Rui Vitória: “Es esencial tener siempre corazón y cabeza”

Recordando que Benfica está puntero en la Liga con 78 unidades sacándole cinco puntos a su perseguidor más cercano, Porto, quien cuenta con 73, es que en la previa del partido vs Vitória Guimarães, el entrenador de los lisboetas aseguró que mañana se verá el once inicial de su escuadra en el Estádio da Luz, tal y como ha sido su costumbre a lo largo de la campaña, en la que no adelanta absolutamente nada: "Vamos a ver, ahora es casi una tradición, nunca dije nada en la víspera de los partidos y no lo voy a hacer ahora, mañana van a ver, va a ser el equipo que creemos que es el mejor para ganar el juego", afirmó Rui Vitória en conferencia de prensa.

A su vez, Rui contó sus emociones en la previa: “Es esencial tener siempre corazón y cabeza. En ciertas cosas puede prevalecer uno más que el otro, pero no pueden estar en lados opuestos. Hay que tener corazón y emoción y, sin pensar no se tiene éxito. Siempre soy racional y las cosas las vivo con esta convicción, en creer y esta creencia es decisiva. Hay que leer muy bien esto y vamos a entrar en el juego sabiendo que va a ser difícil, pero vamos con un fuerte deseo de ganar, tenemos a este público de nuestro lado. Tenemos el privilegio de vivir el día a día”, ha apuntado.

Siempre pensando en frío sobre su juego, el lisboeta dijo: “La preparación es siempre la misma, no hay juegos especiales y, además, aún queda un partido. Nada ha cambiado: ni nuestros diálogos, ni nuestra capacitación. Esta será una final que nos puede traer cosas bonitas y estamos preparados para ello, para eso tenemos que mirar esto con naturalidad. Nuestro verdadero enfoque es el Victoria y todas sus características, tenemos mucho respeto por ellos. Estoy seguro que tendremos dificultades”.

Sobre la seguridad del estadio aclaró: "No sé nada acerca de logística o seguridad, pero está claro que preparan las cosas para que todo salga bien".

Por otro lado, el entrenador del Victoria Guimaraes, Pedro Martins, también se expresó en la víspera del partido, recordemos que su equipo hizo una gran temporada y a estas alturas promete estar "enfocado en sus metas" independiente del juego del próximo sábado, el que podría dar el título al Benfica.

"Todo el entorno que sea del exterior y del título en cuestión va más allá de nosotros por completo. Nosotros no somos los que se preocupan en relación con el título. Vamos a hacer nuestro juego. Por encima de todo lo que vamos a hacer es nuestro juego con el fin de ganar y mantener nuestra identidad", dijo el técnico asegurando que aún tienen objetivos a alcanzar.

"Este grupo de trabajo está bien enfocado, sabemos lo que vamos a encontrar en el otro lado y nosotros estamos preparados mental y físicamente. Veo un gran espectáculo y estamos preparados para hacer un gran partido", añadió.

El mismo no descarta la posibilidad de luchar incluso por el tercer lugar: "Si tenemos posibilidades de llegar a la tercera posición, vamos a trabajar por ella, sabiendo que es difícil, tenemos que tener el porcentaje de eficacia del 100 y espera que el Sporting pierda puntos. Hemos logrado siete victorias, algo que no estaba en nuestra historia, nos gustaría hacer el octavo y hacer más puntos”.

El mismo técnico se encargó de aclarar que “Las estrategias serán diferentes de un juego a otro, pero la esencia será la del mismo Victoria que hemos tenido durante toda la temporada e iremos a Da Luz pensando en eso”.