen teniendo a Sporting a un punto, pero con una victoria ocuparían la tercera posición y no la cuarta. Rui Fonte fue el hombre que más peligro causó, pero el gol del empate fue obra de Rosic. No termina de arrancar el Braga desde su derrota en la Taça CTT, pero Jorge Simao quiso quitarle hierro al asunto y se mostró confiado de sus jugadores.

Primera parte

El partido comenzó con lluvia muy intensa, por lo que era más complicado crear peligro. La primera gran aproximación la tuvo el Braga, pero el remate de Battaglia se fue rozando el palo. Se mantenía la igualdad entre ambos equipos en todo momento y, pese a que ambos equipos se habían repartido un par de ocasiones, no llegaba el gol para ninguno de los dos equipos.

Sobre el minuto 35 acabaría llegando el gol del Estoril y la gran sorpresa saltaba en el Estádio AXA. Kleber se alzaba entre los centrales para rematar un centro de Licá y anotar el 0-1 y sorprender a toda persona que estuviese viendo el partido. El Braga disponía de 55 minutos para tratar de darle la vuelta al partido, pero Estoril no lo iba a poner nada fácil.

Se llegaba al descanso con el 0-1 en el marcador, Jorge Simao era consciente de que debían remontar el partido para llegar a la tercera plaza y sus chicos iban a salir con una actitud más ofensiva en la segunda parte.

Segundo tiempo

Comenzaba el segundo tiempo y los dos equipos se repartían los roles más lógicos para ellos en ese momento. Braga iba a ir al ataque para empatar el partido y Estoril iba a dar un paso atrás para evitar errores defensivos y un gol del Braga que empatase el partido.

Se puso manos a la obra el Braga con su objetivo de empatar el partido y no iba a tardar mucho en cumplirlo. Pedro Santos sacaba un córner que Rosic, que había entrado en la primera parte sustituyendo a Velázquez, remataba para anotar el 1-1. Moreira salía mal a rechazar la pelota y el gol, en cierta medida, es culpa suya por colocarse por colocarse mal en el córner.

Ya había hecho lo más difícil el equipo de Jorge Simao, habían empatado el partido y ahora tenían que marcar otro gol para llevarse los tres puntos. Pero como ya hemos dicho antes, Estoril se colocó muy bien en defensa y evitó que llegase el segundo gol del Braga.

Iban pasando los minutos y Braga lo seguía intentando, pero no llegaba el premio. Fuese la defensa o fuese el portero de Estoril, Moreira, que salvo en el gol del empate cuajó una actuación sensacional, no conseguía el Braga llegar a puerta con facilidad.

Rui Fonte pugna con Brandao. Foto: Estoril

Moreira seguía repeliendo disparos y el tiempo se le acababa a Braga, Rui Fonte estaba siendo el hombre que generaba más peligro y, pese a disponer de varias ocasiones, no pudo marcar y el partido acabaría con un 1-1 que no termina de ser buenos para los intereses de ambos equipos. Braga no recupera la tercera posición y Estoril no termina de alejarse de la zona de descenso.

Reparto de puntos que no termina de satisfacer a ninguno de los dos equipos, pero que nos vuelve a demostrar que en la Liga NOS nadie se puede fiar de ningún rival, porque siempre hay sorpresas y porque cualquier equipo puede poner contra las cuerdas a otro.