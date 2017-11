Resumen Taça de Portugal: dieciseisavos de final

Imagen: fcporto.pt

Con la victoria por dos goles a uno de Guimaraes ante Feirense de ayer domingo se daban por finalizados los dieciseisavos de final de la Taça de Portugal. Los grandes han hecho los deberes y no ha habido ningún tipo de milagro, pero más de uno casi se lleva un susto por confiarse cuando bien es sabido por todos que, en el mundo del fútbol, es más que probable que salten sorpresas. Veamos qué nos han dejado los dieciseisavos de final de la Taça de Portugal.

El primero en disputar su encuentro fue el Sporting de Portugal, que recibía la visita de Famaliçao: un club que juega en la segunda división portuguesa y que, aparentemente, no debería causarle muchos problemas a un equipo Champions. No obstante, no fue hasta la segunda parte cuando Coates adelantó en el marcador a los locales, concretamente en el minuto 65. Ulises Morais, técnico visitante, no daba el partido por perdido y animaba constantemente a los suyos, pero Dost sentenció a falta de nueve minutos para el final, dejando el marcador en 2-0.

Cerca del milagro

Como ha quedado demostrado varias veces, esta competición puede dar sorpresas y Porto estuvo a escasos minutos de recibir una. Los pupilos de Conceiçao jugaban en casa contra Portimonense y comenzaban ganando a los cinco minutos. Sin embargo, Wellington Carvalho en la primera parte y Pedro Sá en la segunda remontaban y acercaban el milagro a su ciudad. Pero el partido dura noventa minutos y algo más, por lo que en el descuento de la segunda mitad, Brahimi y Aboubakar le dieron la victoria a Porto.

Ya el sábado, Benfica y Vitória Setúbal se veían las caras en el Estádio da Luz con las apuestas dando como favoritos a los locales. El partido no dio mucho de sí puesto que Cervi adelantó al Benfica en el minuto 25 y Krovinovic remató la faena en el 80, eliminando al conjunto dirigido por Couceiro. Rio Ave hizo lo propio contra el Sporting de Braga, ganando por 1-0 con gol de Guedes en la primera mitad, siendo el mismo Guedes expulsado en el minuto 90.

Al igual que Porto, Marítimo tuvo que sufrir bastante en casa de AD Oliveirense: los locales se ponían por delante con un gol de Apolo Silva, tanto que empataba Jean Cleber tan solo cinco minutos después. Hubo que esperar hasta el 83 para que Apolo Silva volviera a marcar y a poner en serios apuros al conjunto de Daniel Ramos. Pero al igual que el Porto, Rodrigo Pinho empató en el 90 y mandó a ambos equipos a la prórroga. Una prórroga que se resolvió con otro tanto de Pinho, destrozando las esperanzas de Oliveirense.

Variedad en la dificultad

Desportivo Aves, por su lado, lo tuvo fácil frente a Uniao de Leiria, el cual casi no puso resistencia: Derley, Vítor Hugo Gomes y Amilton pusieron los tres únicos goles del encuentro que mandaron a Aves a la siguiente ronda. No tuvo la misma suerte Nacional, que visitaba el Estádio Cidade de Coimbra para enfrentarse a Académica y acabó perdiendo por un tanto de Marinho.

Además de resultados que terminan en los 90 minutos reglamentarios, hubo un par de partidos que se resolvieron desde los once metros. Es el caso de Vizela y Vilaverdense, que gracias a un gol de Pedro Lemos en el último minuto de la prórroga se fueron a los penaltis que se decantaron por el Vilaverdense. También fue el caso de Caldas y Arouca, que no desempataron ese 1-1 y que tuvieron que resolver en los penaltis con un marcador de 3-1 favorable a Caldas.

Resto de encuentros:

Uniao Madeira 4-2 SC Freamunde

Farense 2-1 Leixoes

Moreirense 5-2 Felgueiras 1932

CD Santa Clara 2-0 Chaves

Ideal 1-4 Cova Piedade

Praiense 3-2 Vilafranquense